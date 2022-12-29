15 уникальных мест и удивительных достопримечательностей планеты, о которых многие могли и слыхом не слыхивать
Представляете ли вы хоть примерно, сколько на нашей планете безумно крутых, но не слишком широко известных мест, которые могут произвести на нас сильнейшее визуальное впечатление? А таких тысячи, если их вообще реально сосчитать. Предлагаем вам немного продвинуться в освоении Земли и рассмотреть снимки нескольких малоизвестных, но поразительных природных или рукотворных достопримечательностей.
1. Casa do Penedo — дом, построенный между валунов, Португалия
Причудливый домик был построен в 1974 году.
2. Древнеримский бассейн на берегу моря
3. Вид сверху на итальянский город Портофино
4. Лучи солнца на закате проникают в пещеру под правильным углом, чтобы осветить этот участок льда, делая его похожим на янтарь
5. «Чёрная трещина» в национальном парке Каньонлендс, ЮТА, США
Естественный раскол шириной в метр и с достаточной глубиной, чтобы провалившийся в неё не выжил.
6. Вид сверху на извержение вулкана Фаградальсфьядль в Исландии, которое началось в марте 2021 года
7. Вероятно, самое живописное футбольное поле в мире, Гренландия
8. Норвежский город Рьюкан и его огромные зеркала
Город окружён горами, поэтому здесь используются три гигантских зеркала для отражения солнечного света в течение шести тёмных месяцев года.
9. Место, где был убит Юлий Цезарь, теперь является приютом для кошек
Это площадь Торре-Арджентина в Риме.
10. Дамба Кировского водохранилища, Киргизия
11. Ложная космическая капсула НАСА — достопримечательность городка Винганон, Оклахома, США
В 1971 году возле города перевернулся грузовик с цементом. Миксер оказался слишком тяжелым из-за застывшего цемента, поэтому его так и оставили. Позже местные жители перекрасили его, обозначив все визуальные атрибуты космической капсулы.
12. Загадочный чёрный дом в немецком Штутгарте
13. Небоскрёбы Чикаго видны с расстояния в 80 километров на закате в дюнах Индианы
14. Очень длинный китайский город на реке Наньсихэ в провинции Юньнань
15. Хвитсеркюр — базальтовая скала на берегу полуострова Ватнснес, Исландия
Популярное для туристов место из-за сходства скалы с пьющим слоном.
Источник: twizz.ru
Источник: https://lavender.land/15-unikalnykh-mest-i-udivitelnykh-dostoprimechatelnostei-planety-o-kotorykh-mnogie-mogli-i-slykhom-ne-slykhivat/?fbclid=IwAR0TTvRGFsEXYag0JoSOnQr5Arld1QvSvFEqyggU815eqOsaDZBYOt5tNNU
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