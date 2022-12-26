16 невероятных предметов, найденных в недрах земли, могут вдохновить вас стать искателем сокровищ
Кто-то теряет, а кто-то находит… Слова из старой популярной песенки как нельзя лучше подходят к сегодняшней теме о находках. В нашей подборке фотоснимков собраны самые интересные предметы, которые попадались простым людям в недрах земли, кем-то когда-то потерянные. Конечно, они не просто рыли грунт, а вооружались металлоискателем, который и наводил их на настоящие сокровища.
Посчастливилось найти одну из самых дорогих монет — дайм Барбера
Такие монеты США из серебра номиналом в десять центов чеканились монетным двором Сан-Франциско с 1892-го по 1916-й г.г. Изображенный на них бюст женщины символизирует Свободу.
Выходной удался!
Мои поиски в лесу увенчались успехом: нашел 2 игрушечных револьвера. Большой датируется 60-ми прошлого века, а второй — 50-ми годами.
Удачная находка в виде оригинального зажима для галстука
Специалист, которому показал эту вещь, утверждает, что она могла быть изготовлена в период приблизительно с 1880-го по 1920-й г.г.
Прекрасное кольцо из золота в десять карат
Нашел это красивое колечко в саду дома, который недавно приобрел. Когда разыскал предыдущую владелицу, она пришла в восторг, ведь это кольцо подарил ей ныне покойный супруг.
Мне попалась капсула времени возрастом свыше ста лет!
Сквидвард из металла — персонаж популярного мультсериала
Повезло найти уникальную вещь!
Этот уникальный предмет в виде золотого кольца весом в 11 граммов — кельтская монета. Она была изготовлена в период от 800-го до 50-го года до нашей эры.
Я мечтал найти нечто подобное!
Эту гарду (элемент конструкции меча) с красивым орнаментом нашел в норвежском поле. Такое холодное оружие было у викингов.
Интересно, что за личность пользовалась этой штукой?
Когда фортуна на твоей стороне, встречаются невероятные находки!
Перстень с двадцатью бриллиантами, 14 карат. Я определенно везунчик!
Прекрасная камея викторианской эпохи
Когда показал это украшение опытному ювелиру, он предположил, что изготовлено оно было ориентировочно в 1900-1910-х годах.
Откопал игрушечную лошадку
Нашел на пляже изысканный флакон духов
Когда-то золотые украшения, найденные мной в земле одного из поместий, принадлежали этой прекрасной даме
Миниатюрная брошь из серебра с позолотой прекрасно сохранилась, хотя изготовлена была, по оценкам экспертов, в 13-14 веке
Камни, украшающие брошь, — гранаты. Возраст находки — около семисот лет. Найдена в графстве Норфолк на востоке Великобритании.
Мне попалась самая невероятная находка!
Я откопал клад с томатным соусом в банках.
Столько всего невероятного из жизни искателей в небольшой подборке! А сколько же всего хранят в себе недра земли? Наверняка и вы находили когда-то что-то интересное, расскажите об этом.
Источник: https://www.micccp.com/16-newerojatnih-nahodok/?fbclid=IwAR2uMR0KC4fUBpztzg66Bf3an8tpqgYKfbXnYtwe3I8LD0qtb6SBmGJxifU
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