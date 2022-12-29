15 уникальных мест и удивительных достопримечательностей планеты, о которых многие могли и слыхом не слыхивать

Представляете ли вы хоть примерно, сколько на нашей планете безумно крутых, но не слишком широко известных мест, которые могут произвести на нас сильнейшее визуальное впечатление? А таких тысячи, если их вообще реально сосчитать. Предлагаем вам немного продвинуться в освоении Земли и рассмотреть снимки нескольких малоизвестных, но поразительных природных или рукотворных достопримечательностей.

1. Casa do Penedo — дом, построенный между валунов, Португалия

Причудливый домик был построен в 1974 году.

2. Древнеримский бассейн на берегу моря

3. Вид сверху на итальянский город Портофино

4. Лучи солнца на закате проникают в пещеру под правильным углом, чтобы осветить этот участок льда, делая его похожим на янтарь

5. «Чёрная трещина» в национальном парке Каньонлендс, ЮТА, США

Естественный раскол шириной в метр и с достаточной глубиной, чтобы провалившийся в неё не выжил.

6. Вид сверху на извержение вулкана Фаградальсфьядль в Исландии, которое началось в марте 2021 года

7. Вероятно, самое живописное футбольное поле в мире, Гренландия

8. Норвежский город Рьюкан и его огромные зеркала

Город окружён горами, поэтому здесь используются три гигантских зеркала для отражения солнечного света в течение шести тёмных месяцев года.

9. Место, где был убит Юлий Цезарь, теперь является приютом для кошек

Это площадь Торре-Арджентина в Риме.

10. Дамба Кировского водохранилища, Киргизия

11. Ложная космическая капсула НАСА — достопримечательность городка Винганон, Оклахома, США

В 1971 году возле города перевернулся грузовик с цементом. Миксер оказался слишком тяжелым из-за застывшего цемента, поэтому его так и оставили. Позже местные жители перекрасили его, обозначив все визуальные атрибуты космической капсулы.

12. Загадочный чёрный дом в немецком Штутгарте

13. Небоскрёбы Чикаго видны с расстояния в 80 километров на закате в дюнах Индианы

14. Очень длинный китайский город на реке Наньсихэ в провинции Юньнань

15. Хвитсеркюр — базальтовая скала на берегу полуострова Ватнснес, Исландия

Популярное для туристов место из-за сходства скалы с пьющим слоном.

Источник: twizz.ru

Источник: https://lavender.land/15-unikalnykh-mest-i-udivitelnykh-dostoprimechatelnostei-planety-o-kotorykh-mnogie-mogli-i-slykhom-ne-slykhivat/?fbclid=IwAR0TTvRGFsEXYag0JoSOnQr5Arld1QvSvFEqyggU815eqOsaDZBYOt5tNNU