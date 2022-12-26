Как Аргентина праздновала победу на Чемпионате мира по футболу
После того, как национальная футбольная команда Аргентины обыграла сборную Франции по пенальти со счетом 4:2 в Катаре, выиграв свой третий титул чемпиона мира, они вернулись в Буэнос-Айрес, чтобы совершить поездку по улицам города на открытом автобусе.
Аргентинские болельщики. (Фото Mariana Nedelcu):
Сборная Аргентины по футболу — победители чемпионата мира — едет в открытом автобусе во время парада возвращения на родину в Буэнос-Айресе, Аргентина, 20 декабря 2022. (Фото Rodrigo Abd):
Плакат с изображением Диего Марадоны в Буэнос-Айресе. (Фото Agustin Marcarian):
Море болельщиков в ожидании парада победы в Буэнос-Айресе. (Фото Marcelo Endelli):
Игроки команды едут в автобусе с надписью «Чемпионы мира». (Фото Tomas Cuesta):
Аргентинские игроки Родриго Де Поль (слева), Лионель Месси (в центре) и Кристиан Ромеро (справа) едут сквозь толпу в открытом автобусе. (Фото Tomas Cuesta):
Аргентинский болельщик на уличном фонаре нашел себе место. (Фото Gonzalo Colini):
Автобус проезжает мимо толпы в Буэнос-Айресе, 20 декабря 2022. (Фото Victor Caivano):
Фанат машет флагом Аргентины со светофора во время парада победы. (Фото Cristina Sille):
Аргентинские болельщики празднуют в Буэнос-Айресе, 20 декабря 2022. (Фото Mariana Nedelcu):
Фанаты на площади Республики в Буэнос-Айресе. (Фото Marcelo Endelli):
20 декабря 2022. (Фото Diego Radames):
Аргентинцы празднуют победу своей команды на чемпионате мира в Буэнос-Айресе, 20 декабря 2022. (Фото Diego Radames):
Болельщики в Буэнос-Айресе, Аргентина, 20 декабря 2022 (Фото Diego Radames):
(Фото Agustin Marcarian):
Копия трофея чемпионата мира. (Фото Gonzalo Colini):
Источник: https://loveopium.ru/sport/kak-argentina-prazdnovala-pobedu-na-chempionate-mira-po-futbolu.html
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