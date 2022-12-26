Рождество в семье Романовых: жених, привязанный к елке, и другие царские подарки

Семья императора Николая II

Главным праздником в дореволюционной России был не Новый год, а Рождество. Его было заведено встречать с самыми близкими и родными людьми. И в императорской семье тоже были свои традиции празднования Рождества. У каждого из членов семьи Романовых была своя елка, под которую складывали подарки, и подчас эти подарки были очень неожиданными…

К. Ухтомский. Концертный зал

Традиция празднования Рождества сложилась в Зимнем дворце еще во второй половине XVIII в.: все начиналось со всенощной службы в малой дворцовой церкви, на богослужении присутствовали только императорская чета и их дети. После службы отправлялись в Золотую гостиную, в которой возле елок на специальных столиках каждого из членов семьи ожидали подарки. На елку также приглашали нянь и воспитателей. Елки также ставили в Концертном зале и Ротонде.

Э. Гау. Вид Ротонды в Зимнем дворце

Еще Петр I ввел традицию украшать дом еловыми ветками на Новый год и Рождество, а жена Николая I Александра Федоровна ввела обычай наряжать елки. Будучи немецкой принцессой, она с детства соблюдала эту традицию, широко распространенную в Германии того времени, и эти особенности празднования прижились и при императорском дворе. Елки и подарки были обязательными атрибутами именно Рождества, а не Нового года. При Николае I рождественская елка в Зимнем дворце становится прочной традицией. Постепенно обычай наряжать елки распространился в аристократическом кругу, а затем и среди горожан.

Главная церковь Зимнего дворца

Подарки готовились заблаговременно. Николай I любил лично выбирать их для каждого члена семьи. Детям обычно дарили игрушки и сладости. Для родителей дети сами приобретали подарки, за свои карманные деньги. Самым оригинальным подарком Николая I дочери, княжне Александре, стал привязанный к елке жених – в 1843 г. незадолго до праздников он прибыл в Петербург. Родители скрыли это от дочери, а на праздник презентовали его в качестве подарка. Ее сестре, великой княжне Ольге Николаевне, подарили рояль фирмы Вирт, картину, нарядные платья и браслет с сапфиром.

И. Хромова. Рождество в царской семье

Александр II продолжил традиции. Даже когда семья была разлучена, в Зимнем проводили рождественские елки. Так, в 1864 г. тяжело больной наследник Николай находился за границей с матерью. Императрица заблаговременно подготовила для всех подарки, которые вручали по ее письменным инструкциям. А в Ницце для умирающего сына Мария Александровна нарядила необычную «елку» – на апельсиновом дереве вместо игрушек были фотографии всех членов семьи, которых не было рядом.

Семья императора Александра II

Семья императора Александра II

При Александре III возможности лично выбирать подарки у членов царской семьи не было – из-за волны терроризма в 1870-1880-х гг. Из магазинов во дворец присылали образцы подарков, и из них выбирали нужные. Императрица подарила мужу револьвер, а сыновьям – по английскому ножу, а на следующий день лично вручала подарки солдатам и казакам. Одаривались придворные, знакомые и все домашние обитатели – слуги, конюхи, садовники, воспитатели. Устраивали елки для бедных детей, а после начала Первой мировой – праздники для раненых.

Дворцовая церковь в Гатчине, где встречала Рождество семья Александра III

Акварели Ольги Александровны Романовой

Акварели Ольги Александровны Романовой

С 1904 г. зимние праздники отмечали в Александровском дворце Царского села. Рождественские традиции сохранялись при дворе вплоть до 1917 г., когда императорская семья встретила свое последнее Рождество. По решению Временного правительства царская семья была отправлена в Тобольск.

Семья императора Николая II

Рождество в Царском Селе

На елке не было украшений – только серебряный дождь и восковые церковные свечи. Во время службы священник провозгласил многолетие царской семье, что привело к скандалу и ужесточению режима охраны Романовых. Им оставалось жить чуть более полугода.

Зимние развлечения в Царском Селе

Елка на детской половине Александровского дворца

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/060116/27900/