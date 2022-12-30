Предновогодние фото недели
"Интерфакс" представляет подборку самых интересных снимков недели
Участница акции "Закаленная Россия – Здоровая страна" во Владивостоке
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Санта-Клаус посещает деревни в Азербайджане
Фото: Aziz Karimov/Getty Images
Ежегодные купания в День подарков на пляже Редкар в Англии
Фото: Ian Forsyth/Getty Images
Пожарные в костюмах Санта-Клаусов спускаются с крыши детской больницы в Афинах, чтобы поздравить маленьких пациентов с наступающим праздником
Фото: АР/ТАСС
Панды играют в снегу в Китайском центре защиты и исследований гигантских панд
Фото: VCG via Getty Images
Празднование Рождества в индийском Шринагаре
Фото: EPA/Vostock-photo
Рождественский заплыв под названием "Кубок Надаля" в порту Барселоны
Фото: EPA/Vostock-photo
Традиционный футбольный матч на пляже Скарборо в Великобритании
Фото: EPA/Vostock-photo
Рыбацкие лодки в Даляне в северо-восточной части Китая
Фото: Lyu Wenzheng/VCG via Getty Images
Рождество в китайском Гуанчжоу
Фото: Anadolu Agency via Getty Images
Источник: https://www.interfax.ru/photo/6104/63187
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