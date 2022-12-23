Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Санта-Клаусы готовятся к Рождеству

Санта на лодке прибыл в столицу бразильского штата Амазонас - Манаус

Ни одно Рождество не обходится без такого персонажа как Санта-Клаус. Предлагаем вашему вниманию подборку фотографий Санты из Бразилии, Японии, Германии и других стран.

Рождественский базар в польском Жешуве

Рождественский базар в польском Жешуве

Фото: EPA/Vostock-photo

Экспресс Санта-Клауса отправляется в путешествие по Лондону

Экспресс Санта-Клауса отправляется в путешествие по Лондону

Фото: Kirsty O’Connor/PA Images via Getty Images

Иерусалимский Санта объезжает город на верблюде

Иерусалимский Санта объезжает город на верблюде

Фото: EPA/Vostock-photo

Колумбийский Санта посещает детей беженцев на окраине Боготы

Колумбийский Санта посещает детей беженцев на окраине Боготы

Фото: Juancho Torres/Anadolu Agency via Getty Images

Байкеры в болгарской Софии

Байкеры в болгарской Софии

Фото: Hristo Vladev/NurPhoto via Getty Images

76-летний пожарный Эктор Чакон спустился с моста, чтобы поделиться подарками с детьми из бедного района Гватемалы

76-летний пожарный Эктор Чакон спустился с моста, чтобы поделиться подарками с детьми из бедного района Гватемалы

Фото: EPA/Vostock-photo

Санта на экскурсии по немецкой шахте Рёриг Шахт

Санта на экскурсии по немецкой шахте Рёриг Шахт

Фото: Matthias Bein/picture alliance via Getty Images

Санта-Клаус относит игрушки венесуэльским детям в Каракасе

Санта-Клаус относит игрушки венесуэльским детям в Каракасе

Фото: EPA/Vostock-photo

Японский дайвер кормит обитателей аквариума Hakkeijima Sea Paradise в Иокогаме

Японский дайвер кормит обитателей аквариума Hakkeijima Sea Paradise в Иокогаме

Фото: Zuma/ТАСС

Пловец во время ежегодного заплыва Санта-Клаусов на набережной Солфорд в Великобритании

Пловец во время ежегодного заплыва Санта-Клаусов на набережной Солфорд в Великобритании

Фото: EPA/Vostock-photo

Учащиеся в костюмах Санты в школе индийского Ченнаи

Учащиеся в костюмах Санты в школе индийского Ченнаи

Фото: EPA/Vostock-photo

Сноубордист в Санкт-Петербурге

Сноубордист в Санкт-Петербурге

Фото: AP/ТАСС

Санта на лодке прибыл в столицу бразильского штата Амазонас - Манаус

Санта на лодке прибыл в столицу бразильского штата Амазонас — Манаус

Фото: AP/ТАСС

Ежегодная регата на Гранд-канале в Венеции

Ежегодная регата на Гранд-канале в Венеции

Фото: Stefano Mazzola/Getty Images

Источник: https://www.interfax.ru/photo/6095/63076

23.12.2022 - Posted by | Праздник....

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