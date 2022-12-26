Лучшие спортивные фотографии 2022 года
"Интерфакс" представляет подборку самых ярких спортивных снимков уходящего года
Лыжные соревнования в Обер-Штафеле, Швейцария
Фото: EPA/Vostock-photo
Французский регбист Габен Вильер во время матча в Париже
Фото: Shaun Botterill/Getty Images
Женский реслинг в Токио
Фото: Etsuo Hara/Getty Images
Соревнования по прыжкам в воду с экстремальных высот Red Bull Cliff Diving в Зизиконе, Швейцария
Фото: Romina Amato/Red Bull via Getty Images
Соревнования по прыжкам с шестом среди мужчин на чемпионате Европы по легкой атлетике в Мюнхене
Фото: EPA/Vostock-photo
Энтони Сантандер из "Балтимор Ориолз" после бейсбольного матча против "Нью-Йорк Янкиз" в Балтиморе
Фото: АР/ТАСС
Серфер в Сан-Клементе, Калифорния
Фото: Sean M. Haffey/Getty Images
Немецкий прыгун с трамплина Карл Гайгер на Олимпийских играх в Пекине
Фото: Matthias Hangst/Getty Images
Ашер Хонг из США во время чемпионата мира по спортивной гимнастике в Ливерпуле
Фото: EPA/Vostock-photo
Ралли-марафон "Дакар" на территории Саудовской Аравии
Фото: Zuma/ТАСС
Экоактивисты, приклеившие себя к асфальту на трассе "Тур де Франс"
Фото: EPA/Vostock-photo
Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон на Олимпийских играх в Пекине
Фото: EPA/Vostock-photo
Игрок "Барселоны" Рональд Араухо во втором матче четвертьфинала Лиги Европы
Фото: David Ramos/Getty Images
Нигерийская легкоатлетка Чиома Оньеквере участвует в финале женского метания диска в пятый день Игр Содружества в Бирмингеме
Фото: Michael Steele/Getty Images
Теннисист Новак Джокович выходит на корт в Париже
Фото: EPA/Vostock-photo
Сборная Японии на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште
Фото: АР/ТАСС
Финиш американки Джесси Диггинс в женском лыжном марафоне на 30 км на Олимпийских играх в Пекине
Фото: Maddie Meyer/Getty Images
Фестиваль SUP-серфинга в Санкт-Петербурге
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Регбист Стивен Китшофф разминается перед матчем
Фото: EPA/Vostock-photo
Авария во время свободной тренировки Гран-при Италии по мотогонкам в Скарперии
Фото: EPA/Vostock-photo
Во время матча чемпионата мира по хоккею на траве среди женщин между сборными Ирландии и Чили в Амстердаме
Фото: EPA/Vostock-photo
Соревнования по триатлону Ironman в Португалии
Фото: Nigel Roddis/Getty Images for IRON MAN
Футбольный матч между "Реалом" и "Кадисом" в Мадриде
Фото: EPA/Vostock-photo
Сборная Аргентины празднует победу на чемпионате мира по футболу в Катаре-2022
Фото: Alex Pantling/Getty Images
Соревнования в мужском фристайле в дисциплине биг-эйр на зимних Олимпийских играх в Пекине
Фото: David Ramos/Getty Images
Источник: https://www.interfax.ru/photo/6090/62987
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