Ястреб запутался в леске и не мог даже шевелиться: его увидел рыбак и решил помочь. Птица поняла человека без слов
Житель небольшого поселка Вологодской области увидел запутавшегося в леске ястреба. Рыбак не мог пройти мимо и решил помочь. Одновременно мужчина снимал видео — на кадрах заметно, что хищная птица поняла человека без слов.
Похоже, ястреб спикировал в реку за рыбой. Но угодил прямо в оставленную кем-то леску. На большой скорости птица запуталась очень сильно.
Рыбак увидел ястреба совершенно измотанным. Птица успела запутаться еще сильнее, леска попала ей в крылья, на шею и на когти. Мужчина стал аккуратно распутывать ловушку, в некоторых местах срезая леску ножом.
Все это время ястреб не отрываясь смотрел на спасителя. Птица явно понимала человека: https://www.youtube.com/watch?v=r4xp1nq_suc&t=192s
В итоге ястреба удалось освободить. Наверняка он запомнит урок.
Источник: https://trendymen.ru/lifestyle/events/134885?fbclid=IwAR216h2k2KiIc9g8PpCz7eMUDFawK20uO90gp3EQ3xAl2onCsWpdlaRlrCA
Комментариев нет.
-
Архивы
- Декабрь 2022 (135)
- Ноябрь 2022 (82)
- Октябрь 2022 (108)
- Сентябрь 2022 (117)
- Август 2022 (97)
- Июль 2022 (75)
- Июнь 2022 (81)
- Май 2022 (65)
- Апрель 2022 (109)
- Март 2022 (97)
- Февраль 2022 (98)
- Январь 2022 (106)
-
Рубрики
- 23 февраля…
- 8 марта
- А вы знали?
- Авто…
- Видео
- Гороскопы
- Дайджест
- Животные
- Знаменитости…
- Интересно знать…
- Креатив…
- Любовь… Она бывает разной…
- Немного истории…
- Новый год
- Ностальгия
- Пасха
- Пин-ап
- Поздравляем!
- Попробуем?
- Посмеёмся?
- Праздник….
- Природа…
- Путешествия…
- Спорт
- Умелые руки…
- Эротика
- Я умерЪ…
- архитектура….
- Uncategorized
-
RSSEntries RSS
Comments RSS
Добавить комментарий