Предновогодние фото недели

"Интерфакс" представляет подборку самых интересных снимков недели

Участница акции "Закаленная Россия – Здоровая страна" во Владивостоке

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Санта-Клаус посещает деревни в Азербайджане

Фото: Aziz Karimov/Getty Images

Ежегодные купания в День подарков на пляже Редкар в Англии

Фото: Ian Forsyth/Getty Images

Пожарные в костюмах Санта-Клаусов спускаются с крыши детской больницы в Афинах, чтобы поздравить маленьких пациентов с наступающим праздником

Фото: АР/ТАСС

Панды играют в снегу в Китайском центре защиты и исследований гигантских панд

Фото: VCG via Getty Images

Празднование Рождества в индийском Шринагаре

Фото: EPA/Vostock-photo

Рождественский заплыв под названием "Кубок Надаля" в порту Барселоны

Фото: EPA/Vostock-photo

Традиционный футбольный матч на пляже Скарборо в Великобритании

Фото: EPA/Vostock-photo

Рыбацкие лодки в Даляне в северо-восточной части Китая

Фото: Lyu Wenzheng/VCG via Getty Images

Рождество в китайском Гуанчжоу

Фото: Anadolu Agency via Getty Images

Источник: https://www.interfax.ru/photo/6104/63187