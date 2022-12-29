Ястреб запутался в леске и не мог даже шевелиться: его увидел рыбак и решил помочь. Птица поняла человека без слов

Житель небольшого поселка Вологодской области увидел запутавшегося в леске ястреба. Рыбак не мог пройти мимо и решил помочь. Одновременно мужчина снимал видео — на кадрах заметно, что хищная птица поняла человека без слов.

Похоже, ястреб спикировал в реку за рыбой. Но угодил прямо в оставленную кем-то леску. На большой скорости птица запуталась очень сильно.

Рыбак увидел ястреба совершенно измотанным. Птица успела запутаться еще сильнее, леска попала ей в крылья, на шею и на когти. Мужчина стал аккуратно распутывать ловушку, в некоторых местах срезая леску ножом.

Все это время ястреб не отрываясь смотрел на спасителя. Птица явно понимала человека: https://www.youtube.com/watch?v=r4xp1nq_suc&t=192s

В итоге ястреба удалось освободить. Наверняка он запомнит урок.

Источник: https://trendymen.ru/lifestyle/events/134885?fbclid=IwAR216h2k2KiIc9g8PpCz7eMUDFawK20uO90gp3EQ3xAl2onCsWpdlaRlrCA