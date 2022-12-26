Николлетто

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Как Аргентина праздновала победу на Чемпионате мира по футболу

Как Аргентина праздновала победу на Чемпионате мира по футболу

После того, как национальная футбольная команда Аргентины обыграла сборную Франции по пенальти со счетом 4:2 в Катаре, выиграв свой третий титул чемпиона мира, они вернулись в Буэнос-Айрес, чтобы совершить поездку по улицам города на открытом автобусе.

Аргентинские болельщики. (Фото Mariana Nedelcu):

Аргентинские болельщики

Сборная Аргентины по футболу — победители чемпионата мира — едет в открытом автобусе во время парада возвращения на родину в Буэнос-Айресе, Аргентина, 20 декабря 2022. (Фото Rodrigo Abd):

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Плакат с изображением Диего Марадоны в Буэнос-Айресе. (Фото Agustin Marcarian):

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Море болельщиков в ожидании парада победы в Буэнос-Айресе. (Фото Marcelo Endelli):

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Игроки команды едут в автобусе с надписью «Чемпионы мира». (Фото Tomas Cuesta):

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Аргентинские игроки Родриго Де Поль (слева), Лионель Месси (в центре) и Кристиан Ромеро (справа) едут сквозь толпу в открытом автобусе. (Фото Tomas Cuesta):

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Аргентинский болельщик на уличном фонаре нашел себе место. (Фото Gonzalo Colini):

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Автобус проезжает мимо толпы в Буэнос-Айресе, 20 декабря 2022. (Фото Victor Caivano):

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Фанат машет флагом Аргентины со светофора во время парада победы. (Фото Cristina Sille):

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Аргентинские болельщики празднуют в Буэнос-Айресе, 20 декабря 2022. (Фото Mariana Nedelcu):

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Фанаты на площади Республики в Буэнос-Айресе. (Фото Marcelo Endelli):

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20 декабря 2022. (Фото Diego Radames):

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Аргентинцы празднуют победу своей команды на чемпионате мира в Буэнос-Айресе, 20 декабря 2022. (Фото Diego Radames):

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Болельщики в Буэнос-Айресе, Аргентина, 20 декабря 2022 (Фото Diego Radames):

Болельщики в Буэнос-Айресе

(Фото Agustin Marcarian):

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Копия трофея чемпионата мира. (Фото Gonzalo Colini):

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Источник: https://loveopium.ru/sport/kak-argentina-prazdnovala-pobedu-na-chempionate-mira-po-futbolu.html

26.12.2022 - Posted by | Спорт |

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