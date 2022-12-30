СССР в фотографиях. К 100-летию со дня создания
Коммунисты у памятника основателю Советского Союза Владимиру Ленину
Агентство Associated Press подготовило подборку фотографий к столетию со дня создания Союза Советских Социалистических Республик (СССР) – страны, которой нет на карте уже больше 30 лет, страны, с которой многие ее бывшие граждане так и не расстались, страны, о воссоздании которой мечтает нынешнее кремлевское руководство, развязавшее войну против Украины.
Крестьяне на полях колхоза после коллективизации, 1930 год
Датой создания СССР считается 30 декабря 1922 года – день, когда был утвержден Договор об образовании СССР, подписанный днем ранее на конференции делегаций от съездов Советов РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР. Первоначально в СССР входили Россия, Украина, Белоруссия и Закавказье, представлявшие собой четыре союзных республики. Потом состав и административное деление СССР менялись, в 20-30-е годы были образованы союзные республики Средней Азии (Узбекская, Киргизская, Казахская, Туркменская, Таджикская), в 1936-м Закавказье разделилось на три союзные республики – Грузинскую, Армянскую и Азербайджанскую, в 1940-м СССР силой присоединил к себе территории Бессарабии и стран Балтии, образовав еще четыре союзные республики – Молдавскую, Латвийскую, Литовскую и Эстонскую. К началу войны Германии против Советского Союза, в 1941 году, в составе СССР было 16 союзных республик. С лета 1956-го, после того, Карело-Финской республике был возвращен статус автономной, союзных республик стало 15. Так было до 26 декабря 1991 года, когда Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССР в связи с образованием Содружества Независимых Государств (СНГ).
Руины Сталинграда, 1942 год
Страна занимала одну шестую часть суши планеты Земля. Население СССР (к 1991 году) насчитывало около 290 миллионов человек. В результате революций, войн, репрессий, голода на территории СССР в XX веке погибли, по разным оценкам, 50-60 миллионов человек.
Юрий Гагарин, 1961 год
1991 год
Слева направо: Витольд Фокин, Леонид Кравчук, Станислав Шушкевич, Вячеслав Кебич, Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис подписывают соглашение о прекращении существования Советского Союза, 8 декабря 1991 года
Владимир Ленин и Иосиф Сталин, Горки, 1922 год
1931 год
Члены и сторонники Компартии слушают гимн СССР, собравшись в Колонном зале Дома Союзов на праздновании 100-летия образования Советского Союза, Москва, 2022 год
Группа школьников у экспозиции с фотографиями узников ГУЛАГа и жертв Большого террора
На выставке советских политических пропагандистских плакатов времен Гражданской войны 1917-1922 годов
1962 год
На выставке советских политических пропагандистских плакатов времен Гражданской войны 1917-1922 годов
Никита Хрущев, 1960 год
Световое шоу на Дворцовой площади, посвященное 100-летию большевистской революции, Санкт-Петербург
Космический корабль "Восток", 1968 год
Карибский кризис. 1962 год
1979 год
1980 год
Советские солдаты получают почту в Афганистане
Чернобыльская катастрофа, 1986 год
Вывод советских войск из Афганистана, 1993 год
1990 год
Рональд Рейган и Михаил Горбачев, 1985 год
1991 год
1990 год
Танковые части в двух километрах от Кремля в августе 1991 года
Михаил Горбачев после августовского путча, 1991 год
Геннадий Зюганов и члены Компартии слушают гимн СССР, собравшись в Колонном зале Дома Союзов на праздновании 100-летия образования Советского Союза, 2022 год
Источник: https://www.newsru.co.il/photo/30dec2022/100_ussr.html
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