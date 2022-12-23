20 самых загадочных народов в мире, о происхождении которых учёные спорят и сегодня

Гуцулы и другие загадочные народы.

Несмотря на все попытки историков и этнографов создать четкую картину развития некоторых народов, в истории происхождения многих наций и народностей до сих пор остается много секретов и белых пятен. В нашем обзоре собраны самые загадочные народы нашей планеты – некоторых из них канули в лету, а другие живут и развиваются и сегодня.

1. Русские

Предками русских могут быть норманны, скифы, сарматы, венды, южносибирские усуни.

Как всем известно, русские — самый загадочный народ на Земле. Причем, этому есть научное обоснование. Ученые до сих пор не могут прийти к единому мнению о происхождении этого народа и ответить на вопрос, когда же русские стали русскими. Споры ведутся и по вопросу, откуда происходит это слово. Предков русских ищут среди норманнов, скифов, сарматов, вендов и даже южносибирских усуней.

2. Майя

Возможно предками майя были египтяне.

Никто не знает, откуда пришли эти люди, и куда они исчезли. Некоторые ученые считают, что майя связаны с легендарными атлантами, другие предполагают, что их предками были египтяне.

Майя создали эффективную систему сельского хозяйства и имели глубокие познания в астрономии. Их календарь был использован другими народами Центральной Америки. Майя пользовались иероглифической системой письма, которая была расшифрована лишь частично. Их цивилизация была очень развита на момент прибытия конкистадоров. Сейчас же создается впечатление, что майя пришли из ниоткуда и исчезли в никуда.

3. Лапландцы или саамы

Саамы — палеоевропейцы.

Народности, которую русские также называют лопарями, не менее 5000 лет. Ученые до сих пор спорят об их происхождении. Некоторые считают, что лапландцы являются монголоидами, другие настаивают на версии, что саамы — палеоевропейцы. Их язык, как полагают, принадлежит к группе финно-угорских языков, но при этом существует десять диалектов саамского языка, которые настолько разные, чтобы их можно было назвать независимыми. Иногда сами лапландцы с трудом понимают друг друга.

4. Пруссаки

Возможно от санскритского пуруша (человек).

Само происхождение пруссаков является тайной. Они был впервые упомянуты в IX веке в записях анонимного торговца, а затем в польских и немецких хрониках. Лингвисты нашли аналоги в различных индоевропейских языках и считают, что проследить слово "пруссаки" можно до санскритского слова "пуруша" (человек). О прусском языке известно не так много, поскольку последний носитель языка умер в 1677 году. В XVII веке началась история пруссачества и Прусского королевства , но эти люди имели мало общего с оригинальными прибалтийскими пруссаками.

5. Казаки

Полиэтническое сообщество.

Ученые не знают, откуда изначально появились казаки. Их родина может быть на Северном Кавказе или на Азовском море или на западе Туркестана… Их родословная может восходить к скифам, аланам, черкесам, хазарам или готам. Каждая версия имеет своих сторонников и свои аргументы. Казаки сегодня представляют собой полиэтническое сообщество, но они постоянно подчеркивают, что они являются отдельной нацией.

6. Парсы

Этноконфессиональная группа зороастрийцев иранского происхождения.

Парсы — этноконфессиональная группа последователей зороастризма иранского происхождения в Южной Азии. На сегодняшний день их численность составляет менее 130 тысяч человек. У парсов есть свои собственные храмы и так называемые "башни молчания" для захоронения мертвых (трупы, которые выкладываются на крыши этих башен, склевывают стервятники). Их часто сравнивают с евреями , которые также были вынуждены покинуть свою родину, и которые до сих пор бережно хранят традиции свое культы.

7. Гуцулы

Украинские горцы.

По-прежнему не выяснен вопрос, что означает слово "гуцул". Некоторые ученые считают , что этимология слова связана с молдавским "гоц" или "гутц" ("бандит"), другие полагают , что название происходит от слова "кочул" ( "пастух"). Гуцулами чаще всего называют украинских горцев, у которых до сих пор практикуется традиции мольфарства (колдовства) и которые очень чтят своих колдунов.

8. Хетты

Хеты создали конституцию и первыми начали использовать колесницы.

Государство хеттов было очень влиятельным на геополитической карте древнего мира. Эти люди первыми создали конституцию и начали использовать колесницы. Тем не менее, о них известно не так много. О хронологии хеттов известно только из источников их соседей, но нет ни единого упоминания о том, почему и куда они исчезли. Немецкий ученый Иоганн Леманн написал в своей книге, что хетты ушли на север и ассимилировались с германскими племенами. Но это только одна из версий.

9. Шумеры

Колесо, система орошения, уникальная письменность, математика и астрономия.

Это один из самых загадочных народов в древнем мире. Ничего не известно об их происхождении и о происхождении их языка. Большое количество омонимов позволяет нам предположить, что это был политонический язык (подобно современному китайскому), то есть смысл сказанного часто зависел от тона. Шумеры были очень развиты — они стали первыми на Ближнем Востоке, кто начал использовать колесо, кто создал систему орошения и уникальную письменность. Также у шумеров на впечатляющем уровне была развита математика и астрономия.

10. Этруски

Этруски основали первые итальянские города.

Они вошли в историю довольно неожиданно и именно так они исчезли. Археологи считают, что этруски жили на северо-западе Апеннинского полуострова, где создали довольно развитую цивилизацию. Этруски основали первые итальянские города. Теоретически они могли бы переселиться на восток и стать основателями славянского этноса (их язык имеет много общего с славянскими).

11. Армяне

Большинство ученых придерживаются смешанно-миграционной гипотезы.

Происхождение армян также является тайной. Существует много версий. Некоторые ученые считают, что армяне произошли от народа древнего государства Урарту, но в генетическом коде армян есть компонент не только урартов, но и хурритов и ливийцев, не говоря уже о протоармянах. Также есть греческие версии их происхождения. Большинство ученых, однако, придерживаются смешанно-миграционной гипотезы армянского этногенеза.

12. Цыгане

Предки цыган покинули территорию Индии в количестве, которое не превышало 1000 человек.

Согласно лингвистическим и генетическим исследованиям, предки цыган покинули территорию Индии в количестве, которое не превышало 1000 человек. На сегодняшний день во всем мире насчитывается около 10 миллионов цыган. В средние века европейцы считали, что цыгане являются египтянами. Их называли "племенем фараона" по вполне определенной причине: европейцы были поражены цыганской традицией бальзамировать своих мертвых и хоронить вместе с ними в склепах все, что может потребоваться в другой жизни. Эта цыганская традиция все еще жива.

13. Евреи

Это один из самых загадочных народов.

Это один из самых загадочных народов и с евреями связано много тайн. В конце VIII века до н.э. пять шестых (10 из 12-ти всех этносов, образующих расу) евреев исчезли. Куда они делись — загадка и поныне.

14. Гуанчи

Гуанчи являются коренными жителями Канарских островов.

Гуанчи являются коренными жителями Канарских островов. Неизвестно, как они появились на острове Тенерифе — у них не было кораблей и гуанчи ничего не знали о мореплавании. Их антропологический тип не соответствует широте, где они жили. Также многие споры вызваны наличием прямоугольных пирамид на Тенерифе — они похожи на пирамиды майя и ацтеков в Мексике. Никто не знает, когда и почему они были возведены.

15. Хазары

Появление хазар было внезапным, ровно как и их исчезновение.

Все, что люди сегодня знают о хазарах, было взято из записей соседних с ними народностей. А от самих хазар не осталось практически ничего. Их появление было внезапным и неожиданным, ровно как и их исчезновение.

16. Баски

Баскский язык, эускара, не принадлежит ни к одной языковой группе.

Возраст, происхождение и язык басков являются загадкой современной истории. Баскский язык, эускара, как полагают, является единственным пережитком пра-индоевропейского языка, который не принадлежит ни к одной языковой группе, существующей сегодня. Согласно результатам исследования National Geographic, проведенного в 2012 году, все баски имеют набор генов, которые в значительной степени отличается от других народов, живущих вокруг них.

17. Халдеи

Халдеи жили на территории Южной и Центральной Месопотамии.

Халдеи жили в конце II — начале I тыс лет до нашей эры на территории Южной и Центральной Месопотамии. В 626-538 г.г. до н.э. халдейская династия правила Вавилоном, основав нововавилонскую империю. Халдеи и сегодня ассоциируются с магией и астрологией. В Древней Греции и Риме жрецов и вавилонских астрологов называли халдеями. Они предсказывали будущее Александру Великому и его преемникам.

18. Сарматы

Ящеры с человеческими головами.

Геродот как-то назвал сарматов "ящерами с человеческими головами". М. Ломоносов считал, что они были предками славян, а польские дворяне считали себя их прямыми потомками. Сарматы оставили после себя много секретов. К примеру, у этой народности была традиция искусственной деформации черепа, что позволяло людям делать себе яйцевидную форму головы.

19. Калаши

Малочисленная народность, живущая на севере Пакистана.

Малочисленная народность, живущая на севере Пакистана, в горах Гиндукуша, примечательна тем, что их цвет кожи белее, чем у других народов Азии. Споры о калашах и утихают уже не первое столетие. Сами люди настаивают на их связи с Александром Македонским. Их язык является фонологически нетипичным для данной местности и имеет базовую структуру санскрита. Несмотря на попытки исламизации, многие калаши придерживаются многобожия.

20. Филистимляне

Загадочный народ, упомянутый в Библии.

Современное понятие "филистимляне" происходит от названия местности "Филистия". Филистимляне — самый загадочный народ, упомянутый в Библии. Только они и хетты знали технологию производства стали и именно они положили начало железному веку. Согласно Библии, филистимляне прибыли с острова Кафтор (Крит). Критское происхождение филистимлян подтверждается египетскими рукописями и археологическими находками. Неизвестно, куда они исчезли, но наиболее вероятно, что филистимляне были ассимилированы восточно-средиземноморскими народами.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/040316/28681/

*************************

20 самых загадочных народов мира

Несмотря на старания историков и этнографов, история этих народов до сих пор хранит свои загадки.

https://bigpicture.ru/20-samyx-zagadochnyx-narodov-mira/?fbclid=IwAR2jVyI60AZG-cMTNtmWv_eeFYgJHtJF6BYAqU3CxSIwcr-Hpaba8XRGHIA