5 традиционно русских супов, перед которыми нереально устоять

По мнению учёных и историков, самая первая миска супа была приготовлена примерно двадцать тысяч лет назад. Именно тогда древние люди научились изготавливать глиняную посуду. А некоторые исторические документы и вовсе проливают свет на то, что первые блюда были частью основного меню цивилизаций начиная с 6000 года до нашей эры. Исключением не стала и Россия, где благодаря экспериментам хозяек и поваров барского стола появились традиционные супы национальной кухни, рецептами которых мы с удовольствием делимся с вами.

1. Солянка

Солянка. \ Фото: thespruceeats.com.

Поговаривают о том, что давным-давно крестьяне готовили солянку в качестве закуски к водке и самогону. Поскольку в составе этого блюда был рассол, овощи и жирное мясо, то этот довольно-таки наваристый суп помогал не только насытить организм, а и не захмелеть.

Ингредиенты:

• Говядина – 0,5 кг;

• Сосиски – 4-5 шт;

• Колбаса варёнка – 200 г;

• Ветчина – 200 г;

• Огурцы квашеные или солёные крупные – 3 шт;

• Лук репчатый небольшой – 1 шт;

• Оливки без косточки – 1 банка;

• Соль – по вкусу;

• Петрушка свежая – 1 пучок;

• Паста томатная или томатный соус – по вкусу;

• Лавровый лист – опционально;

• Чёрный перец горошком – опционально.

Вкуснейшая солянка. \ Фото: google.com.

Способ приготовления:

• Мясо вымыть;

• Нарезать небольшими порционными кусочками;

• Выложить в кастрюлю;

• Залить водой;

• Добавить лавровый лист и перец горошком;

• Довести до кипения;

• Собрать пену;

• Варить на среднем огне до полной готовности;

• Варёное мясо выложить на тарелку;

• Колбасу и ветчину нарезать небольшим кубиком;

• Сосиски нарезать кружочками средней толщины;

• Лук очистить;

• Мелко нарезать;

• Огурцы ополоснуть под холодной проточной водой;

• Промокнуть бумажными полотенцами;

• Нарезать небольшим кубиком;

• Зелень вымыть;

• Просушить;

• И измельчить;

• В глубокую сковороду или сотейник с толстым дном выложить нарезанную колбасу, ветчину, сосиски, мясо, лук и петрушку;

• Добавить томатную пасту;

• При необходимости посолить;

• Тушить на среднем огне пятнадцать-двадцать минут;

• После всё выложить в кастрюлю с бульоном;

• Варить десять минут;

• Затем добавить маслины (при желании можно нарезать их на части) и рассол;

• Довести до кипения;

• Проварить пару минут и дать солянке настояться;

• После порционно разлить по тарелкам и подать к столу.

2. Борщ

Борщ. \ Фото: bing.com.

Несмотря на то, что история происхождения борща до сих пор ставится под сомнение и оспаривается многими странами, одно остаётся неизменным. Этот суп был горячо любим Екатериной II, а также пользовался огромной популярностью не только у русской знати, а и у простых людей.

Ингредиенты:

• Мясо (свинина или говядина) – 0,5 кг;

• Картошка среднего размера – 5-6 шт;

• Свекла среднего размера – 3-4 шт;

• Морковь среднего размера – 3шт;

• Капуста белокочанная – 1 головка;

• Томаты крупные – 2 шт;

• Уксус – по вкусу;

• Соль – по вкусу;

• Сахар – по вкусу;

• Чеснок – 2-3 зубка;

• Укроп свежий – 3-4 веточки;

• Масло подсолнечное – для жарки.

Вкусный домашний наваристый борщ. \ Фото: foodandwine.ie.

Способ приготовления:

• Мясо вымыть;

• Нарезать порционными кусками;

• Выложить в кастрюлю;

• Залить водой;

• Довести до кипения;

• При необходимости собрать пену;

• Варить на среднем огне около сорока минут;

• Капусту вымыть;

• Высыпать в кастрюлю;

• Картошку вымыть;

• Очистить;

• Нарезать небольшим кубиком или соломкой;

• Добавить в кастрюлю к остальным ингредиентам;

• Морковку и свеклу вымыть;

• Очистить;

• Нарезать небольшой соломкой;

• Выложить в сковороду с толстым дном и обжарить пятнадцать-двадцать минут на подсолнечном масле;

• Влить уксус и добавить сахар;

• Посолить и перемешать;

• За пятнадцать-двадцать минут до полной готовности борща добавить натёртые на мелкую тёрку томаты;

• Получившуюся зажарку выложить в кастрюлю;

• Накрыть крышкой и готовить на среднем огне до полной готовности;

• Как только борщ сварится, дать ему настояться минут десять;

• После разлить по тарелкам;

• Посыпать мелко нарезанным укропом и пропущенным, или натёртым на мелкую тёрку чесноком;

• При желании можно добавить сметану.

3. Рассольник

Рассольник. \ Фото: saltandlavender.com.

Ещё один суп, который может похвастаться своей богатой историей и тем, что его готовили на Руси задолго до того, как он стал популярным во многих странах по всему миру.

Ингредиенты:

• Говядина – 400 г;

• Перловка – 1 стакан;

• Картошка среднего размера – 2 шт;

• Лук белый репчатый крупный – 1 шт;

• Чеснок – 2-3 зубчика;

• Морковка среднего размера – 1 шт;

• Огурцы квашеные или маринованные крупные – 3 шт;

• Перец черный молотый – по вкусу;

• Соль – по вкусу;

• Петрушка свежая – 3-4 веточки;

• Базилик – 5-6 листочков;

• Масло подсолнечное – для жарки.

Суп рассольник. \ Фото: generalmills.com.

Способ приготовления:

• Мясо вымыть;

• Нарезать небольшими порционными кусочками;

• Выложить в кастрюлю;

• Залить водой;

• Довести до кипения;

• После уменьшить огонь;

• Варить сорок-сорок пять минут;

• Картошку вымыть;

• Очистить;

• Нарезать небольшим кубиком;

• Добавить к мясу;

• Лук очистить;

• Мелко нарезать;

• Морковку вымыть и очистить;

• Натереть на средней тёрке;

• Обжарить вместе с луком на подсолнечном масле десять-пятнадцать минут;

• После добавить пропущенный через пресс чеснок, соль и молотый перец;

• Готовить ещё две-три минуты;

• Затем выложить в кастрюлю с мясом;

• Перловку вымыть под тёплой проточной водой;

• Отварить до полуготовности;

• Отправить в кастрюлю к остальным ингредиентам;

• Огурцы нарезать небольшим кубиком и также отправить в кастрюлю;

• Посолить и поперчить по вкусу;

• Зелень вымыть;

• Просушить и добавить в суп;

• Варить десять-пятнадцать минут;

• После дать супу настояться и подать к столу.

4. Уха

Уха. \ Фото: wokandkin.com.

Уха также может похвастаться не только своей богатой историей, а и ярким, насыщенным вкусом.

Ингредиенты:

• Сёмга филе – 0,5 кг;

• Картошка – 0,5 кг;

• Лук репчатый крупный – 1 шт;

• Морковка крупная – 1 шт;

• Чеснок – 2-3 зубка;

• Паста томатная или соус – по вкусу;

• Лист лавровый – опционально;

• Соль – по вкусу;

• Перец душистый – 3-4 горошка;

• Смесь молотых перцев – по вкусу;

• Масло подсолнечное – для жарки;

• Зелень – опционально.

Рыбный суп. \ Фото: blog.sayurbox.com.

Способ приготовления:

• Картошку вымыть;

• Очистить;

• Нарезать небольшим кубиком;

• Выложить в кастрюлю;

• Рыбное филе также нарезать небольшим кубиком и переложить в кастрюлю;

• Залить водой;

• Добавить лавровый лист и душистый перец;

• Довести до кипения;

• Посолить и поперчить;

• После уменьшить огонь и варить около получаса;

• Лук очистить;

• Мелко нарезать;

• Морковку вымыть;

• Очистить;

• Натереть на средней тёрке;

• Вместе с луком выложить на сковородку;

• Добавить пропущенный через пресс чеснок и томатную пасту, или соус;

• Обжарить десять-пятнадцать минут на подсолнечном масле;

• Готовую зажарку выложить в суп;

• Варить пять-семь минут;

• Готовой ухе дать настояться и подать к столу, украсив свежей зеленью.

5. Окрошка

Окрошка. \ Фото: images.kitchenstories.io.

Завершает пятёрку традиционных супов русской кухни – окрошка, то самое блюдо, которое подаётся холодным и помогает утолить голод, а также жажду в разгар жары.

Ингредиенты:

• Квас – 1 бутылка (1,5 л);

• Картошка – 0,5 кг;

• Варёнка – 300 г;

• Яйца – 3 шт;

• Редиска – 200 г;

• Огурцы – 300 г;

• Сметана – 0,5 л;

• Соль – по вкусу;

• Смесь молотых перцев – по вкусу;

• Петрушка свежая – 3-4 веточки;

• Кинза – 2-3 веточки;

• Укроп – опционально.

Традиционный русский холодный суп. \ Фото: niftyrecipe.com.

Способ приготовления:

• Картошку вымыть;

• Отварить в мундире в слегка подсоленной воде до полной готовности;

• Остудить;

• После очистить;

• Нарезать небольшим кубиком;

• Яйца отварить вкрутую;

• Остудить и очистить;

• Нарезать небольшим кубиком;

• Выложить в глубокую ёмкость;

• Добавить картошку;

• Огурцы вымыть;

• Нарезать кубиком;

• Добавить к остальным ингредиентам;

• Редиску вымыть;

• Нарезать кубиком или кружками средней толщины;

• Выложить в миску;

• Посолить и поперчить;

• Аккуратно перемешать;

• Разложить порционно по тарелкам;

• Залить квасом;

• Заправить сметаной;

• Посыпать мелко нарезанной петрушкой, кинзой и укропом;

• Подать к столу.

Источник: https://novate.ru/blogs/231222/65038/