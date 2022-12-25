20 старинных открыток, которые отправляли под Рождество наши прабабушки

Среди рождественских традиций конца 19-го – начала 20-го веков особое место занимают рождественские открытки. Они были весьма популярны в то время, а поздравительные тексты выводились на них чётким каллиграфическим почерком. От этих открыток веет совершенно иной атмосферой, тёплыми воспоминаниями и воспоминаниями.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/281215/27787/