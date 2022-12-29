Лучшие фото 2022 года
"Интерфакс" представляет подборку самых интересных снимков уходящего года
Владелица фермы по спасению животных Венди Адрианс с подопечным. Калмтхаут, Бельгия.
Фото: EPA/Vostock-photo
Фестиваль огня "Лас Фальяс" в Валенсии
Фото: АР/ТАСС
Соревнования во время сельскохозяйственной ярмарки в Блумсбурге, США
Фото: Aimee Dilger/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Извержение вулкана в Исландии
Фото: Ernir Eyjolfsson/Anadolu Agency via Getty Images
Мурмурация скворцов в Риме
Фото: Alessandra Benedetti — Corbis/Corbis via Getty Images
Ежегодный огненный фестиваль Санта-Текла в Ситжесе, Испания
Фото: Zuma/ТАСС
Робот-собака представляет сумку бренда Ferronato во время Недели мужской арабской моды в Дубае
Фото: EPA/Vostock-photo
Участники Чемпионата мира по борьбе в бассейне с соусом в Россендейле, Англия
Фото: Danny Lawson/PA Images via Getty Images
Во время лесного пожара в Боа-Виста, Португалия
Фото: EPA/Vostock-photo
Инсталляция из воздушных шаров бразильской художницы Флавии Жункейры в театре Барселоны
Фото: EPA/Vostock-photo
Празднование Хэллоуина в Хьюстоне
Фото: Brandon Bell/Getty Images
Участники ежегодного парада русалок на Кони-Айленде, США
Фото: EPA/Vostock-photo
Забег лам в Кентербери-парке в Шакопи, США
Фото: Erica Dischino/Star Tribune via Getty Images
Шторм "Юнис", обрушившийся на Нидерланды
Фото: EPA/Vostock-photo
Добыча соли на озере в Турции
Фото: Emin Sansar/Anadolu Agency via Getty Images
Парад Macy’s в честь Дня благодарения в Нью-Йорке
Фото: АР/ТАСС
Тушение лесного пожара в регионе Галисия, Испания
Фото: EPA/Vostock-photo
Возведение башни из людей во время фестиваля в Таррагоне, Испания
Фото: Zuma/ТАСС
Фейерверк освещает небо во время Дня независимости в Калифорнии
Фото: АР/ТАСС
Протест ультраортодоксальных евреев в Иерусалиме
Фото: Ilia Yefimovich/picture alliance via Getty Images
Ночь больших костров в Северной Ирландии
Фото: Liam McBurney/PA Images via Getty Images
Каскадер во время выступления на "Тесла-шоу" в Москве
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Дети охлаждаются во время жары в Газе
Фото: Mustafa Hassona/Anadolu Agency via Getty Images
Спортсмены во время зимней Олимпиады в Пекине
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Световая проекция в небе над горами в регионе Лаутербруннен, Швейцария
Фото: EPA/Vostock-photo
Источник: https://www.interfax.ru/photo/6093/63043
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