ПИРОГ-ДЕСЕРТ "МАНЯ МОРКОВКИНА"
Вкуснятина
Ингредиенты:
-Морковь (мелко тёртая) — 2 стак.
-Манка — 1 стак.
-Мука — 1 стак.
-Яйца — 2 шт
-Сахар — 1 стак.
-Ваниль — 1 упак.
-Сода (гашеная уксусом или разрыхлитель) — 1 ч. л.
-Кефир (йогурт) — 1 стак.
-Масло сливочное (маргарин) — 150 г
Рецепт приготовления пирога:
1.Залить манку кефиром и оставить на 20-30мин
2. Натереть морковь на мелкую тёрку и отжать сок — чем суше, тем лучше. Я использую мякоть, оставшуюся от сока в соковыжималке.
3.Яйца взбить с сахаром, добавить ваниль, растопленный маргарин и перемешать.
4.Соду погасить уксусом и влить в смесь. 5.Добавить просеянную муку перемешать и всыпать морковь.
6. Если есть изюм или курага — их тоже можно добавить.
7. Добавить уже разбухшую манку и аккуратно перемешать ложкой. Если это делать миксером, то готовый пирог будет плотным.
8.Подготовить форму — смазать маслом или застелить пергаментом. Я использовала обычную хлебную размером 10*28 см. Выложить массу и выпекать 190-200град 40-45мин.
Источник: https://www.liveinternet.ru/users/4325490/post497134654/
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