Почему чомги носят обидное название

Кто такие чомги и почему у красивых птиц такое неблагозвучное название — большая поганка? Все ответы есть в небольшом рассказе, который я предлагаю вашему вниманию.

Латинское название чомги звучит как Podiceps cristatus, что в переводе обозначает «украшенная гребнем». И правда по весне этих птиц легко опознать по двум тёмным пучкам перьев, похожих на «ушки», и рыжему «воротничку» вокруг шеи. В России же этих птиц называют большими поганками (есть еще несколько видов поганок) или же чомгами (тюркское происхождение названия, переводится примерно, как «нырять, погружаться»)



Чомги — птицы небольшие, чуть меньше утки. Помимо хохолка на голове чомги отличаются длинной шеей и удивительным рубиново-красным цветом глаз. Лапы у чомг оливково-зеленого цвета и расположены ближе к хвосту. За счет этого птицы могут в воде принимать вертикальную стойку, но такое расположение конечностей делает чомг крайне неуклюжими на суше.

Существует легенда о том, что в стародавние времена, когда на Земле все было покрыто водой чомга смогла нырнуть так глубоко, что достала со дна океана щепотку земли. Вот только когда все животные стали делить сушу про чомгу забыли и ей ничего не досталось. С тех пор вся жизнь чомг проходит на воде.

Чомги — птицы перелетные и на водоемах Средней полосы России появляются в конце марта — начале апреля.

Апрель — самое лучшее время наблюдения за этими птицами. Все дело в необычном брачном ритуале чомг, во время которого самец и самка исполняют необычный танец, а потом приподносят друг-другу букеты из водорослей, как основу для строительства будущего семейного гнездышка.

Но танец — это апогей сватовства, а перед этим проходят «смотрины», когда птицы распушив свои жабо как бы выпендриваются друг перед другом призывая партнера к более тесному знакомству.



По результатам такого «общения» птицы либо мирно расходятся по сторонам, либо одна из птиц быстро убегает по воде.

Ну а тем, кто уже нашел себе пару не до разборок. У них начинается семейная жизнь и нужно строить гнездо. Гнезда чомги делают на воде, получается нечто, похожее на плавучий островок из камыша и водорослей. Несмотря на то, что вся жизнь чомги проходит на воде, для спаривания и высиживания кладки нужен кусочек суши, который птицы сами себе мастерят. Самка чомги обычно откладывает 3-4 яйца, из которых через 24 дня вылупляются забавные полосатые птенцы.

Как только вылупляется последний птенец, чомги забирают малышей и покидают гнездо. Ближайшие 3 недели птенцы будут жить на спине матери. В середине лета можно наблюдать трогательную картину — плывущая мама-чомга с птенцами на спине. В случае опасности чомга прячет птенцов в своем оперении и ныряет с ними под воду. К концу первого месяца жизни маленькие чомгята уже самостоятельно плавают и учатся добывать себе пищу.

Основной вид корма для чомг — рыба. Не брезгуют они также тритонами, моллюсками и различными водными насекомыми. В среднем в день взрослой птице нужно около 200 гр рыбы.

Чомги отлично ныряют, могут опуститься на глубину до 4 метров и пробыть под водой до 1 минуты.

Свое название « большая погангка» чомги получили за отвратительный вкус мяса, воняющий тухлой рыбой. Несмотря на то, что в качестве пищи мясо чомги использовать невозможно, они все равно долгое время страдали от рук охотников. Поводом для охоты на птиц стали их перья. Плотное, шелковистое оперение груди и живота, в XIX веке широко использовалось в индустрии моды. Модельеры делали из него мехоподобные кусочки воротника, шапок и муфт. Однако с середины ХХ века охота на чомг была запрещена или сильно ограничена, что дало птицам шанс на значительный прирост популяции.

Чомга из тех птиц, которых невозможно содержать в неволе, а потому больших поганок нет ни в одном зоопарке. К большому сожалению, урбанизация все больше и больше отнимает у чомг места для гнездования, ибо эти птицы могут жить и кормиться только в чистой воде. Очень хочется верить, что не только мы, но и наши дети и внуки смогут наблюдать в городских парках этих удивительных птиц с таким обидным названием большая поганка.

Источник: https://moya-planeta.ru/reports/view/pochemu_chomgi_nosyat_obidnoe_nazvanie_poganki