Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Народ, поклоняющийся принцу Филиппу

Народ яохнанен, живущий на острове Танна в Тихом океане, поклоняется принцу Филиппу, считая его божественным существом. После смерти Филиппа в 2021 году многие члены племени уверовали, что душа его вернется в «свою духовную обитель, на остров Танна».

Источник: https://www.factroom.ru/obshchestvo/plemena/narod-poklonyayushchijsya-princu-filippu

24.12.2022 - Posted by | Любовь... Она бывает разной...

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