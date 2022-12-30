НОВОСТИ МИРА
В китайском городе Санья прошел национальный конкурс профессиональных русалок
Фото: Luo Yunfei/China News Service/VCG via Getty Images
Маяк Сент-Джозеф в Мичигане замерз из-за недавних холодов в США
Фото: Scott Legato/Getty Images
68-й Международный бал дебютанток в отеле Plaza в Нью-Йорке
Фото: EPA/Vostock-photo
Турнир по прыжкам с трамплина в немецком Оберстдорфе
Фото: AP/ТАСС
Продавец воздушных шариков в Тегеране
Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images
Пастбище маленьких овец в немецком Ридлингене
Фото: Thomas Warnack/picture alliance via Getty Images
Сборщик ракушек на мысе Ронкудо в Испании
Фото: Brais Lorenzo/Anadolu Agency via Getty Images
Дружба между обезьяной и собакой в Аджмере, Индия
Фото: Anadolu Agency via Getty Images
Игроки из Вашингтона празднуют победу над Техасом в футбольном матче колледжа Alamo Bowl NCAA в Сан-Антонио
Фото: EPA/Vostock-photo
Лебедь взлетает с затопленного луга на Дунае в Германии
Фото: Thomas Warnack/picture alliance via Getty Images
Закат в индийском штате Уттар-Прадеш
Фото: AP/ТАСС
Традиционная яично-мучная битва в День Простаков в испанской провинции Аликанте
Фото: EPA/Vostock-photo
Акулы у побережья израильского города Хадера в Средиземном море
Фото: EPA/Vostock-photo
Авиакомпании отменили более 15 000 рейсов с тех пор, как 22 декабря на США обрушился снежный шторм
Фото: Michael Ciaglo/Getty Images
Пресс-показ "Снежного шоу" Вячеслава Полунина в Мельбурне
Фото: EPA/Vostock-photo
Горнолыжный курорт Браунек в Баварии
Фото: DPA/ТАСС
В Венесуэле появились фигурки, изображающие президента Николаса Мадуро и первую леди Силию Флорес в виде супергероев
Фото: DPA/ТАСС
Протесты у здания Кнессета в Иерусалиме против нового правительства
Фото: Zuma/ТАСС
Снегопад в Мексике
Фото: Zuma/ТАСС
Протест из-за задержания губернатора в Боливии
Фото: EPA/Vostock-photo
В Тегеране прошла церемония погребения останков иранских военнослужащих, погибших в ходе ирано-иракской войны
Фото: Fatemeh Bahrami/Anadolu Agency via Getty Images
Восход солнца в Текирдаге, Турция
Фото: Mesut Karaduman/Anadolu Agency via Getty Images
Туристы у водопада Виктория в Замбии
Фото: Juan Luis Rod/Anadolu Agency via Getty Images
Северное сияние в Мурманской области
Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Сушка урожая перца чили в Бангладеш
Фото: Zuma/ТАСС
Выращивание четырехлистного клевера в Германии
Фото: DPA/ТАСС
Главная новогодняя ель на площади Ленина в Новосибирске
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Ниагарский водопад, расположенный на границе США и Канады, частично замерз из-за сильных морозов
Фото: Fatih Aktas/Anadolu Agency via Getty Images
Загрязненное мусором побережье в Индонезии
Фото: Owen Humphreys/PA Images via Getty Images
Наводнение в районе Риверленд в Южной Австралии
Фото: EPA/Vostock-photo
Иммерсивный музей TeamLab Massless открылся в Пекине
Фото: EPA/Vostock-photo
Скачки Санта-Ана в Калифорнии
Фото: Zuma/ТАСС
Зимние купания в Кромере, Великобритания
Фото: Martin Pope/Getty Images
Премьера оперы "Снегурочка" во Владивостоке
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Соревнования по вращению волчка в Чиангмае, Таиланд
Фото: Pongmanat Tasiri/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Регата Сидней-Хобарт
Фото: Mark Evans/Getty Images
Цветение горчицы в Бангладеш
Фото: Zuma/ТАСС
Украшение одной из елей в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" в Москве
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Зима в Вашингтоне
Фото: АР/ТАСС
Снежная буря обрушилась на район Буффало в штате Нью-Йорк
Фото: Fatih Aktas/Anadolu Agency via Getty Images
Экипаж Wild Oats во время гонок Hobart Yacht Race 2022 в гавани Сиднея
Фото: EPA/Vostock-photo
Молитва у братской могилы жертв цунами 2004 года в Банда-Ачехе, Индонезия
Фото: EPA/Vostock-photo
Рождественские каникулы в Калифорнии
Фото: AP/ТАСС
Турецкое озеро Мерт и Черное море после повышения уровня воды
Фото: Ozgun Tiran/Anadolu Agency via Getty Images
Луна в американском Джерси-Сити
Фото: Gary Hershorn/Getty Images
Зимняя рыбалка на озере Чаган в китайском городе Сунъюань
Фото: Zhang Jingfeng/VCG via Getty Images
Замерзшая река Лянма в Пекине
Фото: EPA/Vostock-photo
Часовщик на фоне одного из циферблатов часового механизма башни Пуэрта-дель-Соль в Мадриде
Фото: EPA/Vostock-photo
Восход солнца в немецком Унлингене
Фото: Thomas Warnack/picture alliance via Getty Images
Курортный сезон в индонезийском аквапарке в Западной Яве
Фото: Aditya Irawan/NurPhoto via Getty Images
Источник: https://www.interfax.ru/photo/
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