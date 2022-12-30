Старинные танцы

Начиная с первых шагов своего пути в мир искусства, каждый из вас на своем любимом музыкальном инструменте играет ТАНЦЫ. Но не каждый знает их историю, особенности и предназначение. Из истории музыки, романов и сказок мы узнаем о быте, музыке и танцах прошлых эпох. При дворах европейских королей и князей танцевали множество разных танцев. Это были и торжественные сарабанды и медленные фаванны, быстрые подпрыгивающие рольярды, а еще изящные и галантные менуэты.

МЕНУЭТ – это старинный французский, крестьянский танец. В XVII веке король Людовик XIV открыл моду на этот танец, продержавшийся в музыке несколько столетий. Существовали менуэт Короля, менуэт Королевы и менуэт двора. Танцевальные движения были так замысловаты, что проходили не дни, а годы прежде чем аристократы решались танцевать менуэт на придворном балу. Умение танцевать считалось неотъемлемой частью хорошего воспитания дворянских детей. Во второй половине XVIII века менуэт в Европе становится не только танцевальной, но также инструментальной пьесой. Он входит в состав таких жанров музыки как соната, симфония и конечно звучит в операх. В.А.Моцарт, еще будучи ребенком, научился танцевать менуэт в Париже. Один из сборников его детских клавесинных пьес состоит в основном из менуэтов. В них сочинения 8-летнего мальчика проявилась поразительная наблюдательность, в интонации, изящном рисунке мелодии, словно в зеркале, отразилась пластика танца: поклоны, грациозные жесты и плавные приседания. Дань любви менуэту принесли композиторы и XIX, и XX веков (Бетховен, Шуберт, Чайковский, Дебюсси, Прокофьев).



ПОЛОНЕЗ – торжественный танец-шествие в умеренном темпе, имеющий польское происхождение. Исполнялся, как правило, в начале балов, подчёркивая возвышенный характер праздника. В первой паре танцевал обычно хозяин дома или маршал бала, который указывал порядок фигур. В полонезе танцующие пары двигаются по установленным правилами – геометрическим фигурам. Музыкальный размер танца – 3/4. Как и все бальные танцы, попав в аристократические салоны, полонез стал более сдержанным, чопорным и блестящим. В полонезе, как ни в каком другом танце, появились свойственные польской шляхте надменность и вместе с тем галантность.

Став танцем знати, полонез в XVIII веке исполняется и в других европейских странах. Но особенно широко распространился он после того, как вошёл в моду во Франции. Поэтому танец и называется французским словом "Полонез" ("Польский").

В России полонез известен с петровских времён. В быту его называли "ходячий разговор", так как во время несложного танца можно было вести беседу.



МАЗУРКА – этот танец впервые появился в Польше. Название его исходит от названия жителей Мазовии – мазуры, у которых и появился этот танец. Для него характерен трёхдольный размер, быстрый темп, частые резкие акценты, смещающиеся на вторую, а иногда и на третью долю такта.

В XVII веке мазурки вошли в цикл польских крестьянских танцев (сельские балы).

В XIX веке мазурка получила распространение как бальный танец и в других странах Европы. Удаль, блеск и грация отличают мазурку. С начала XIX века польские композиторы пишут мазурки для фортепиано, вводя их в оперы. Ф.Шопену – великому польскому композитору, принадлежит около 60 пьес с таким названием; некоторые из них представляют собой картины народной жизни, другие – тончайшие лирические или скорбно-трагические поэмы, овеянные любовью к Родине.

Фортепианные мазурки писали и русские композиторы М.И.Глинка, А.К.Лядов, А.Н.Скрябин, П.И.Чайковский, С.Прокофьев и другие.



ПОЛЬКА – чешский танец (а не польский, как часто думают, судя по названию). Название этого танца происходит от основного движения "полька" (половина) — это полшага, то есть маленький шаг на полупальцах.

В Чехии, где полька является самым любимым народным танцем, бытует по сей день множество её вариантов.

Польку исполняли на семейных праздниках и на общественных балах, в различных слоях городского населения. В середине века полька по своей популярности могла соперничать только с вальсом. Однако из-за своей "простонародности" в светском обществе распространения не получила.

Полька – очень живой, весёлый танец, построенный на мелких подпрыгивающих движениях. Определённых фигур полька не имеет. Танцующие двигались парами по кругу по своему усмотрению.

Для польки характерны различные "окошечки", скрещенные руки. Свободные руки могли находиться как на талии, так и вдоль тела.

Во второй половине XIX века увлечение полькой прошло, но композиторы и до сего дня обращаются в своих сочинениях к жанру польки.



О ВАЛЬСЕ сказано немало

За три столетия подряд.

На вечерах и карнавалах

Не потускнел его наряд!

Этот народный немецкий танец стал популярен в Австрии, Германии, Чехии во второй половине XVIII века. Постепенно этот сдержанный народный танец превратился в городском быту в одно из любимых бальных развлечений – плавное поступательное кружение парами. Конечно, за свою долгую жизнь вальс не раз менял свой характер. И сегодня, когда настолько популярны современные танцы, ни школьный бал, ни семейное торжество, ни парадный дипломатический приём не обходятся без тура вальса.

В начале XIX века на смену легкому, изящному танцевальному вальсу, пришли концертные вальсы Брамса, Шопена, Глинки, Чайковского. Великий польский музыкант, композитор Фредерик Шопен написал 14 вальсов. Это поистине бесценные жемчужины шопеновского гения, отличающиеся изяществом, прозрачностью фактуры, гармоническим своеобразием. В эту, казалось бы, салонную сферу, Шопен внес очарование большого искусства.

Особенно популярен стал вальс в Австрии. И, несомненно, австрийский вальс неотделим от имени Иоганна Штрауса. Музыке известны два Штрауса – отец и сын. Оба Иоганны, оба композиторы. Но титула "короля вальса" был удостоен младший. Вальсы Штрауса темпераментны, полны увлекательной мелодии. Вся Европа сходила с ума от этих вальсов.

Россия познакомилась с вальсом в последней четверти XVIII века. Однако же спустя уже несколько лет император Павел особым полицейским предписанием положил запрет на "употребление пляски, вальсом именуемой". И все же, несмотря ни на какие запреты, русские композиторы и поэты не переставали обращаться к вальсу. Русский вальс отличался от европейского вальса незатейливой мелодией, мягкой, проникновенной поэзией. Постепенно он стал своеобразным символом юности и светлых мечтаний, весны и любви. В ритме вальса зазвучали и романсы-воспоминания, романсы-объяснения, романсы-размышления и, конечно же, романсы о самом вальсе.



Каждый из юных пианистов, хотя бы раз за свое обучение в музыкальной школе, играл танцы из фортепианных сюит И.С.Баха. Им написано шесть "Французских" и шесть "Английских" сюит. В переводе с французского слово "сюита" означает "ряд", "последовательность". Во времена Баха сюита представляла собою музыкальное произведение, которое состояло из ряда самостоятельных пьес – танцев. Основу сюит составляли четыре танца: аллеманда, куранта, сарабанда и жига. Между сарабандой и жигой обычно вставлялись дополнительные танцевальные пьесы: менуэт, гавот, бурре и другие. Несмотря на самостоятельность каждой части, сюита воспринимается как единое музыкальное произведение. Объединяет все пьесы одна и та же тональность. Не меньшее значение имеет и расположение танцев. Умеренные и медленные по движению танцы сюиты чередуются с быстрыми. Такая закономерность также объединяет их в единое целое.



АЛЛЕМАНДА – старинный хороводный танец немецкого происхождения. Характер ее плавный, спокойный, степенно величавый. Движение неторопливое, умеренное. Размер аллеманды – 4/4 с характерным затактом в одну восьмую или шестнадцатую – ритмическим отображением шага "с каблука на носок".

Аллеманда один из наиболее популярных инструментальных танцев эпохи Барокко, стандартная составляющая сюиты .

В целом танец напоминает перемещение фигурок в музыкальной шкатулке. Максимум изящества, легкости и воздушности. Кавалер задает направление изменения фигур. Дама следует подаче кавалера, но при этом она не может быть абсолютно пассивной – ее задача легко реагировать на изменения направления движения, сохраняя грацию фарфоровой статуэтки. Абсолютно исключаются резкость и "топорность" движений.



КУРАНТА (франц. courante – бегущая, текущая) – старинный французский салонный танец трехдольного размера, распространенный в странах Европы с начала XVI века.

В старину он исполнялся парой танцоров. В классических барочных сюитах (Suites de Danses). Куранта обычно была вторым танцем, и следовала за аллемандой с аккомпанементом в 3/4. Изначально Куранта пришла из Италии во Францию через Катерину Медичи (1518-1589) и исполнялась с 16 века по 1800 год при французском дворе. В собрании Philidor – несколько Курант, исполненных при дворе Медичи. Мужчинам высокого ранга предполагалось хорошо танцевать ее, иначе их образование считалось неполным. После 1650 года Куранта стала придворным танцем, изначально будучи пантомимой, она являлась одним из самых старых фигурных танцев. Это было любимый танец Короля Людовика XIV (1638-1715), который он танцевал, как говорят, лучше, чем кто-нибудь еще. Движения Куранты были настолько важны, что это рассматривались как необходимость изучения их перед любым другим танцем.





САРАБАНДА – это старинный трехдольный испанский танец в характере медленного торжественного шествия. Иногда сарабанды имели траурный характер и даже исполнялись при погребениях героев, знатных людей. Сарабанда (Sarabanda) впервые в истории был представлен при французском дворе Кардиналом Ришелье (1585-1642 ), который хотел понравиться Королеве Франции "Анне Австрийской" (1601-1666) в 1635 году и матери Луи XIV. Сарабанда (в значении шум) имела мавританское происхождение и происходила из Испании, где была известна с 12-ого столетия. Испанское название La Zarabandasounds происходило от персидского "Sar-Band" (Венок, головной убор), но не была связана с головными уборами вообще. Сарабанду назвали в честь Zarabanda (крючковатый музыкальный инструмент в виде флейты), которая была привезена в Португалию в 1586 году, и, наконец, во Францию в 1750 году. Хотя согласно легенде, считается, что танец получил свое название благодаря красивой испанской девочке, которая танцевала этот танец, напевая мелодию очень серьезного характера, и сопровождала свой танец только звуком кастаньет. Этот танец или вызывал симпатию, или глубокую ненависть. В частности, Филипп II Испанский издал запрещающий указ в 1583 году из-за того, что "музыка имела демонический звук". Наивысшими достижениями в этом жанре являются сарабанды из инструментальных сюит Генделя и Баха.

ЖИГА – старинный народный танец кельтского происхождения, который до сих пор сохранился в Ирландии. На Британских островах появился еще в XV веке. Особенно широко он был распространен в Англии, Ирландии, Шотландии. Английская жига – матросский танец, несколько грубоватый и очень веселый. Название "жига" появилось благодаря тому, что танец исполнялся под аккомпанемент старинной скрипки, которую за выпуклую форму прозвали "жига" (окорок) или от старофранцузкого giguer ("танцевать"). В начале размер жиги был 4/4, позже стали появляться размером 6/8 с пунктированными восьмыми.

Изначально жигу танцевали ирландские крестьяне. Они обували деревянные туфли, и в качестве развлечения парни и девушки танцевали жигу. Особенностью раннего вида танца являлось то, что у танцоров двигались только ноги. Удары делались носками и пятками ступней ног, верхняя часть корпуса оставалась неподвижной.

Так же жигу считали танцем английских матросов. Во время плавания на корабле, когда матросы выходили на палубу размяться, они пристукивали и шаркали ногами об пол, отбивая при этом ритм. Среди моряков жига часто исполнялась в качестве сольного, очень быстрого танца комического характера. Зачастую, прямо на палубе, между матросами устраивались состязания на лучший "перепляс". В 17-18 веке жига (с названием по-французски – gigue) появилась в инструментальной сюите и являлась финалом после четырех основных танцев так называемой французской сюиты. Жиги часто сочиняли в форме полифонии, при этом во втором разделе была тема, которая представляла собой обращение темы первого раздела.



ГАВОТ – (от франц. gavotte), старинный французский танец, первоначально народный, хороводный, двудольного размера, известен еще с XVI века. Музыкальный размер 4/4. В XVIII веке получает второе рождение, но приходит в бальные залы не с сельских праздников, а со сценических подмостков, аранжированный опытной, профессиональной рукой. Наряду с менуэтом стал излюбленным жеманным и манерным танцем. Он состоял из легких, маленьких шагов на полупальцах и очень изысканных реверансов. Все это сочеталось с изящными, но вычурными позами и мягкими движениями рук. Основное па гавота – "венгерский шаг" – состоит из двухкратного передвигания ноги в IV воздушную позицию, вперед или назад. Нога двигается, мягко и плавно разгибаясь, что требует специальной тренировки.

Благодаря сочетанию превосходной музыки с оригинальным танцевальным содержанием гавот по праву считается историческим танцем. Живопись, поэзия, скульптура, стремясь передать дух галантного XVIII века, часто обращались к изображению именно этого танца.

Гавот (Gavotte) (от провансальского слова gavoto – "житель области Овернь") – старинный французский танец XVI-XVIII века. Очень изящный. Судя по названию, приходится родственником Буре, поскольку происходит из той же провинции Овернь. Первоначально был частью бранля (тоже старинный французский хороводный танец). В XVII веке исполнялся небольшими группами, считался хороводным танцем, в XVIII века превратился в парный танец с разнообразными фигурами.

В композиторской практике – самостоятельная пьеса или часть сюиты. Популярности гавота способствовал Ж.Б.Люлли. Гавот встречается в сюитах Куперена, Пахельбеля и особенно И.С.Баха. Композитор Глюк применил этот танец в своей опере "Ифигения в Авлиде". Так же гавот встречается в творчестве Рамо, Корелли, И.X.Баха, Генделя и многих других классических композиторов.



БУРРЕ (от франц. bourrer – набивать, колотить) – старинный французский народный танец.

Изначально был танцем дровосеков, которые, как бы уминая связку дров, периодически резко ударяли подбитыми гвоздями башмаками ("сабо"). В различных областях бытовали бурре 2-дольного и 3-дольного размера с острым, часто синкопированным ритмом. Также различными были и движения танца – более или менее тяжеловесные, парные или хороводные. Аккомпанементом к бурре часто было пение самих исполнителей, игра на волынке, удары каблуками, выкрики.

Во второй половине XVI века проник в Париж и, постепенно преобразившись в соответствии с запросами высшего света, стал придворным танцем. Ввела его при французском дворе Маргарита Валуа (которая, по свидетельству современников, имела красивые ноги; поэтому ввела бурре, в котором подпрыгивали).

С середины XVII века бурре широко используется в профессиональной музыке: вводится в инструментальную сюиту в качестве предпоследней части, следующей за сарабандой.



РИГОДОН (фр. rigaudon) – старинный парный танец провансальских крестьян, весьма распространённый в XVII–XVIII веках как бальный и сценический танец, а впоследствии занявший своё место и в академической музыке.

Ригодон – танец, выдержанный в двухдольном или четырёхдольном размере, состоящий из трёх-четырёх, но большей частью из трёх восьмитактных частей. Ригодон – танец весёлого жизнерадостного характера, проходящий в скором и очень бодром движении. Начинается с 1/4 затакта, а при окончании захватывает третью четверть.

Чаще всего деревенский ригодон танцевали под самый простейший аккомпанемент (фр. accompagnement, accompagner – сопровождать) игры на скрипке, а также пения танцующих и наблюдающих. Нередко исполнители вместе со зрителями отбивали такт ударными инструментами в виде сабо, деревянных башмаков.

В XVIII веке ригодон оставался наиболее демократичным из всех популярных салонных танцев. Многие танцмейстеры охотно включали его в "бальное меню", чтобы освежить несколько наскучивший ряд обычных церемониальных танцев.



ПАССАКАЛЬЯ – песня, позднее танец испанского происхождения, первоначально исполнявшийся на улице в сопровождении гитары при отъезде гостей с празднества (отсюда название: pasar – проходить, calle – улица). В XVII веке получила распространение во многих Европейских странах и, исчезнув из хореографической практики, стала одним из ведущих жанров инструментальной музыки. Её определяющие черты: торжественно-траурный характер, медленный темп, 3-дольный размер, минорный лад (одна из разновидностей полифонических вариаций на basso ostinato.



ПАВАНА – очень медленный, торжественный танец – шествие в двухдольном размере. Название танца связывают с латинским словом "паво", что означает "павлин". Плавные движения, гордые повороты, поклоны действительно напоминали движения павлина и делали танец парадным, величавым. Павану танцевали при плаще и шпаге. Кавалеры, взявшись за рукоять шпаги, приподнимали ее концом плаща наподобие павлиньего хвоста. По описанию историков, богатством своих костюмов и важностью движений танцоры напоминали павлинов, которые медленно выступая, гордо распускают веером свой хвост.

КОНТРДАНС – старинный народный танец английского происхождения, пользовавшийся огромной популярностью в XVIII–начале XIX веков. Преимущественные размеры: 2/4, 6/8, темп оживленный. Музыка контрдансов, написанная обычно в мажорном ладу, варьировалась очень разнообразно.

Контрданс возник в конце XVI века на основе хороводов и шествий в честь праздника весны (так называемые, танцы вокруг майского дерева). Первоначально, будучи сельским танцем, имел веселый, жизнерадостный и непосредственный характер; в дальнейшем, проникнув в салоны и бальные залы, приобретает некоторую чинность и сдержанность. Но демократичный характер контрданса остается даже при английском дворе королевы Елизаветы, где гости танцуют его вместе со слугами.

Постепенно контрданс получает огромную популярность не только в Англии, но и во многих европейских странах. Так, в 1685 году он появляется в Нидерландах и Франции, а позднее и в России. Наибольшее распространение получил в 1750-1762 гг., вытеснив из быта многие танцы.



ЧАКОНА (испан. chacona, итал. ciaccona) – инструментальная пьеса, популярная в эпоху Барокко. Представляет собой полифонические вариации на тему, которая в неизменном виде повторяется в басу (basso ostinato); верхние голоса при этом разнообразно варьируются. Чакона схожа с пассакалией, танцем с иным происхождением, но в дальнейшем развитии сблизившаяся с ней. В настоящее время оба термина используются в одинаковом смысле. Первоначально чакона была народным танцем, известным в Испании с конца XVI века. Танец исполнялся в сопровождении пения и игры на кастаньетах, в оживленном темпе, с размером 3/4. Перейдя в XVII веке в придворный балет Франции, чакона приобрела медленный темп, церемонный характер. С XVIII века слово «чакона» стало применяться к нетанцевальным пьесам в форме полифонических вариаций с неизменным басом, близким с пассакалией. Обычно чаконы проникнуты возвышенно-сосредоточенным, иногда трагическим настроением.



https://vk.com/topic-63228837_29546148

Источник: https://velskdshi.ru/p17aa1detales5.html

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Танец дервишей и другие древние танцы

С древних времен танец являлся важной частью церемоний, ритуалов и праздников.Но при этом сведений о древних танцах и их описаний до наших дней практические не дошло. Сегодня известно не так много древних танцев, у каждого из которых интереснейшая история. Правда, эти танцы в настоящее время находятся на гране исчезновения.

Читайте: https://kulturologia.ru/blogs/090217/33386/

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танцевали на дореволюционных балах

Танцы на балах — весьма романтическая тема.

Очень часто в фильмах, снимая балы, показывают откровенную лажу — перепутаны как сами танцы и их эпохи, так и танцевальные движения в них. Разберёмся — кто что и когда танцевал на балах?

Читайте: https://dzen.ru/a/X7X5JdYM0XeS6F1D