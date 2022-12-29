Итальянец создал величественный собор из живых деревьев

Говорят, искусство — это дать людям возможность взглянуть на их окружение другими глазами. Именно это и сделал итальянский художник Джулиано Маури, когда создал собор Cattedrale Vegetale, или Древесный собор. Он посадил две рощицы деревьев, которые в конечном итоге вырастут в две захватывающие дух базилики.

Джулиано Маури — итальянский художник, наиболее известный своими работами в области природной архитектуры.



Он участвовал в многочисленных архитектурных форумах, таких как Венецианская биеннале, Миланская триеннале и Биеннале в Пенне.



Он решил создать нечто еще более захватывающее, чем его предыдущие работы, и начал работать над Древесным собором.



Первым делом он начал собирать каркас собора из веток и стволов деревьев.



Из них он собрал такие клетки, после чего посадил в них две рощицы, в том числе 80 саженцев граба, которые в будущем вырастут в большие деревья.



Идея заключается в том, что природа придет и заполнит пробелы по мере того, как древесина со временем распадается.



Древесный собор состоит из 42 колонн, образующих пятинефную базилику.



В этом проекте использовалось 1800 еловых стволов, а также 600 веток каштана, которые затем скрепили с помощью 6000 метров веток фундука. Художник сделал это, используя традиционные методы плетения.



Когда деревья начнут расти, над этим собором образуется естественная крыша.



https://www.buzznicked.com/cathedral-made-from-trees/

Собор огромен — по-настоящему оценить размеры этого места можно только побывав там.



На его создание ушли месяцы, и он занимает площадь 650 квадратных метров. Его длина более 27 метров, ширина 24 метра, а высота колеблется от 5 до 21 метра.



Маури начал работу над собором в 2001 году, но в 2009 художник скончался. Собор был завершен в 2010 году и теперь является памятником Маури и его работе.



Древесный собор можно найти у подножия горы Арера, которая находится в Северной Италии.



Источник: https://nevsepic.com.ua/skulptury/35907-italyanec-sozdal-velichestvennyy-sobor-iz-zhivyh-derevev-14foto.html