Санта-Клаусы готовятся к Рождеству
Ни одно Рождество не обходится без такого персонажа как Санта-Клаус. Предлагаем вашему вниманию подборку фотографий Санты из Бразилии, Японии, Германии и других стран.
Рождественский базар в польском Жешуве
Фото: EPA/Vostock-photo
Экспресс Санта-Клауса отправляется в путешествие по Лондону
Фото: Kirsty O’Connor/PA Images via Getty Images
Иерусалимский Санта объезжает город на верблюде
Фото: EPA/Vostock-photo
Колумбийский Санта посещает детей беженцев на окраине Боготы
Фото: Juancho Torres/Anadolu Agency via Getty Images
Байкеры в болгарской Софии
Фото: Hristo Vladev/NurPhoto via Getty Images
76-летний пожарный Эктор Чакон спустился с моста, чтобы поделиться подарками с детьми из бедного района Гватемалы
Фото: EPA/Vostock-photo
Санта на экскурсии по немецкой шахте Рёриг Шахт
Фото: Matthias Bein/picture alliance via Getty Images
Санта-Клаус относит игрушки венесуэльским детям в Каракасе
Фото: EPA/Vostock-photo
Японский дайвер кормит обитателей аквариума Hakkeijima Sea Paradise в Иокогаме
Фото: Zuma/ТАСС
Пловец во время ежегодного заплыва Санта-Клаусов на набережной Солфорд в Великобритании
Фото: EPA/Vostock-photo
Учащиеся в костюмах Санты в школе индийского Ченнаи
Фото: EPA/Vostock-photo
Сноубордист в Санкт-Петербурге
Фото: AP/ТАСС
Санта на лодке прибыл в столицу бразильского штата Амазонас — Манаус
Фото: AP/ТАСС
Ежегодная регата на Гранд-канале в Венеции
Фото: Stefano Mazzola/Getty Images
Источник: https://www.interfax.ru/photo/6095/63076
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