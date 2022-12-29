Лучшие фото 2022 года

"Интерфакс" представляет подборку самых интересных снимков уходящего года

Владелица фермы по спасению животных Венди Адрианс с подопечным. Калмтхаут, Бельгия.

Фото: EPA/Vostock-photo

Фестиваль огня "Лас Фальяс" в Валенсии

Фото: АР/ТАСС

Соревнования во время сельскохозяйственной ярмарки в Блумсбурге, США

Фото: Aimee Dilger/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Извержение вулкана в Исландии

Фото: Ernir Eyjolfsson/Anadolu Agency via Getty Images

Мурмурация скворцов в Риме

Фото: Alessandra Benedetti — Corbis/Corbis via Getty Images

Ежегодный огненный фестиваль Санта-Текла в Ситжесе, Испания

Фото: Zuma/ТАСС

Робот-собака представляет сумку бренда Ferronato во время Недели мужской арабской моды в Дубае

Фото: EPA/Vostock-photo

Участники Чемпионата мира по борьбе в бассейне с соусом в Россендейле, Англия

Фото: Danny Lawson/PA Images via Getty Images

Во время лесного пожара в Боа-Виста, Португалия

Фото: EPA/Vostock-photo

Инсталляция из воздушных шаров бразильской художницы Флавии Жункейры в театре Барселоны

Фото: EPA/Vostock-photo

Празднование Хэллоуина в Хьюстоне

Фото: Brandon Bell/Getty Images

Участники ежегодного парада русалок на Кони-Айленде, США

Фото: EPA/Vostock-photo

Забег лам в Кентербери-парке в Шакопи, США

Фото: Erica Dischino/Star Tribune via Getty Images

Шторм "Юнис", обрушившийся на Нидерланды

Фото: EPA/Vostock-photo

Добыча соли на озере в Турции

Фото: Emin Sansar/Anadolu Agency via Getty Images

Парад Macy’s в честь Дня благодарения в Нью-Йорке

Фото: АР/ТАСС

Тушение лесного пожара в регионе Галисия, Испания

Фото: EPA/Vostock-photo

Возведение башни из людей во время фестиваля в Таррагоне, Испания

Фото: Zuma/ТАСС

Фейерверк освещает небо во время Дня независимости в Калифорнии

Фото: АР/ТАСС

Протест ультраортодоксальных евреев в Иерусалиме

Фото: Ilia Yefimovich/picture alliance via Getty Images

Ночь больших костров в Северной Ирландии

Фото: Liam McBurney/PA Images via Getty Images

Каскадер во время выступления на "Тесла-шоу" в Москве

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Дети охлаждаются во время жары в Газе

Фото: Mustafa Hassona/Anadolu Agency via Getty Images

Спортсмены во время зимней Олимпиады в Пекине

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Световая проекция в небе над горами в регионе Лаутербруннен, Швейцария

Фото: EPA/Vostock-photo

Источник: https://www.interfax.ru/photo/6093/63043