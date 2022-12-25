Топ-10 самых богатых людей мира — 2022

Они запускают в космос корабли, коллекционируют полотна Пикассо и покупают острова. Топ самых богатых людей мира по версии Forbes.

Журнал Forbes ежегодно публикует рейтинг самых богатых людей, и если в 2021 году, в разгар пандемии, в мире насчитывалось 2581 миллиардера, в 2022 году их количество увеличилось на 87 человек. Но вот общее состояние богачей составило $12,7 трлн, что на $0,4 млрд меньше, чем год назад.

1. ИЛОН МАСК: ОСНОВАТЕЛЬ TESLA, SPACEX

Страна: США.

Возраст: 51 год.

Состояние: $219 млрд.

Согласно рейтингу Forbes, самым богатым человеком в мире стал Илон Маск. Он является соучредителем шести компаний, в том числе производителя электромобилей Tesla, производителя ракет SpaceX и стартапа Boring Company, занимающегося строительством туннелей.

Ребенком в Южной Африке Маск сам научился программировать; он продал свою первую игру Blastar примерно за $500.

2. ДЖЕФФ БЕЗОС: ОСНОВАТЕЛЬ AMAZON

Страна: США.

Возраст: 58 лет.

Состояние: $171 млрд.

Основатель и крупнейший частный акционер корпорации Amazon известен своим аэрокосмическим стартапом Blue Origin. Компания призвана исполнить юношескую мечту Безоса — помочь человечеству создать в космосе колонии.

Весной 2020 года агентство НАСА выбрало три частные компании, которые займутся разработкой аппаратов для отправки людей на Луну к 2024 году. Среди них — Blue Origin Джеффа Безоса, SpaceX Илона Маска и Dynetics, входящая в состав корпорации Leidos. После тестирования созданных ими космических кораблей агентство выберет наиболее перспективную конструкцию. Интересно будет посмотреть на этот спор гигантов.

В интервью CNN в ноябре 2022 года Безос рассказал, что планирует раздать большую часть своего состояния при жизни, не раскрывая конкретных подробностей.

3. БЕРНАР АРНО: ВЛАДЕЛЕЦ ХОЛДИНГА ЛЮКСОВЫХ БРЕНДОВ LVMH

Страна: Франция.

Возраст: 73 года.

Состояние: $158 млрд.

Бернар Арно, купивший в середине 1980-х модный дом Christian Dior, сегодня возглавляет бизнес-империю из 75 брендов, включая Louis Vuitton, Dom Perignon, Bvlgari, Sephora, TAG Heuer.

Вторая супруга одного из самых богатых людей в мире — канадская пианистка Элен Мерсье, которую он покорил игрой на фортепиано. Предприниматель прекрасно музицирует и обладает коллекцией живописи, в которую входят полотна Пабло Пикассо, Генри Мура и Энди Уорхола. По его инициативе в 2014 году в Париже было построено здание Фонда Луи Виттон, ставшее современным музеем искусства.

4. БИЛЛ ГЕЙТС: СООСНОВАТЕЛЬ MICROSOFT

Страна: США.

Возраст: 66 лет.

Состояние: $129 млрд.

Один из самых богатых людей планеты периодически пытается предсказать будущее, что порой становится причиной скандала. Так, в 2020 году Билла Гейтса обвинили в причастности к созданию коронавируса. (Так что никакие панголины тут не виноваты.) Якобы под видом вакцины миллиардер хочет вживить людям чипы. Все потому, что пять лет назад он предсказал появление вируса, который уничтожит более десяти миллионов людей. А в ноябре 2020 года Гейтс заявил о неизбежности новой пандемии, которая начнется через три года. Случится ли новая эпидемия и откуда она придет?

5. УОРРЕН БАФФЕТТ: ГЛАВА ХОЛДИНГА BERKSHIRE HATHAWAY

Страна: США.

Возраст: 92 лет.

Состояние: $118 млрд.

Уоррен Баффетт купил свои первые три акции в 11 лет, получив с них $5 прибыли. В подростковые годы подрабатывал почтальоном, продавал марки и мячи для гольфа, занимался полировкой автомобилей. В 16 лет смог заработать $53 000 и отказался поступать в колледж, позднее все-таки окончив Колумбийский университет.

Сейчас ему 90, и он является одним из самых успешных инвесторов в мире. В многочисленных интервью Баффетт говорит, что читает 500 страниц в день: на работе это отчеты, дома — книги и журналы. А в свободное время играет на укулеле.

6. ЛАРРИ ПЕЙДЖ: СООСНОВАТЕЛЬ GOOGLE

Страна: США.

Возраст: 49 лет.

Состояние: $111 млрд.

Ларри Пейдж основал Google в 1998 году вместе с коллегой из Стэнфорда, Сергеем Брином. Он ушел с поста генерального директора Alphabet, материнской компании Google, в декабре 2019 года, но остается членом совета директоров и держателем контрольного пакета акций.

Пейдж является сторонником чистой энергии; его дом в Пало-Альто использует топливные элементы и геотермальную энергию.

7. СЕРГЕЙ БРИН: СООСНОВАТЕЛЬ GOOGLE

Страна: США.

Возраст: 48 лет.

Состояние: $107 млрд.

Брин переехал в США из России, когда ему было 6 лет, из-за антисемитизма в отношении его семьи. Он основал Google вместе с Ларри Пейджем в 1998 году во время учебы в Стэнфордском университете. Самый богатый иммигрант в Америке открыто критиковал запрет Трампа на иммиграцию.

8. ЛАРРИ ЭЛЛИСОН: ОСНОВАТЕЛЬ КОРПОРАЦИИ ORACLE

Страна: США.

Возраст: 77 лет.

Состояние: $106 млрд.

Основатель корпорации Oracle в 2012 году приобрел 98% гавайского острова Ланаи, известного как место съемок сериала Lost, заплатив за него $300 млн. Остальные 2% находятся во владении американского штата Гавайи.

В планы Эллисона входило построить опреснительную установку, развить промышленные зоны, внедрить солнечные электростанции, электромобили. Для налаживания прямого сообщения с США и обеспечения стабильных поставок товаров он приобрел авиакомпанию Island Air, а в единственном аэропорту острова началось строительство новых взлетно-посадочных полос. Также миллиардер отремонтировал отели и инвестировал деньги в возобновляемую энергию. Он намерен расширить единственный населенный пункт — Ланаи-Сити — и увеличить количество населения с 3000 до 6000 человек.

В середине декабря 2020 года Ларри Эллисон уведомил сотрудников, что переехал на остров и будет использовать для работы Zoom.

9. СТИВ БАЛМЕР: СООСНОВАТЕЛЬ MICROSOFT

Страна: США.

Возраст: 66 лет.

Состояние: $91,4 млрд.

Стив Балмер — бывший генеральный директор Microsoft, руководивший компанией с 2000 по 2014 годы. После ухода с должности он купил NBA Los Angeles Clippers за $2 млрд. Также Балмер увеличил свою благотворительность, вложив внушительную сумму в фонд, направленный на то, чтобы вывести американцев из бедности.

10. МУКЕШ АМБАНИ: ГЛАВА КОМПАНИИ RELIANCE INDUSTRIES

Страна: Индия.

Возраст: 64 лет.

Состояние: $90,7 млрд.

Компания Мукеша Амбани владеет крупнейшим в мире нефтеперерабатывающим комплексом. В прошлом году Reliance переключилась на возобновляемую энергию и планирует инвестировать $80 млрд в экологические проекты, в том числе $10 млрд — в строительство четырех крупных предприятий по выработке возобновляемой энергии. Во время эпидемии Covid-19 Амбани привлек более 20 миллиардов долларов, продав треть компании ряду инвесторов, таких как Facebook и Google.

ВЛАДИМИР ЛИСИН: 87-Я СТРОЧКА В РЕЙТИНГЕ FORBES

Возраст: 66 лет.

Состояние: $18,4 млрд.

Россияне в топ-10 самых богатых людей мира не вошли. Владимир Лисин — председатель Группы НЛМК, ведущего производителя металлопродукции, находится на 87-ом месте.

Он является президентом Международной федерации спортивной стрельбы и основателем одиного из крупнейших в Европе стрелковых комплексов в подмосковной Лисьей Норе.

САМАЯ БОГАТАЯ ЖЕНЩИНА РОССИИ

В число миллиардеров 2022 года, согласно версии Forbes, вошла одна россиянка: Татьяна Бакальчук.

Первое место в рейтинге богатейших женщин России осталось у основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук ($4,2 млрд). Бакальчук начала бизнес, находясь в первом декретном отпуске. Торговала одеждой по каталогам и в 2004 году с помощью мужа Владислава создала сайт онлайн-торговли Wildberries.

За прошедший год состояние Татьяны Бакальчук сократилось в шесть раз. А еще в декабре 2021-го американский Forbes назвал ее лидером по динамике роста среди всех миллиардеров мира — этот рост составил более 1000%.

Иллюстрации: Royyan Wijaya / Shutterstock.com; Ирина Лутцева

Источник: https://moya-planeta.ru/travel/view/top10_samykh_bogatykh_lyudej_mira