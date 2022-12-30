НОВОСТИ МИРА

В китайском городе Санья прошел национальный конкурс профессиональных русалок

Фото: Luo Yunfei/China News Service/VCG via Getty Images

Маяк Сент-Джозеф в Мичигане замерз из-за недавних холодов в США

Фото: Scott Legato/Getty Images

68-й Международный бал дебютанток в отеле Plaza в Нью-Йорке

Фото: EPA/Vostock-photo

Турнир по прыжкам с трамплина в немецком Оберстдорфе

Фото: AP/ТАСС

Продавец воздушных шариков в Тегеране

Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Пастбище маленьких овец в немецком Ридлингене

Фото: Thomas Warnack/picture alliance via Getty Images

Сборщик ракушек на мысе Ронкудо в Испании

Фото: Brais Lorenzo/Anadolu Agency via Getty Images

Дружба между обезьяной и собакой в Аджмере, Индия

Фото: Anadolu Agency via Getty Images

Игроки из Вашингтона празднуют победу над Техасом в футбольном матче колледжа Alamo Bowl NCAA в Сан-Антонио

Фото: EPA/Vostock-photo

Лебедь взлетает с затопленного луга на Дунае в Германии

Фото: Thomas Warnack/picture alliance via Getty Images

Закат в индийском штате Уттар-Прадеш

Фото: AP/ТАСС

Традиционная яично-мучная битва в День Простаков в испанской провинции Аликанте

Фото: EPA/Vostock-photo

Акулы у побережья израильского города Хадера в Средиземном море

Фото: EPA/Vostock-photo

Авиакомпании отменили более 15 000 рейсов с тех пор, как 22 декабря на США обрушился снежный шторм

Фото: Michael Ciaglo/Getty Images

Пресс-показ "Снежного шоу" Вячеслава Полунина в Мельбурне

Фото: EPA/Vostock-photo

Горнолыжный курорт Браунек в Баварии

Фото: DPA/ТАСС

В Венесуэле появились фигурки, изображающие президента Николаса Мадуро и первую леди Силию Флорес в виде супергероев

Фото: DPA/ТАСС

Протесты у здания Кнессета в Иерусалиме против нового правительства

Фото: Zuma/ТАСС

Снегопад в Мексике

Фото: Zuma/ТАСС

Протест из-за задержания губернатора в Боливии

Фото: EPA/Vostock-photo

В Тегеране прошла церемония погребения останков иранских военнослужащих, погибших в ходе ирано-иракской войны

Фото: Fatemeh Bahrami/Anadolu Agency via Getty Images

Восход солнца в Текирдаге, Турция

Фото: Mesut Karaduman/Anadolu Agency via Getty Images

Туристы у водопада Виктория в Замбии

Фото: Juan Luis Rod/Anadolu Agency via Getty Images

Северное сияние в Мурманской области

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Сушка урожая перца чили в Бангладеш

Фото: Zuma/ТАСС

Выращивание четырехлистного клевера в Германии

Фото: DPA/ТАСС

Главная новогодняя ель на площади Ленина в Новосибирске

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Ниагарский водопад, расположенный на границе США и Канады, частично замерз из-за сильных морозов

Фото: Fatih Aktas/Anadolu Agency via Getty Images

Загрязненное мусором побережье в Индонезии

Фото: Owen Humphreys/PA Images via Getty Images

Наводнение в районе Риверленд в Южной Австралии

Фото: EPA/Vostock-photo

Иммерсивный музей TeamLab Massless открылся в Пекине

Фото: EPA/Vostock-photo

Скачки Санта-Ана в Калифорнии

Фото: Zuma/ТАСС

Зимние купания в Кромере, Великобритания

Фото: Martin Pope/Getty Images

Премьера оперы "Снегурочка" во Владивостоке

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Соревнования по вращению волчка в Чиангмае, Таиланд

Фото: Pongmanat Tasiri/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Регата Сидней-Хобарт

Фото: Mark Evans/Getty Images

Цветение горчицы в Бангладеш

Фото: Zuma/ТАСС

Украшение одной из елей в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" в Москве

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Зима в Вашингтоне

Фото: АР/ТАСС

Снежная буря обрушилась на район Буффало в штате Нью-Йорк

Фото: Fatih Aktas/Anadolu Agency via Getty Images

Экипаж Wild Oats во время гонок Hobart Yacht Race 2022 в гавани Сиднея

Фото: EPA/Vostock-photo

Молитва у братской могилы жертв цунами 2004 года в Банда-Ачехе, Индонезия

Фото: EPA/Vostock-photo

Рождественские каникулы в Калифорнии

Фото: AP/ТАСС

Турецкое озеро Мерт и Черное море после повышения уровня воды

Фото: Ozgun Tiran/Anadolu Agency via Getty Images

Луна в американском Джерси-Сити

Фото: Gary Hershorn/Getty Images

Зимняя рыбалка на озере Чаган в китайском городе Сунъюань

Фото: Zhang Jingfeng/VCG via Getty Images

Замерзшая река Лянма в Пекине

Фото: EPA/Vostock-photo

Часовщик на фоне одного из циферблатов часового механизма башни Пуэрта-дель-Соль в Мадриде

Фото: EPA/Vostock-photo

Восход солнца в немецком Унлингене

Фото: Thomas Warnack/picture alliance via Getty Images

Курортный сезон в индонезийском аквапарке в Западной Яве

Фото: Aditya Irawan/NurPhoto via Getty Images

Источник: https://www.interfax.ru/photo/