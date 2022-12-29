Фотограф показал снимки роскошного поезда 1880-х годов. Как выглядит забытый «Восточный экспресс»
Фотографу Брайану из Роттердама удалось запечатлеть исчезающую историю. Главным объектом данной съемки стал поезд класса-люкс The Grand Orient Express, который впервые отправился в путешествие в 1883 году.
То были времена легендарного Восточного экспресса, вояжей в вагонах класса «люкс» через всю Европу, от восточных границ континента до западных.
В мире осталось лишь несколько таких экспрессов, изображенный на фотографиях поезд с 2009 года стоит на путях в Бельгии.
У себя на странице фотограф поделился впечатлениями со своими подписчиками: «Мне казалось, словно я попал в машину времени. Мне хотелось погрузиться в атмосферу прошлого, пережить эмоции того времени и отразить их на фото. Если люди, увидев мои работы, зададутся вопросами «Почему? Что? Когда?», значит я добился поставленной цели».
Источник: https://laykni.com/fotograf-pokazal-snimki-roskoshnogo-poezda-1880-x-godov-kak-vyglyadit-zabytyj-vostochnyj-ekspress/?fbclid=IwAR0RXsHVY9-2L_8y6FT05n19CHtmoG5s2DjT1QdgCltiN6gaypFT7sV1H0Q
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