Кто они — 15 самых известных Дедов Морозов мира: Юлебукк, Зюзя, Баббо Натале и др

Новый Год и Рождество — любимые праздники практически каждого жителя нашей планеты. В это время мы все ждем чуда, радости и, конечно же, подарков от доброго волшебника. В России подарки дарит добрый Дедушка Мороз, а во многих других странах у него есть «коллеги», без которых не обходятся главные зимние праздники. У Дедов Морозов мира разные имена и помощники, однако их объединяет любовь к детям, которым они с удовольствием приносят подарки. Как же выглядят, чем похожи, а чем отличаются 15 новогодних волшебников мира?

Дед Мороз и Снегурочка (Россия)

Дед Мороз и Снегурочка

Начнем обзор с самого известного для жителей нашей страны новогоднего персонажа — Дедушки Мороза. Главный волшебник страны живет в своих сказочных владениях в чудесном Великом Устюге, куда и отправляются письма от детей с пожеланиями. Рядом с его резным теремом проживает его внучка Снегурочка, которая часто сопровождает Дедушку во время поздравлений ребятишек.

Передвигается Дедушка по просторам нашей родины на тройке белых лошадей. В основном Дед Мороз носит синюю или же красную шубу и шапку в цвет. Обут он в теплые валенки, а в руках держит волшебный посох и, конечно же, огромный мешок с подарками для детишек. По традиции в первое утро нового года детишки находят под своей елкой подарки от доброго старца.

Зюзя (Беларусь)

Зюзя

Собратом русского сказочного дедушки является фольклорный персонаж Зюзя. В зимнее время он бродит по лесам, полям, городам и стучит своей булавой. Этот волшебник также покровительствует детишкам, исполняет их мечты и дарит им подарки. Этот добрый старик с длинной седой бородой живет в своем поместье Дзед Мароз в Беловежской пуще. Кстати, у него тоже есть внучка Снегурочка.

Талви Укко и Паккайне (Карелия)

Талви Укко (фото слева) и Паккайне (фото справа)

В Карелии Дедов Морозов сразу два. Главным считается Талви Укко, который живет недалеко от Петрозаводска в местечке Чална. Весь год он принимает там гостей вместе с помощницей Лумико и верным маламутом по кличке Ридико. А вот Паккайне (в переводе означает «Морозец») — младший брат Талви Укко. Этот рыжий веселый юноша обитает в городе Олонец в своем традиционном жилище конической формы — чуме. Кстати, к нему также можно попасть в гости, записавшись заранее на экскурсию.

Йоулупукки (Финляндия)

Йоулупукки

Йоулупукки, в отличие от многих других Дедов Морозов, не скрывается от людских глаз. Он самолично приносит детям подарки, причем даже предупреждая их о своем визите мелодичным звоном колокольчика. Финский волшебник ходит в длинном тулупе и с колпаком на голове. Йоулупукки живет в Лапландии, на горе Корватунтури со своей супругой Муори, олицетворяющей зиму.

Помогают рождественскому старцу гномы. Они на протяжении всего года обитают в Пещерах Эха, чтобы слышать, как себя ведут все дети мира. В преддверии праздника гномы читают письма от детей и взрослых, а затем упаковывают подарки. В Сочельник Йоулупукки уезжает из своей резиденции, чтобы раздать подарки как детям, так и взрослым. Кстати, об этом событии ежегодно сообщают по всем новостным каналам Финляндии. В канун Рождества подарки получают финские дети, а уже на следующее утро — все остальные.

Еженек (Словакия)

Еженек

Еженек — Дед Мороз из Словакии. Практически никто не знает, как этот волшебник выглядит, так как он предпочитает оставаться в тени. Он делает хорошие дела и дарит подарки, не выдавая себя. Этим он показывает детям хороший пример, что не нужно делать добро ради чьей-то похвалы.

Кыш-Бабай (Татарстан)

Кыш-Бабай и Кар Кызы

Татарский зимний волшебник Кыш-Бабай (в переводе «зимний дед») живет в своей резиденции в селе Яна Кырлай, расположенном почти в сотне километрах от Казани. Именно здесь он радушно встречает гостей, а также поздравляет их с новогодними праздниками. Кстати, у него есть дочка Кар Кызы («снежная дочь»). Помимо дочери, в его доме можно встретить многих сказочных героев, включая Бабу Ягу, Лесного Духа, Змея Горыныча и прочих.

Микулаш (Чехия)

Святой Микулаш с ангелом и чертом

Микулаш (Николай по-русски) приносит подарки чешским детям. Этот добрый и справедливый старец носит одеяние красного цвета, подобное рясе священника-католика. Он приходит к деткам в садик и школу вместе с чертом и ангелом. Детям, которые вели себя хорошо на протяжении года, он раздает подарки и сладости, а непослушным — кусок обгорелой картошки.

Юлебукк (Норвегия и Дания)

Юлебукк и ниссе

Юлебукк является к жителям Норвегии и Дании вместе с козочкой, несущей подарки. К слову, подарки Юлебукк дарит в Сочельник, но прячет их, поэтому детишкам нужно хорошенько постараться, чтобы их обнаружить. Этот Скандинавский гном носит коротенькие штанишки, деревянные башмачки, рубашку, жилетку и красный колпак.

Развозить подарки ему помогают ниссе — существа из скандинавских легенд, прообразы семи всем известных диснеевских гномов. В Скандинавии ниссе — что-то вроде домовых: их не видят люди, но эти существа приглядывают за домом и приносят счастье.

Фазер Кристмас (Великобритания)

Фазер Кристмас

Фазер Кристмас (в переводе Отец Рождества) весь год присматривает за британскими детьми, а в праздник дарит им подарки и сладости. Но, чтобы их заслужить, детям нужно вести себя хорошо целый год. А вот забияк старец наказывает прутом.

Синтерклаас (Нидерланды и Бельгия)

Синтерклаас

Этот старец с белой бородой и в ярко-красном халате в канун Нового года привозит подарки на своем корабле в столицу Нидерландов, а дальше уже передвигается по городам верхом на белогривом коне. Гостинцы детям вручает не он, а его помощники — мавры. У Синтерклааса есть огромная книга с именами и адресами детей, но общается он только с их родителями, поэтому детишки передают ему письма с новогодними пожеланиями через взрослых. Подарки дети находят 6 декабря в обуви, оставленной у камина.

Пэр Ноэль и Пэр Фуэтар (Франция)

Пэр Ноэль (слева) и Пэр Фуэтар (справа)

Во Франции существует два зимних волшебника. Они братья, но абсолютно разные по внешности и характеру. Белобородый Пэр Ноэль носит красную шубу с объемным капюшоном и теплые сапоги с огромными пряжками из позолоты. Он развозит на ослике подарки послушным детям. В дом он попадает через дымоходную трубу и оставляет подарки в обуви, оставленной заранее хозяевами дома у камина.

А Пэр Фуэтар ходит в коричневой шубе, а борода его черная как зола. Он, в отличие от своего доброго братца, вместо гостинцев приходит с веником, чтобы гонять им непослушных детей. Чтобы не повстречать злого Деда Мороза, французские дети стараются вести себя примерно.

Баббо Натале и фея Бефана (Италия)

Баббо Натале и фея Бефана

Баббо Натале — седовласый старец в теле, одетый в красный полушубок с белым мехом и колпаком на голове. Также этот рождественский кудесник носит белоснежные перчатки. Передвигается он на санях с летающими оленями. Чтобы оставить подарки детям, итальянский Дед Мороз проникает ночью в дом через трубу дымохода. Кстати, он приходит только к ребятишкам, написавшим ему заранее письмо. Для этих писем по всем городам устанавливают специально отведенные почтовые ящики. Волшебный старик обожает полакомиться молоком и сладостями, поэтому в Сочельник ему оставляют угощение.

Помимо Баббо Натале, у итальянцев есть еще Фея Бефана — персонаж низшей мифологии, который бродит ночью в Крещенский сочельник в облике старухи, а иногда молодой женщины. Несмотря на то, что внешне она похожа на ведьму, характер у нее не злобный. Бафана прилетает к детям на волшебной метле 6 января. Кто-то утверждает, что она попадает в дом через дымоход, другие же — что у нее есть ключ, подходящий ко всем дверям. Послушные дети получают от феи сладости, а непослушные — угольки. Кстати, если встретить ее на улицах города, то она может подарить шоколадку.

Санта Христиан (Африка)

Санта Христиан

Несмотря на то, что в Африке всегда довольно жарко, у них тоже есть свой Дед Мороз — Санта Христиан. Живет он в своем снежном доме на самой вершине горы Килиманджаро. Только в этом месте довольно холодно, чтобы снег там лежал круглый год. В праздничную ночь волшебник спускается с горы и приносит детям подарки.

Шань Дань Лаожен (Китай)

Шань Дань Лаожен

Шань Дань Лаожен одет в красные одежды из шелка и традиционный головной убор. Этот волшебник рассекает по городам Китая на ослике, нагруженным различными сладостями и подарками. Шань Дань Лаожен считается в Китае мудрецом и философом, который прекрасно владеет ушу и айкидо.

Санта-Клаус (США, Канада)

Санта-Клаус и Миссис Клаус

Пожалуй, Санта-Клауса знают во всем мире. Этот седой старец с бородой и усами всегда одет в красную шапку-колпак, куртку и штаны, подпоясанные кожаным поясом. Подарки Санта развозит в санях, запряженных волшебными летающими оленями. В дома, как и многие другие рождественские волшебники, он попадает через дымоходную трубу, а подарки оставляет в носках, развешанных у камина.

Санта любит молоко и печенье, поэтому дети в знак благодарности всегда ему оставляют это лакомство. Живет Санта Клаус со своей супругой Миссис Клаус и эльфами, которые помогают волшебнику мастерить игрушки для детей. Однако единого мнения по поводу родины Санта-Клауса нет: одни говорят, что Лапландия, другие же — Северный Полюс.

Как видно, Деды Морозы по всему миру во многом похожи, хотя и имеют некоторые различия. В любом случае все они дарят радость и сказку детям, да и взрослым по всей планете. Неважно в какой стране вы отмечаете Новый год и Рождество, главное — это счастье, радость и ощущение сказки. Все это и делает зимние праздники поистине волшебными.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/301222/55110/?fbclid=IwAR3fgaLH0QSA66lnBHU95GJaMm8LuTMiRTVaNC8apmj9mUiA_2FoaEaOAwU