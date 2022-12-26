Десант Дедов Морозов в детской Морозовской больнице

РИА Новости / Павел Бедняков

В восьмой раз прошел традиционный фестиваль добрых дел «Зима в Морозовке». 50 профессиональных спасателей в костюмах Дедов Морозов высадились на крышу нового корпуса детской Морозовской больницы. С помощью альпинистского снаряжения они спустились вниз и заглянули в окна палат, порадовав маленьких пациентов. Подробнее – в фотоленте aif.ru

Источник: https://aif.ru/society/gallery/desant_dedov_morozov_v_detskoy_morozovskoy_bolnice#id=30627842