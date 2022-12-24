Вкуснятина из далёкого детства: тайна приготовления молочного коктейля по-советски

Молочный коктейль в советские времена продавался во многих магазинах и кафетериях, и был любимым напитком детей и взрослых. А вы помните большие металлические стаканы, в которых этот коктейль готовился, и в которые продавец вливала молоко с мороженым и сиропом?

В те времена коктейль был невероятно вкусный, сладкий и густой, как сметана. Сейчас такие уже никто не делает. Коктейль взбивали в огромном, «ревущем» миксере пару минут, и ура — блаженство! Можно выпить свой вкусненький коктейльчик. Вот как все просто, когда знаешь!

Молочный коктейль

Но, к сожалению, закончились и наши любимые молочные коктейли. Ведь то, что предлагается народу сейчас — это просто сладкое молоко с пеной. И тогда мне пришла в голову идея — а почему бы не попробовать приготовить советский молочный коктейль самой? Но ничего не вышло. Как бы я не пыталась, у меня получалось лишь молоко с пеной.

И вот однажды судьба занесла меня в Питер, где я увидела старинный советский миксер, в котором продавщица делала настоящий молочный коктейль, походящий по вкусу на сметану. Продавщица поделилась со мной главной хитростью — оказывается, молоко надо брать не из холодильника,а из морозилки.

Если молоко из холодильника — ничего не выйдет. А в морозилке молоко легко переморозить, поэтому в коктейле часто попадались льдинки. А как все просто, оказывается!

1) молоко следует брать жирностью не более 3,2%, лучше – 2,5%;

2) сироп использовать апельсиновый, лучше магазинный, если сможете приобрести, если нет – сироп следует приготовить в домашних условиях. Можно, в принципе брать и другой сироп, но в те времена обычно использовали апельсиновый;

3) мороженое берём молочное или сливочное, в крайнем случае – пломбир, ну и естественно нельзя для этого коктейля использовать мороженое фруктовое или шоколадное;

4) тщательно соблюдать количества продуктов в рецепте.

Коктейль молочный по ГОСТу. Рецепт

Состав (на 4 порции):

молоко – 0,4 литра;

сироп апельсиновый – 4 ст. ложки;

мороженое молочное или сливочное – 100 грамм.

Приготовление:

Готовится такой коктейль чрезвычайно просто. Все компоненты переложить в блендер и взбить на полной мощности примерно 1 минуту. Быстро разлить в гранёные стаканы – и можно наслаждаться прекрасным молочным коктейлем и вспоминать счастливое советское детство.

Источник: emakar.ru

Источник: https://leprechaun.land/vkusnyatina-iz-dalyokogo-detstva-tayna-prigotovleniya-molochnogo-kokteylya-po-sovetski/?fbclid=IwAR2XXS-FlHS3ALhVsURxQ4C8qXLk9B9YzpqlyYgoPz8nwqqs_R_II1cpgpI