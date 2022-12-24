Город пещерных отелей

Гореме — небольшой городок в одноименной долине Каппадокии, который по праву считается её туристической столицей. Тысячу лет назад в местных пещерах поселились первые христианские переселенцы, бежавшие от преследования, а сегодня их место заняли многочисленные туристы со всего света, приезжающие сюда полетать на шарах, побродить по уникальным каменным долинам и окунутся в пещерный быт этих мест.

Пещерные дома — одна из главных фишек Каппадокии, и естественно пожить в пещере любимое развлечение для всех приезжих. Переночевать в обычном отеле можно везде, а вот пожить в настоящем доме-пещере — это уже совсем другая история. И если раньше это была необходимость, то сейчас — развлечение.

К счастью, в современных «пещерах» созданы все условия для нормального пребывания, включая мягкую кровать, туалет, горячую воду, отопление, электричество и т.д., но все равно это пещера.

В Гореме насчитывается около сотни пещерных отелей — от небольших каменных гест-хаусов и хостелов до шикарных 5-звездных пещерных люксов. У меня даже возникло впечатление, что весь город — это одна сплошная гостиница.

А чтобы было легче ориентироваться, каждой гостиннице присвоили уникальный номер. Эти номера вы увидите на указателях, по которым можно найти свою «пещеру» на узких улочках города.

Я жил в небольшом пещерном отеле, номера которого расположены прямо в этих громадных скалах. Все было здорово и единственный минус — это полное отсутствие окон в номере (а точнее пещере). В пещерах подороже есть и окна, и террасы и унитазы с подогревом.

Не удивляйтесь, если рано утром вас разбудит шум горелки над головой, и к вам в окно постучится кто-то из корзины воздушного шара. Шальные турецкие пилоты любят в хорошую погоду полетать над крышами отелей и пощекотать нервишки туристам.

Весь город — это одна большая декорация к историческому фильму, поэтому улять по улицам Гореме не менее интересно, чем летать над городом на воздушном шаре. Это ничуть не хуже, чем бродить по узким улочкам какого-нибудь старого средиземноморского городка.

Полюбоваться сверху на Гореме и окрестности можно с небольшой горы на южной окраине города. Кроме самого городка отсюда можно увидеть соседний Учисар и его крепость, а также знаменитые долины Каппадокии. Но лучшего всего подняться сюда на рассвете или закате.

Утром отправляйтесь на Sunrise point — место, с которого открывается прекрасный вид на сотни воздушных шаров, поднимающихся в небо с первыми лучами солнца. Приходить сюда нужно затемно, чтобы забить место, ведь именно здесь делаются все фотографии на фоне шаров, и именно сюда соберутся все туристы города, которые не летают на шарах.

А вечером идите на Sunset point чтобы полюбоваться красивым закатом и видом ночного города. Только одевайтесь потеплее, ночью на горе становится прохладно.

Вот такая она, туристическая столица Каппадокии. А почему я не показал пещерное жилище изнутри? — Да потому, что это уже совсем другая история…

PS. Еще больше интересного можно найти в моем личном блоге

Источник: https://moya-planeta.ru/reports/view/gorod_peschernykh_otelej