Лучшие спортивные фотографии 2022 года

"Интерфакс" представляет подборку самых ярких спортивных снимков уходящего года

Лыжные соревнования в Обер-Штафеле, Швейцария

Фото: EPA/Vostock-photo

Французский регбист Габен Вильер во время матча в Париже

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Женский реслинг в Токио

Фото: Etsuo Hara/Getty Images

Соревнования по прыжкам в воду с экстремальных высот Red Bull Cliff Diving в Зизиконе, Швейцария

Фото: Romina Amato/Red Bull via Getty Images

Соревнования по прыжкам с шестом среди мужчин на чемпионате Европы по легкой атлетике в Мюнхене

Фото: EPA/Vostock-photo

Энтони Сантандер из "Балтимор Ориолз" после бейсбольного матча против "Нью-Йорк Янкиз" в Балтиморе

Фото: АР/ТАСС

Серфер в Сан-Клементе, Калифорния

Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Немецкий прыгун с трамплина Карл Гайгер на Олимпийских играх в Пекине

Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Ашер Хонг из США во время чемпионата мира по спортивной гимнастике в Ливерпуле

Фото: EPA/Vostock-photo

Ралли-марафон "Дакар" на территории Саудовской Аравии

Фото: Zuma/ТАСС

Экоактивисты, приклеившие себя к асфальту на трассе "Тур де Франс"

Фото: EPA/Vostock-photo

Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон на Олимпийских играх в Пекине

Фото: EPA/Vostock-photo

Игрок "Барселоны" Рональд Араухо во втором матче четвертьфинала Лиги Европы

Фото: David Ramos/Getty Images

Нигерийская легкоатлетка Чиома Оньеквере участвует в финале женского метания диска в пятый день Игр Содружества в Бирмингеме

Фото: Michael Steele/Getty Images

Теннисист Новак Джокович выходит на корт в Париже

Фото: EPA/Vostock-photo

Сборная Японии на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште

Фото: АР/ТАСС

Финиш американки Джесси Диггинс в женском лыжном марафоне на 30 км на Олимпийских играх в Пекине

Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Фестиваль SUP-серфинга в Санкт-Петербурге

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Регбист Стивен Китшофф разминается перед матчем

Фото: EPA/Vostock-photo

Авария во время свободной тренировки Гран-при Италии по мотогонкам в Скарперии

Фото: EPA/Vostock-photo

Во время матча чемпионата мира по хоккею на траве среди женщин между сборными Ирландии и Чили в Амстердаме

Фото: EPA/Vostock-photo

Соревнования по триатлону Ironman в Португалии

Фото: Nigel Roddis/Getty Images for IRON MAN

Футбольный матч между "Реалом" и "Кадисом" в Мадриде

Фото: EPA/Vostock-photo

Сборная Аргентины празднует победу на чемпионате мира по футболу в Катаре-2022

Фото: Alex Pantling/Getty Images

Соревнования в мужском фристайле в дисциплине биг-эйр на зимних Олимпийских играх в Пекине

Фото: David Ramos/Getty Images

Источник: https://www.interfax.ru/photo/6090/62987