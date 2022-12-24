ПИРОГ-ДЕСЕРТ "МАНЯ МОРКОВКИНА"

Вкуснятина

Ингредиенты:

-Морковь (мелко тёртая) — 2 стак.

-Манка — 1 стак.

-Мука — 1 стак.

-Яйца — 2 шт

-Сахар — 1 стак.

-Ваниль — 1 упак.

-Сода (гашеная уксусом или разрыхлитель) — 1 ч. л.

-Кефир (йогурт) — 1 стак.

-Масло сливочное (маргарин) — 150 г

Рецепт приготовления пирога:

1.Залить манку кефиром и оставить на 20-30мин

2. Натереть морковь на мелкую тёрку и отжать сок — чем суше, тем лучше. Я использую мякоть, оставшуюся от сока в соковыжималке.

3.Яйца взбить с сахаром, добавить ваниль, растопленный маргарин и перемешать.

4.Соду погасить уксусом и влить в смесь. 5.Добавить просеянную муку перемешать и всыпать морковь.

6. Если есть изюм или курага — их тоже можно добавить.

7. Добавить уже разбухшую манку и аккуратно перемешать ложкой. Если это делать миксером, то готовый пирог будет плотным.

8.Подготовить форму — смазать маслом или застелить пергаментом. Я использовала обычную хлебную размером 10*28 см. Выложить массу и выпекать 190-200град 40-45мин.

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/4325490/post497134654/