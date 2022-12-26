Конкурс фотографий о природе объявил победителей

Международный фотоконкурс Nature TTL Photographer of the Year 2022 собрал более 8000 работ фотографов со всех уголков мира. На днях профессиональное жюри объявило победителей. Каждая из победивших работ — настоящий шедевр!



Этот гипнотизирующий портрет льва в заповеднике Мореми на восточной стороне дельты Окаванго в Ботсване стал победителем в категории «Дикие портреты». Польский фотограф Томаш Шпила так описывает историю этого снимка: «Когда огромный лев смотрит тебе прямо в глаза, ты сразу же забываешь, что сидишь в машине в безопасности. Ты инстинктивно съеживаешься и медленно отступаешь вглубь машины, чтобы не спровоцировать хищника. К счастью, он и его братья были заняты поеданием молодого буйвола, на которого охотились чуть раньше».



Горы Ладакхского хребта, лежащие на западной оконечности Гималаев в северной Индии, стали местом действия этого завораживающего кадра со снежным барсом. Его запечатлел немецкий фотограф Саша Фонсека. «Я сделал это изображение во время трехлетнего проекта, когда я работал с фотоловушкой в индийских Гималаях, — говорит он. — Трудностей было много: большая высота, низкое содержание кислорода, пустынная местность, поиск удачных мест, размещение оборудования и его техническое обслуживание в течение длительных периодов времени». Картина заняла второе место в категории «Фотоловушки».



«Валяясь в грязи, этот величественный африканский слон шел к нашему сафари-автомобилю в заповеднике Нгоронгоро в Танзании, — рассказывает австралийский фотограф Майкл Снедик об этом потрясающем снимке, занявшем второе место в категории «Поведение животных». — Он набрал немного пыли в свой хобот и вскоре повернул хобот вверх и выпустил огромный клуб пыли. Моя камера была настроена на серийную съемку, и я щелкал как сумасшедший, — необыкновенный момент!»



На этом фото — водопад Годафосс в Северной Исландии высотой 12 метров и шириной 30 метров. Итальянский фотограф Мауро Тронто, сделавший снимок, рассказывает: «Этот снимок — смесь магических элементов: свет луны, падение которого под правильным углом породило великолепную радугу; прекрасное северное сияние над лунной радугой; наконец, Годафосс, захватывающий водопад в Исландии. Все элементы реальны и видны одновременно». Снимок занял второе место в категории «Ночное небо».



Швейцарский фотограф Мэтт Энгельманн — автор этого захватывающего снимка, который был сделан в горах Граубюнден на востоке Швейцарии. «Я внимательно наблюдал за лисой в течение месяца и заметил, что она часто приходит метить эту точку»., — говорит он. По словам фотографа, снимок сделан с дистанционным спуском затвора, чтобы не тревожить лису. Впечатливший судей снимок занял второе место в категории «Дикие портреты».



Данный снимок занял первое место в категории «Фотоловушки». В кадре — большой медведь гризли», проходящий перед фотоловушкой в районе деревни Клукшу на Юконе, Канада. Его запечатлел француз Жоффруа Рейно. Он говорит: «На Юконе в декабре температура достигает -30 градусов, и у медведей заледеневает мех, — уникальное явление! — говорит он. — Этот снимок был сделан фотоловушкой, установленной у реки примерно за два дня до снежной бури. Температура упала только до -15 градусов, и медведь только начинал превращаться в «ледяного медведя».



Этот впечатляющий снимок занял первое место в категории «Фотографы до 16 лет». Снимок, сделанный индийским фотографом Ачинтьей Мурти, которому всего 13 лет, показывает пару малабарских попугаев (также известных как синекрылые попугаи) в городе Хосанагара в индийском штате Карнатака. Мурти, который описывает этих птиц как «чудесных существ», говорит: «Обычно они сбиваются в стаи, и их можно увидеть в огромном количестве… Мне выпала честь сделать этот снимок из укрытия для наблюдения за птицами». Мурти отмечает, что птицы дерутся из-за пня.



Победителем в категории «Городская дикая природа» стал снимок зайца в немецком городе Кассель, сделанный местным фотографом Яном Пьехой. «В дневное время это место на окраине заполнено людьми, занятыми своими повседневными делами. Но ночью здесь свободно гуляют животные, которые выходят поиграть под уличными фонарями», — говорит фотограф.



Этот снимок победил в категории «Под водой». Он был сделан на популярном у ныряльщиков месте под названием «Фабрика тунцов» недалеко от Мале, столицы Мальдивских островов. На нем розовый хлыст (разновидность ската) пересекает стаю рифовых рыб-знаменосцев. Швейцарский фотограф Энди Шмид нырял с аквалангом, когда сделал этот динамичный снимок. Он отмечает, что снимок был сделан на фоне заходящего солнца.



Эта фотография заняла первое место в категории «Ночное небо». Это работа французского фотографа Жослена Корну, сделанная во время поездки на самую высокую точку Австралии — гору Костюшко в Новом Южном Уэльсе. На нем видны звезды в небе над Хижиной Моряка, альпийской хижиной на пути к горе, построенной в память о двух лыжниках, погибших в 1928 году. Корну отмечает, что гора Костюшко — «одно из лучших мест, где можно запечатлеть Млечный Путь», отчасти благодаря ничем не подсвеченному небу.



Это еще один захватывающий снимок Корну, на этот раз сделанный в австралийском городе Хеленсбург. Он занял второе место в категории «Городская дикая природа». «Цивилизация светлячков заселила этот старый вокзал, освещая его красивыми огнями в дождливые дни, — рассказывает фотограф. — На этом месте была старая железная дорога, которая сейчас заброшена. Она была закрыта в начале ХХ века, после чего природа начала заселять это место. На этом фото можно увидеть миллионы светлячков. Чтобы сделать эту фотографию, мне пришлось отправиться на это место во время грозы, под настоящим водопадом». Фотограф добавляет, что через день после того, как было сделано это фото, туннель был затоплен.



На этом очаровательном снимке изображена микробабочка Micropterix calthella, покрытая золотыми шариками пыльцы ползучего цветка лютика. Снимок был сделан на пешеходной туристической тропе недалеко от Сидмута в Девоне, Англия. Под названием «Красотка в пыльце» это работа британского фотографа Тима Крэбба, представляющая собой «компиляцию» фотографий, заняла второе место в категории «Маленький мир».



Описывая этот пронзительный снимок, южноафриканский фотограф Бертус Ханеком говорит: «Гроза обрушивается на подсолнух, который, несмотря ни на что, сумел выжить на свалке в полузасушливом регионе Кару в Южной Африке». Картина под названием «Природа наносит ответный удар» стала абсолютным победителем в категории «Пейзажи».



Этот снимок самца восточного гоблгута — вида лучепёрой рыбы — с икрой во рту был сделан в заливе Чоудер в Сиднее, Австралия. Подробно описывая процесс размножения рыбы, австралийский фотограф Талия Грейс рассказывает: «Когда самка готова к переносу икры, самец открывает рот возле ее отверстия клоаки , откуда она выталкивает икру. наружу в виде конуса. С помощью специального наконечника в горле самец удерживает на месте, имея возможность питать и защищать драгоценные яйца. Он будет продолжать держать яйца во рту в течение месяца, прежде чем произойдет вылупление мальков».



Золотая медаль в категории «Маленький мир» досталась этому атмосферному снимку мотылька в сумерках в летнее время. Он был снят в национальном парке Орсеги в Западной Венгрии венгерским фотографом Тибором Литауски. «Чтобы следить за полетом бабочки, я использовал налобную светодиодную фару и еще подсветил мотылька вспышкой», — рассказал фотограф.



Этот снимок принес Деннису Стогсдиллу из США звание абсолютного победителя конкурса. Фотография, которая также получила главный приз в категории «Поведение животных», была снята в регионе Ндуту в Танзании. Американский фотограф рассказал ее историю: «Мы получили известие о сервале, охотящемся на птиц на берегу озера Ндуту, и помчались смотреть на него. По прибытии мы быстро поняли, что на самом деле это был каракал, а не сервал, и охотился он на фламинго, которые кормились на мелководье. В течение минуты после прибытия каракал начал преследование и, в конце концов, схватил одну из красивых птиц. На этом изображении вы видите, как каракал уходит со своей добычей».

Источник: https://nevsepic.com.ua/konkursy/35930-konkurs-fotografiy-o-prirode-obyavil-pobediteley-17foto.html