5 традиционно русских супов, перед которыми нереально устоять
По мнению учёных и историков, самая первая миска супа была приготовлена примерно двадцать тысяч лет назад. Именно тогда древние люди научились изготавливать глиняную посуду. А некоторые исторические документы и вовсе проливают свет на то, что первые блюда были частью основного меню цивилизаций начиная с 6000 года до нашей эры. Исключением не стала и Россия, где благодаря экспериментам хозяек и поваров барского стола появились традиционные супы национальной кухни, рецептами которых мы с удовольствием делимся с вами.
1. Солянка
Солянка. \ Фото: thespruceeats.com.
Поговаривают о том, что давным-давно крестьяне готовили солянку в качестве закуски к водке и самогону. Поскольку в составе этого блюда был рассол, овощи и жирное мясо, то этот довольно-таки наваристый суп помогал не только насытить организм, а и не захмелеть.
Ингредиенты:
• Говядина – 0,5 кг;
• Сосиски – 4-5 шт;
• Колбаса варёнка – 200 г;
• Ветчина – 200 г;
• Огурцы квашеные или солёные крупные – 3 шт;
• Лук репчатый небольшой – 1 шт;
• Оливки без косточки – 1 банка;
• Соль – по вкусу;
• Петрушка свежая – 1 пучок;
• Паста томатная или томатный соус – по вкусу;
• Лавровый лист – опционально;
• Чёрный перец горошком – опционально.
Вкуснейшая солянка. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Мясо вымыть;
• Нарезать небольшими порционными кусочками;
• Выложить в кастрюлю;
• Залить водой;
• Добавить лавровый лист и перец горошком;
• Довести до кипения;
• Собрать пену;
• Варить на среднем огне до полной готовности;
• Варёное мясо выложить на тарелку;
• Колбасу и ветчину нарезать небольшим кубиком;
• Сосиски нарезать кружочками средней толщины;
• Лук очистить;
• Мелко нарезать;
• Огурцы ополоснуть под холодной проточной водой;
• Промокнуть бумажными полотенцами;
• Нарезать небольшим кубиком;
• Зелень вымыть;
• Просушить;
• И измельчить;
• В глубокую сковороду или сотейник с толстым дном выложить нарезанную колбасу, ветчину, сосиски, мясо, лук и петрушку;
• Добавить томатную пасту;
• При необходимости посолить;
• Тушить на среднем огне пятнадцать-двадцать минут;
• После всё выложить в кастрюлю с бульоном;
• Варить десять минут;
• Затем добавить маслины (при желании можно нарезать их на части) и рассол;
• Довести до кипения;
• Проварить пару минут и дать солянке настояться;
• После порционно разлить по тарелкам и подать к столу.
2. Борщ
Борщ. \ Фото: bing.com.
Несмотря на то, что история происхождения борща до сих пор ставится под сомнение и оспаривается многими странами, одно остаётся неизменным. Этот суп был горячо любим Екатериной II, а также пользовался огромной популярностью не только у русской знати, а и у простых людей.
Ингредиенты:
• Мясо (свинина или говядина) – 0,5 кг;
• Картошка среднего размера – 5-6 шт;
• Свекла среднего размера – 3-4 шт;
• Морковь среднего размера – 3шт;
• Капуста белокочанная – 1 головка;
• Томаты крупные – 2 шт;
• Уксус – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Сахар – по вкусу;
• Чеснок – 2-3 зубка;
• Укроп свежий – 3-4 веточки;
• Масло подсолнечное – для жарки.
Вкусный домашний наваристый борщ. \ Фото: foodandwine.ie.
Способ приготовления:
• Мясо вымыть;
• Нарезать порционными кусками;
• Выложить в кастрюлю;
• Залить водой;
• Довести до кипения;
• При необходимости собрать пену;
• Варить на среднем огне около сорока минут;
• Капусту вымыть;
• Высыпать в кастрюлю;
• Картошку вымыть;
• Очистить;
• Нарезать небольшим кубиком или соломкой;
• Добавить в кастрюлю к остальным ингредиентам;
• Морковку и свеклу вымыть;
• Очистить;
• Нарезать небольшой соломкой;
• Выложить в сковороду с толстым дном и обжарить пятнадцать-двадцать минут на подсолнечном масле;
• Влить уксус и добавить сахар;
• Посолить и перемешать;
• За пятнадцать-двадцать минут до полной готовности борща добавить натёртые на мелкую тёрку томаты;
• Получившуюся зажарку выложить в кастрюлю;
• Накрыть крышкой и готовить на среднем огне до полной готовности;
• Как только борщ сварится, дать ему настояться минут десять;
• После разлить по тарелкам;
• Посыпать мелко нарезанным укропом и пропущенным, или натёртым на мелкую тёрку чесноком;
• При желании можно добавить сметану.
3. Рассольник
Рассольник. \ Фото: saltandlavender.com.
Ещё один суп, который может похвастаться своей богатой историей и тем, что его готовили на Руси задолго до того, как он стал популярным во многих странах по всему миру.
Ингредиенты:
• Говядина – 400 г;
• Перловка – 1 стакан;
• Картошка среднего размера – 2 шт;
• Лук белый репчатый крупный – 1 шт;
• Чеснок – 2-3 зубчика;
• Морковка среднего размера – 1 шт;
• Огурцы квашеные или маринованные крупные – 3 шт;
• Перец черный молотый – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Петрушка свежая – 3-4 веточки;
• Базилик – 5-6 листочков;
• Масло подсолнечное – для жарки.
Суп рассольник. \ Фото: generalmills.com.
Способ приготовления:
• Мясо вымыть;
• Нарезать небольшими порционными кусочками;
• Выложить в кастрюлю;
• Залить водой;
• Довести до кипения;
• После уменьшить огонь;
• Варить сорок-сорок пять минут;
• Картошку вымыть;
• Очистить;
• Нарезать небольшим кубиком;
• Добавить к мясу;
• Лук очистить;
• Мелко нарезать;
• Морковку вымыть и очистить;
• Натереть на средней тёрке;
• Обжарить вместе с луком на подсолнечном масле десять-пятнадцать минут;
• После добавить пропущенный через пресс чеснок, соль и молотый перец;
• Готовить ещё две-три минуты;
• Затем выложить в кастрюлю с мясом;
• Перловку вымыть под тёплой проточной водой;
• Отварить до полуготовности;
• Отправить в кастрюлю к остальным ингредиентам;
• Огурцы нарезать небольшим кубиком и также отправить в кастрюлю;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• Зелень вымыть;
• Просушить и добавить в суп;
• Варить десять-пятнадцать минут;
• После дать супу настояться и подать к столу.
4. Уха
Уха. \ Фото: wokandkin.com.
Уха также может похвастаться не только своей богатой историей, а и ярким, насыщенным вкусом.
Ингредиенты:
• Сёмга филе – 0,5 кг;
• Картошка – 0,5 кг;
• Лук репчатый крупный – 1 шт;
• Морковка крупная – 1 шт;
• Чеснок – 2-3 зубка;
• Паста томатная или соус – по вкусу;
• Лист лавровый – опционально;
• Соль – по вкусу;
• Перец душистый – 3-4 горошка;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло подсолнечное – для жарки;
• Зелень – опционально.
Рыбный суп. \ Фото: blog.sayurbox.com.
Способ приготовления:
• Картошку вымыть;
• Очистить;
• Нарезать небольшим кубиком;
• Выложить в кастрюлю;
• Рыбное филе также нарезать небольшим кубиком и переложить в кастрюлю;
• Залить водой;
• Добавить лавровый лист и душистый перец;
• Довести до кипения;
• Посолить и поперчить;
• После уменьшить огонь и варить около получаса;
• Лук очистить;
• Мелко нарезать;
• Морковку вымыть;
• Очистить;
• Натереть на средней тёрке;
• Вместе с луком выложить на сковородку;
• Добавить пропущенный через пресс чеснок и томатную пасту, или соус;
• Обжарить десять-пятнадцать минут на подсолнечном масле;
• Готовую зажарку выложить в суп;
• Варить пять-семь минут;
• Готовой ухе дать настояться и подать к столу, украсив свежей зеленью.
5. Окрошка
Окрошка. \ Фото: images.kitchenstories.io.
Завершает пятёрку традиционных супов русской кухни – окрошка, то самое блюдо, которое подаётся холодным и помогает утолить голод, а также жажду в разгар жары.
Ингредиенты:
• Квас – 1 бутылка (1,5 л);
• Картошка – 0,5 кг;
• Варёнка – 300 г;
• Яйца – 3 шт;
• Редиска – 200 г;
• Огурцы – 300 г;
• Сметана – 0,5 л;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Петрушка свежая – 3-4 веточки;
• Кинза – 2-3 веточки;
• Укроп – опционально.
Традиционный русский холодный суп. \ Фото: niftyrecipe.com.
Способ приготовления:
• Картошку вымыть;
• Отварить в мундире в слегка подсоленной воде до полной готовности;
• Остудить;
• После очистить;
• Нарезать небольшим кубиком;
• Яйца отварить вкрутую;
• Остудить и очистить;
• Нарезать небольшим кубиком;
• Выложить в глубокую ёмкость;
• Добавить картошку;
• Огурцы вымыть;
• Нарезать кубиком;
• Добавить к остальным ингредиентам;
• Редиску вымыть;
• Нарезать кубиком или кружками средней толщины;
• Выложить в миску;
• Посолить и поперчить;
• Аккуратно перемешать;
• Разложить порционно по тарелкам;
• Залить квасом;
• Заправить сметаной;
• Посыпать мелко нарезанной петрушкой, кинзой и укропом;
• Подать к столу.
Источник: https://novate.ru/blogs/231222/65038/
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