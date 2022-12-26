Рождество 2022 года в Вифлееме и Назарете.
Фото: Associated Press, Flash90
Вифлеем
25 декабря в Вифлееме (Бейт-Лехеме) проходят праздничные рождественские богослужения. На службе в церкви Святой Екатерины присутствовали председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас, премьер-министр ПА Мухаммад аш-Штайэ и другие почетные гости. Служил мессу латинский патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла.
Массовые празднования Рождества проходят и в Назарете, куда прибыли десятки тысяч паломников из разных стран мира.
Назарет
Вифлеем
Назарет
Источник: https://www.newsru.co.il/photo/25dec2022/christmas_pa.html
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