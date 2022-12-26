16 невероятных предметов, найденных в недрах земли, могут вдохновить вас стать искателем сокровищ

Кто-то теряет, а кто-то находит… Слова из старой популярной песенки как нельзя лучше подходят к сегодняшней теме о находках. В нашей подборке фотоснимков собраны самые интересные предметы, которые попадались простым людям в недрах земли, кем-то когда-то потерянные. Конечно, они не просто рыли грунт, а вооружались металлоискателем, который и наводил их на настоящие сокровища.

Посчастливилось найти одну из самых дорогих монет — дайм Барбера

Такие монеты США из серебра номиналом в десять центов чеканились монетным двором Сан-Франциско с 1892-го по 1916-й г.г. Изображенный на них бюст женщины символизирует Свободу.

Выходной удался!

Мои поиски в лесу увенчались успехом: нашел 2 игрушечных револьвера. Большой датируется 60-ми прошлого века, а второй — 50-ми годами.

Удачная находка в виде оригинального зажима для галстука

Специалист, которому показал эту вещь, утверждает, что она могла быть изготовлена в период приблизительно с 1880-го по 1920-й г.г.

Прекрасное кольцо из золота в десять карат

Нашел это красивое колечко в саду дома, который недавно приобрел. Когда разыскал предыдущую владелицу, она пришла в восторг, ведь это кольцо подарил ей ныне покойный супруг.

Мне попалась капсула времени возрастом свыше ста лет!

Сквидвард из металла — персонаж популярного мультсериала

Повезло найти уникальную вещь!

Этот уникальный предмет в виде золотого кольца весом в 11 граммов — кельтская монета. Она была изготовлена в период от 800-го до 50-го года до нашей эры.

Я мечтал найти нечто подобное!

Эту гарду (элемент конструкции меча) с красивым орнаментом нашел в норвежском поле. Такое холодное оружие было у викингов.

Интересно, что за личность пользовалась этой штукой?

Когда фортуна на твоей стороне, встречаются невероятные находки!

Перстень с двадцатью бриллиантами, 14 карат. Я определенно везунчик!

Прекрасная камея викторианской эпохи

Когда показал это украшение опытному ювелиру, он предположил, что изготовлено оно было ориентировочно в 1900-1910-х годах.

Откопал игрушечную лошадку

Нашел на пляже изысканный флакон духов

Когда-то золотые украшения, найденные мной в земле одного из поместий, принадлежали этой прекрасной даме

Миниатюрная брошь из серебра с позолотой прекрасно сохранилась, хотя изготовлена была, по оценкам экспертов, в 13-14 веке

Камни, украшающие брошь, — гранаты. Возраст находки — около семисот лет. Найдена в графстве Норфолк на востоке Великобритании.

Мне попалась самая невероятная находка!

Я откопал клад с томатным соусом в банках.

Столько всего невероятного из жизни искателей в небольшой подборке! А сколько же всего хранят в себе недра земли? Наверняка и вы находили когда-то что-то интересное, расскажите об этом.

Источник: https://www.micccp.com/16-newerojatnih-nahodok/?fbclid=IwAR2uMR0KC4fUBpztzg66Bf3an8tpqgYKfbXnYtwe3I8LD0qtb6SBmGJxifU