Рождественские вольности : неизвестные традиции и развлечения викторианской Англии

Традиции и развлечения на Рождество в викторианской Англии.

У многих людей Рождество ассоциируется с праздником в кругу семьи, с большим столом и множеством подарков. Но всего 150 лет назад, в викторианскую эпоху, помимо елки, чулков для подарков и застолья, у молодежи и старшего поколения были популярными игры настолько непристойные, что многим на следующий день становилось стыдно.

Виктория и Альберт встречают Рождество в кругу семьи в Виндзорском замке. Рождественский спецвыпуск The Illustrated London News, 1848 год. | Фото: regencyhistory.net.

Традицию наряжать праздничную елку привезли в страну немцы. В 1848 году в газетах опубликовали рисунок, на котором король Альберт и королева Виктория поздравляют детишек, стоя возле тисового деревца, украшенного горящими свечами, сладостями, фруктами и игрушками. Картинка с монархами стала очень популярна, а зеленое деревцо с иголками прочно и надолго вошло в традиции Рождества.

Санта Клаус на викторианских рождественских открытках.

Примерно в то же время главным героем Рождества становится Санта Клаус. В стихе Клемента Мура «Визит Святого Николая» впервые описывается не абстрактный образ святого, а тот Санта, к которому все привыкли, как он передвигается (летает на санях, запряженных оленями), и как он доставляет подарки, тайком пробираясь через дымоход.

Первая в мире рождественская открытка. | Фото: alisonhomestead.wordpress.com.

В 1843 году впервые стали отправлять рождественские открытки. На них редко изображалась зима и святые, их основные сюжеты: цветы, феи и наступление весны.

Рождественский пудинг. | Фото: tanjand.livejournal.com.

Канун Рождества стал временем для благотворительности. От состоятельных людей ожидали, что те будут одаривать своих соседей и прислугу. Некоторые богачи даже устраивали «день открытых дверей» для местного населения. Бедные люди могли прийти в особняк, поесть и даже получить подарок. Рождество было тем праздником, когда британцы считали своим долгом оказать помощь членам своей общины.

Бедняки ходили группами по более богатым соседям, распевая праздничные песни. Это стало социально приемлемой формой попрошайничества. Более сложный вид сбора денег – с помощью переодевания. Ряженые с участием Санта Клауса разыгрывали сценки, по сюжету которых периодически нужно были давать монетки.

Викторианская семья собралась вокруг праздничной елки. | Фото: books.google.com.ua.

В те времена, когда еще не было телевизора, и богатые, и бедные умели веселиться. Музыка, песни, танцы, карты, чтение стихов, постановка небольших сценок, «салонные» игры – развлечения были на любой вкус.

«Горячая мидия» — примитивная игра, в которой игрок сидит в центре комнаты. Ему закрывают глаза и он должен угадать, кто же стукнул его по плечу. Если он правильно угадывает, то ударявший занимает место угадывающего. Жульничество и обман в игре приветствуется на радость всей компании.

Для игры «Ты здесь, Мориарти?» нужна повязка на глаза и скрученная газета. Игрок что-то спрашивает у окружающих его людей и когда ему отвечают «да», стремиться попасть газетой по ответившему.

Семья играет в игру «хватка дракона», 1858 год. | Фото: books.google.com.ua.

Но есть одна игра, которая занимает особое место в списке рождественских развлечений – «хватка дракона», которая в Англии дожила до наших дней и пользуется популярностью. Для нее нужна широкая неглубокая миска и много решительности. В миску кладут два десятка изюминок, а затем наливают бренди, в котором изюминки начинают плавать. Компания окружает тарелку, в комнате выключают свет и поджигают бренди.

В полыхающем пламени спиртного видны демонические лица участников. Их задача – по очереди хватать изюминки и отправлять их в рот. Как пишет один из игравших, эта забава «создает море смеха и веселья от неудачных попыток участников». По мнению людей викторианской эпохи, праздник прошел хорошо, если на следующее утро все просыпаются с волдырями на руках, сожженными губами и нёбом.

Существовал другой вариант игры, когда в кружку эля ставили зажженную свечу. Участники по очереди пили из кружки, стараясь не поджечь бороду, усы и волосы.

Еще одна традиционная забава на святки – выпить много крепкого эля, приправленного мускатным орехом и сахаром, а затем вращаться вокруг себя пятьдесят раз за минуту. Со слов современника, после такого большинство участников либо отправляются сразу домой, либо идут «за уголок».

Игра в жмурки. Рисунок Хомера Уинслоу, 1857 год. | Фото: flickr.com.

Викторианцы были безжалостными новаторами в сфере болезненных пьяных вечеринок. Всем известная игра жмурки приобрела особую, жестокую форму. Над человеком с завязанными глазами можно было весело подшутить, например, подставить перед ним стул. В такой забаве участники нередко ломали руки и ноги.

Прятки, наоборот, заканчивались тем, что водящий, если находил прячущегося игрока возле кровати, должен был поцеловать его.

«Кража белого хлеба» — еще одна игра скромного происхождения, в которой игрок стоит спиной к остальным и охраняет свое «сокровище» — булку хлеба. Один из «воров» тихо крадется и пытается ее стянуть. Если «охранник» замечает перемещение, поворачивается и ловит «вора», то они меняются местами.

Рождественские игры давали возможность молодым людям переступить границы приличия. | Фото: 95th-rifles.co.uk.

«Салонная» игра викторианской эпохи. | Фото: victorianchristmastide.wordpress.com.

В ту пуританскую эпоху привлекает внимание театрализованная игра «Придворные». Король или королева занимает кресло в центре комнаты. Какое бы вульгарное движение монарх не сделал, «придворные подражатели» должны его повторить. Если же кто-то засмеется, то он должен «отыграться»: попробовать смутить монарха, оскорбить или позабавить кого-то из окружающих.

Многие из «салонных» игр имели систему штрафов, и зачастую это были тонко замаскированные уловки для получения поцелуя. Т.е. почти как игра в «бутылочку» для высших классов. Обычно штрафы и фанты «накапливались» до конца вечера, когда они «выкупались» по правилам хозяйки праздника.

Эбинейзеру Скруджу является дух. Сцена из повести «Рождественская песнь в прозе» Диккенса. | Фото: flickr.com.

Помимо игр, на Рождество было очень популярно чтение страшных рассказов о Святом Николае, тихо крадущемся по дому, о привидениях и сверхъестественных существах. «Рождественская песнь в прозе» Чарльза Диккенса – самый известный пример когда-то процветающей давней традиции. Еще Шекспир написал пьесу «Зимняя сказка», которая пронизана магией, безумием и странными превращениями.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/251216/32762/?fbclid=IwAR06HRu_QhT9QSC1Vl00IHe6fZDjEO5hYNxcezDbFEWl6Llxm4bPqRUg4LM