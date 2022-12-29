Конкурс Экологический фотограф 2022 года

Эффектные фотографии об нашей окружающей среде. Победители и претенденты конкурса Environmental Photographer of the Year 2022.

Вертикальное земледелие. (Фото Arie Basuki/Environmental Photographer of the Year):

Чуть более 14% потребления электроэнергии в Дании обеспечивается ветром. (Фото Simone Tramonte/Environmental Photographer of the Year):

Восстановление природы. Заброшенные строения всегда быстро захватываются растениями. (Фото nk Jimenez/Environmental Photographer of the Year):

В ночь на 4 июня 2022 года произошёл пожар, а затем взрывы в контейнерном депо Ситакунды на территории округа Читтагонг, Бангладеш. В результате погибло не менее 49 человек и было ранено более 450 человек. (Фото Subrata Dey/Environmental Photographer of the Year):

Малые фламинго над озерами Магади и Натрон, Южная рифтовая долина, Кения. Когда-то эти два озера были пресноводными, а теперь представляют собой высококонцентрированные соляные котловины. (Фото Fayz Khan/Environmental Photographer of the Year):

Тысячи выброшенных отходов индустрии производства одежды выброшены на берег Джеймстауна в Аккре, Гана. (Фото Muntaka Chasant/Environmental Photographer of the Year):

Бау Ка Кай — старая мангровая роща. (Фото Alex Cao/Environmental Photographer of the Year):

Переход на солнечную энергию. (Фото Gaeus Lazar Osilao/Environmental Photographer of the Year):

Плавучий лесной рынок Пину Рахман. Барисал, Бангладеш. (Фото Pinu Rahman/Environmental Photographer of the Year):

Небольшое озеро, спрятанное в лесу, Сувалки, Польша. (Фото Maciej Krzanowski/Environmental Photographer of the Year):

Старая деревня Асередо в Лобиосе, Галисия, Испания. (Фото Lorenzo Couto/Environmental Photographer of the Year):

Разложение отходов на городских свалках вызывает загрязнение воздуха и создает высокий риск образования метана при высокой температуре, что может привести к пожару. (Фото Sujan Sarkar/Environmental Photographer of the Year):

Экологическая акция протеста, Глазго, Шотландия. (Фото Bernard Kalu/Environmental Photographer of the Year):

Электрики ремонтируют линию электропередач, Ахмедабад, Индия. (Фото Jignesh Chavda/Environmental Photographer of the Year):

Правильно уложенные мешки с песком (и не только) являются эффективным средством сдерживания разрушительных паводковых вод. (Фото Niamul Rifat/Environmental Photographer of the Year):

В 2020-21 годах в этом заболоченном месте погибли десятки тысяч перелетных птиц. Мианкале, Иран. (Фото Mehdi Mohebi Pour/Environmental Photographer of the Year):

(Фото Mehdi Mohebi Pour/Environmental Photographer of the Year):

Треккинг к базовому лагерю Эвереста, гора Эверест, Непал. (Фото Nigel Wallace-Iles/Environmental Photographer of the Year):

Источник: https://loveopium.ru/fotografiya-2/konkurs-ekologicheskij-fotograf-2022-goda.html