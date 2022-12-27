Фотограф Ромуальдас Ракаускас и его хроники счастья и доброты
Литовский фотограф и журналист Ромуальдас Ракаускас известен всему миру. Его добрые, оптимистичные работы дают нам понять, что для этого мира еще не все потеряно и хорошего, светлого и доброго вокруг нас больше, чем унылого и мрачного. В каждый свой снимок автор вкладывает немного себя и большое количество любви и доброты. Названия серий его работ говорят сами за себя: «Цветение», «Счастливые», «Земля вдохновения».
Здесь нет политики.
Приятного просмотра!
Родился Ромуальдас Ракаускас в городе Акмяне на севере Литвы в 1941 году. Тяга к творчеству начала проявляться еще в школе, поэтому в старших классах Ромуальдас был бессменным редактором школьного журнала. Он сам искал темы, сам писал статьи и сам же делал для них снимки. В 1959 году Ракаускас поступил в Вильнюсский университет, где изучал литовский язык и литературу.
Впервые Ромуальдас попробовал себя в серьезной журналистике на третьем курсе, в 1961 году. Парня приняли штатным фотокорреспондентом в издание «Литература и искусство». Больше всего его привлекали фотоновеллы — литературные миниатюры с тематическими фотоэтюдами.
Профессионализм и талант Ракаускаса были быстро замечены и в 1969 году его приняли в Союз журналистов Литвы. Работы стало много и она была невероятно интересной, но находилось время и для творчества. Первая персональная фотовыставка Ромуальдаса Ракаускаса называлась «Нежность» и мастер фотографии посвятил ее теплому человеческому общению.
После этого было много серий фотографий и выставок, но ключевым моментом в творчестве Ракаускаса многие считают цикл снимков «Цветение». Работа над ним продолжалась более 10 лет и фотографу пришлось исколесить всю Литву в поисках вдохновения. Заглавная работа цикла, по мнению самого автора — снимок мальчика, идущего по дороге, усыпанной лепестками, с кроликом на руках.
В 1976 г. Международная федерация фотохудожников официально признала Ракаускаса профессиональным мастером фотографии (AFIAP). Кроме этого, мастер награжден орденом Великого князя Литвы Гядиминаса 5-й степени и стал лауреатом премии в области искусства.
За долгие годы творчества Ромуальдас Ракаускас ни разу не изменил своему выбору — все его фотографии исключительно черно-белые и все как одна позитивные и жизнеутверждающие.
«Мне не надо было себя ломать. Сейчас, прожив уже 70 лет, я сам могу о себе сказать, что я очень лиричен и поэтичен. У меня есть свой почерк, и я чуточку выделяюсь этим лиризмом».
Так охарактеризовал сам себя фотохудожник в интервью прессе, данном в день 70-летнего юбилея.
Источник: https://nevsepic.com.ua/fotografii-i-fotoraboty/35796-fotograf-romualdas-rakauskas-i-ego-hroniki-schastya-i-dobroty-15foto.html
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