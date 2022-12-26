Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Рождество в семье Романовых: жених, привязанный к елке, и другие царские подарки

Семья императора Николая II

Семья императора Николая II

Главным праздником в дореволюционной России был не Новый год, а Рождество. Его было заведено встречать с самыми близкими и родными людьми. И в императорской семье тоже были свои традиции празднования Рождества. У каждого из членов семьи Романовых была своя елка, под которую складывали подарки, и подчас эти подарки были очень неожиданными…

К. Ухтомский. Концертный зал

К. Ухтомский. Концертный зал

Традиция празднования Рождества сложилась в Зимнем дворце еще во второй половине XVIII в.: все начиналось со всенощной службы в малой дворцовой церкви, на богослужении присутствовали только императорская чета и их дети. После службы отправлялись в Золотую гостиную, в которой возле елок на специальных столиках каждого из членов семьи ожидали подарки. На елку также приглашали нянь и воспитателей. Елки также ставили в Концертном зале и Ротонде.

Э. Гау. Вид Ротонды в Зимнем дворце

Э. Гау. Вид Ротонды в Зимнем дворце

Еще Петр I ввел традицию украшать дом еловыми ветками на Новый год и Рождество, а жена Николая I Александра Федоровна ввела обычай наряжать елки. Будучи немецкой принцессой, она с детства соблюдала эту традицию, широко распространенную в Германии того времени, и эти особенности празднования прижились и при императорском дворе. Елки и подарки были обязательными атрибутами именно Рождества, а не Нового года. При Николае I рождественская елка в Зимнем дворце становится прочной традицией. Постепенно обычай наряжать елки распространился в аристократическом кругу, а затем и среди горожан.

Главная церковь Зимнего дворца

Главная церковь Зимнего дворца

Подарки готовились заблаговременно. Николай I любил лично выбирать их для каждого члена семьи. Детям обычно дарили игрушки и сладости. Для родителей дети сами приобретали подарки, за свои карманные деньги. Самым оригинальным подарком Николая I дочери, княжне Александре, стал привязанный к елке жених – в 1843 г. незадолго до праздников он прибыл в Петербург. Родители скрыли это от дочери, а на праздник презентовали его в качестве подарка. Ее сестре, великой княжне Ольге Николаевне, подарили рояль фирмы Вирт, картину, нарядные платья и браслет с сапфиром.

И. Хромова. Рождество в царской семье

И. Хромова. Рождество в царской семье

Александр II продолжил традиции. Даже когда семья была разлучена, в Зимнем проводили рождественские елки. Так, в 1864 г. тяжело больной наследник Николай находился за границей с матерью. Императрица заблаговременно подготовила для всех подарки, которые вручали по ее письменным инструкциям. А в Ницце для умирающего сына Мария Александровна нарядила необычную «елку» – на апельсиновом дереве вместо игрушек были фотографии всех членов семьи, которых не было рядом.

Семья императора Александра II

Семья императора Александра II

Семья императора Александра II

Семья императора Александра II

При Александре III возможности лично выбирать подарки у членов царской семьи не было – из-за волны терроризма в 1870-1880-х гг. Из магазинов во дворец присылали образцы подарков, и из них выбирали нужные. Императрица подарила мужу револьвер, а сыновьям – по английскому ножу, а на следующий день лично вручала подарки солдатам и казакам. Одаривались придворные, знакомые и все домашние обитатели – слуги, конюхи, садовники, воспитатели. Устраивали елки для бедных детей, а после начала Первой мировой – праздники для раненых.

Дворцовая церковь в Гатчине, где встречала Рождество семья Александра III

Дворцовая церковь в Гатчине, где встречала Рождество семья Александра III

Акварели Ольги Александровны Романовой

Акварели Ольги Александровны Романовой

Акварели Ольги Александровны Романовой

Акварели Ольги Александровны Романовой

С 1904 г. зимние праздники отмечали в Александровском дворце Царского села. Рождественские традиции сохранялись при дворе вплоть до 1917 г., когда императорская семья встретила свое последнее Рождество. По решению Временного правительства царская семья была отправлена в Тобольск.

Семья императора Николая II

Семья императора Николая II

Рождество в Царском Селе

Рождество в Царском Селе

На елке не было украшений – только серебряный дождь и восковые церковные свечи. Во время службы священник провозгласил многолетие царской семье, что привело к скандалу и ужесточению режима охраны Романовых. Им оставалось жить чуть более полугода.

Зимние развлечения в Царском Селе

Зимние развлечения в Царском Селе

Елка на детской половине Александровского дворца

Елка на детской половине Александровского дворца

Источник:  https://kulturologia.ru/blogs/060116/27900/

26.12.2022 - Posted by | Немного истории...

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