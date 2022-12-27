30 атмосферных ретро фотографий времен СССР

Так было в СССР, так жили наши бабушки и дедушки, папы и мамы.

Сегодня к советскому времени относятся по разному: у кого-то эти воспоминания вызывают ностальгию по минувший временам, а у кого-то чувство раздражения и неприятия. Но как бы там ни было СССР — часть истории страны и каждого, кто в ней жил. В этом обзоре собраны фотографии, которые позволят хотя бы на несколько минут перенестись на несколько десятков лет в прошлое.

1. В общественном транспорте

Огромное количество людей пользовались услугами транспортной компании, ожидая свой автобус часами.

2. Пресса на улице

Размещение газет просто на стенде, под открытым небом, для всеобщего ознакомления граждан.

3. Долгожданная встреча

Большая семья встречает сына, внука, брата из армии.

4. Генералы песчаных дюн

Водитель большого самосвала вынужден сделать остановку для отдыха.

5. Здоровье — залог успеха

Медсестра в физкабинете проводить медицинские процедуры.

6. Обеденный перерыв

В перерыве рабочие читают свежую прессу.

7. Повседневная жизнь

Простые люди спешат кто куда.

8. Счастливое детство в СССР

Летний душ для городских детей.

9. Разнорабочие на совещании

Группа мужчин стоит и обозревает предстоящую работу.

10. Зимнее развлечение

Веселая детвора катает на санках дворника с метлой.

11. Медицинский осмотр

Группа ребят по очереди проходит медицинский осмотр.

12. Первое сентября

Первый раз в первый клас.

13. Школьные друзья

Самая крепкая дружба считается со школьной скамьи.

14. Ура, каникулы

Самое любимое слово для всех школьников.

15. Молодая пара

Девушка за целый день утомилась и прилегла на плечо молодого человека.

16. Вечера для молодежи

Молодые люди умели организовывать свой досуг самостоятельно.

17. Самая опасная профессия

Шахтер — человек, добывающий уголь из недр земли.

18. Неудачное свидание

Небольшая размолвка между молодыми людьми.

19. Автобусная остановка

Главное, что никто никого не перегоняет и не спешит.

20. Моя Маша

Слушай, Маша, что сегодня было в садике…

21. Игры с Шариком

Мальчик беззаботно играет на берегу моря со своим четвероногим другом.

22. Семейный подряд

Работает вся дружная семья, зато потом как вкусно будет.

23. Дружное трио

Ребята, широко раскрыв рты, горланят песню на всю мостовую.

24. Деревенский рыбак

Небольшой перекур, перед важной работой.

25. Демонстрация ко Дню октябрьской революции

Мужчины с флагами готовы к шествию по улицам города.

26. Кумир миллионов

Советский лётчик-космонавт Юрий Гагарин в окружении женщин.

27. Утренняя прогулка в лесу

Перекус перед долгой и важной работой — сбором грибов.

28. Долгожданный перекус

Еда в дороге кажется вдвойне вкуснее.

29. Местные разборки

Тренер с помощью свистка и взгляда разнимает ребят футбольной команды.

30. Работа стоит

Рабочие в ожидании обеда.

Источник: : https://kulturologia.ru/blogs/251216/32739/?fbclid=IwAR1HmUUZQjcaMJ5sxiP56E3Z0kjR_B863i8B-gV_av86qAtgVfekNG6g27I