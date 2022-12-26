Новые вкусы старого салата. 8 интересных рецептов новогоднего оливье

/ Elena Hramova /

Оливье – главный новогодний салат. Он присутствует практически в каждом доме. Даже если вы решите сделать легкий новогодний стол без майонезных салатов, вы наверняка приготовить оливье в один из выходных дней после. В этом году стало модно экспериментировать, например, добавлять в оливье соленую рыбу и морепродукты – получается слегка необычный вкус, который, впрочем, не ушел далеко от традиционного, всеми любимого. Встречайте проверенные авторские рецепты классического новогоднего салата.

Оливье с курицей

Фото: Ресторан "Кавказская пленница"

Рецепт Павла Пантеты, шеф-повара ресторана «Кавказская пленница»

80 г куриного филе

80 г картофеля

10 г моркови

40 г соленых огурцов

30 г свежих огурцов

1 яйцо

40 г домашнего майонеза

Соль и перец

Укроп и петрушка

Шаг 1. Отварить куриное филе, картофель, морковь и яйцо.

Шаг 2. Остудить, почистить, нарезать кубиками.

Шаг 3. Соленый и свежий огурцы очистить от кожуры, нарезать кубиком.

Шаг 4. Все смешать, посолить, поперчить заправить домашним майонезом, перемешать. Перед подачей украсить укропом и петрушкой.

Оливье с лососем и легким майонезом

Фото: Гастробар "Русский паб"

Рецепт Алексея Семенова, шеф-повара гастробара «Русский паб»

1 порция

90 г малосольного лосося

1 куриное яйцо

80 г отварного картофеля

60 г отварной моркови

40 г соленых огурцов

60 г свежих огурцов

50 г зеленого горошка

15 мл сливок

30 г майонеза

10 мл соевого соуса

Шаг 1. Для приготовления майонеза мы взбиваем сливки (1 часть) и майонез (2 части), перемешиваем, доводим до вкуса соевым соусом.

Шаг 2. Лосось нарезаем кусочками.

Шаг 3. Нарезаем кубиком предварительно отваренные овощи: картофель, морковь.

Шаг 4. Добавляем огурцы как соленые, так и свежие, но без кожцы. Их также нарезаем кубиком.

Шаг 5. Свежемороженый горошек ошпариваем кипятком и следом быстро его охлаждаем, чтобы не потерял цвет.

Шаг 6. Куриное яйцо натираем на терке. Перемешиваем все ингредиенты в тарелке, заправляем облегченным вариантом майонеза.

Оливье с дальневосточным лососем и красной икрой

Фото: Ресторан "Никита"

Рецепт Андрея Павлова, шеф-повара ресторана «Никита»

1 порция

15 г картофеля

20 г яйца

40 г свежего огурца

10 г моркови

20 г зеленого горошка

40 г слабосоленого лосося

20 г майонеза

Укроп и петрушка

10 г красной икры

Четвертинка перепелиного яйца

Салат корн

Салат радичио

Шаг 1. Картофель, морковь, яйцо отварить до готовности и порезать мелким кубиком вместе с огурцом и лососем.

Шаг 2. Укроп и петрушку мелко порубить.

Шаг 3. Смешать все ингредиенты, добавив, салат корни и радичио, и заправить майонезом.

Шаг 4. Салат выложить в тарелку, украсить икрой и перепелиным яйцом.

Оливье в банке

Фото: ресторан-рюмочная «Рюмка водки»

Рецепт Сергея Батукова, шеф-повара ресторана «Рюмка водки Лепс»

6 порций

110 г картофеля

110 г моркови

3 яйца

3 соленых огурца

220 г горошка

220 г отварной говядины (лучше лопатки)

майонез по вкусу

Соль

Зелень

Шаг 1. Картофель, морковь, яйца отварить, почистить и нарезать кубиком.

Шаг 2. Нарезать огурцы и отварную говядину.

Шаг 3. Смешать ингредиенты, заправить майонезом.

Шаг 4. Посолить, поперчить, разложить по порционным банкам.

Оливье с семгой

Фото: Ресторан Craft Kitchen

Рецепт Александра Борзенко, шеф-повара ресторана Craft Kitchen

1 порция

40 г отварного картофеля

30 г отварной моркови

10 г свежих огурцов

15 г соленых огурцов

½ отварного яйца

30 г майонеза

5 г зеленого горошка

5 г крем-бальзамик

3 г укропа

1 перепелиное яйцо

30 г слабосоленой семги

Шаг 1. Овощи отварить, остудить, почистить.

Шаг 2. Нарезать овощи кубиком.

Шаг 3. Отварное яйцо почистить и тоже нарезать кубиком.

Шаг 4. Соленую рыбу нарезать толстыми ломтиками, потом нарезать кубиками.

Шаг 5. Все смешать в одной миске, заправить майонезом. Рыбу можно не смешивать со всеми ингредиентами, а положить ее сверху, в качестве украшения.

Шаг 6. Выложить салат в форму, украсить перепелиным яйцом, укропом, сбрызнуть крем-бальзамиком.

Оливье с языком

Фото: Ресторан Lesnoy

Рецепт Сергея Батукова, шеф-повара ресторана Lesnoy

1 порция

40 г картофеля

30 г моркови

25 г соленого огурца

20 г свежего огурца

1 яйцо

1 перепелиное яйцо

Кресс-салат

40 г майонеза

100 г говяжьего языка отварного

Соль и перец

Шаг 1. Картофель, морковь, яйца отварите и нарежьте небольшими кубиками (кроме перепелиного яйца).

Шаг 2. Кубиками примерно такого же размера нарежьте консервированные и свежие огурцы.

Шаг 3. Добавьте консервированный горошек, посолите, поперчите и перемешайте. Добавьте майонез.

Шаг 4. Подавайте салат с нарезанным тонкими слайсами говяжьим языком, украсив кресс-салатом и перепелиным яйцом.

Оливье без мяса

Фото: Ресторан FoodMama

Рецепт Александра Кузнецова, шеф-повара ресторана FoodMama

25 г картофеля

45 г яйца

25 г соленого огурца

10 г свежего огурца

25 г свежемороженного гороха

15 г моркови

25 г майонеза

Соль, перец по вкусу

Шаг 1. Овощи отварить и нарезать кубиком.

Шаг 2. Соленые огурцы очистить от кожи, нарезать и отжать (это важно).

Шаг 3. У свежих огурцов удаляем сердцевину, использовать только кожу. Это придаст хруст салату.

Шаг 4. Заправить майонезом.

Оливье с лососем и гребешком

Фото: Ресторан «Бабель»

Рецепт Алены Комар, бренд-шефа ресторана «Бабель»

1 порция

100 г слабосоленого лосося

50 г гребешка

50 г отварного картофеля

50 г малосольного огурца

20 г зеленого горошка

50 г майонеза

10 г икры тобико

Шаг 1. Филе лосося, картофель и огурцы нарезать небольшими одинаковыми кубиками, добавить горошек, перемешать.

Шаг 2. Добавить майонез, хорошо перемешать все ингредиенты. Добавить тобико, еще раз перемешать салат.

Шаг 3. Гребешки промыть под прохладной водой, обсушить бумажным полотенцем.

Шаг 4. На сковороде разогреть масло и обжарить гребешки с обеих сторон до золотистой корочки. Не стоит их пережаривать, иначе они рискуют стать резиновыми.

Шаг 5. Оформить салат на тарелке, выложить сверху гребешки, украсить их тобико по желанию.

Источник: https://aif.ru/food/products/novye_vkusy_starogo_salata_8_interesnyh_receptov_novogodnego_olive