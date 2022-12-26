Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Рождество 2022 года в Вифлееме и Назарете.

Вифлеем

Фото: Associated Press, Flash90

Вифлеем

25 декабря в Вифлееме (Бейт-Лехеме) проходят праздничные рождественские богослужения. На службе в церкви Святой Екатерины присутствовали председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас, премьер-министр ПА Мухаммад аш-Штайэ и другие почетные гости. Служил мессу латинский патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла.

Вифлеем

Массовые празднования Рождества проходят и в Назарете, куда прибыли десятки тысяч паломников из разных стран мира.

Назарет

Назарет

Вифлеем

Вифлеем

Вифлеем

Вифлеем

Назарет

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/25dec2022/christmas_pa.html

26.12.2022 - Posted by | Новый год, Праздник....

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