НОВОСТИ МИРА

Лесные пожары в Чили

Фото: EPA/Vostock-photo

Северное сияние освещает небо над Фэрбенксом, Аляска

Фото: EPA/Vostock-photo

Предрождественская репетиция хора мальчиков в лондонском Соборе Святого Павла

Фото: Leon Neal/Getty Images

Дайвер в костюме Санта-Клауса кормит рыб в океанариуме Токио

Фото: EPA/Vostock-photo

Темноглазый юнко на заснеженной траве в парке Денвера, штат Колорадо

Фото: Hyoung Chang/The Denver Post/Getty Images

Прибытие Деда Мороза на опытном образце самолета МС-21 в Нижний Новгород

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Пострадавшее от засухи озеро Пенуэлас в регионе Вальпараисо в Чили

Фото: АР/ТАСС

Заморозки на востоке Турции

Фото: Huseyin Demirci/Anadolu Agency via Getty Images

Снежный шторм обрушился на центральную часть США

Фото: АР/ТАСС

Рабочие изготавливают красные фонари для продажи в Гуйчжоу, Китай

Фото: Huang Xiaohai/VCG via Getty Images

Коала в Цюрихском зоопарке

Фото: EPA/Vostock-photo

В британском Стоунхендже встретили восход солнца в самый короткий день года в северном полушарии

Фото: EPA/Vostock-photo

Раздача одежды и продуктов питания в трущобах Калькутты в преддверии Рождества

Фото: Sankhadeep Banerjee/NurPhoto via Getty Images

Привлечение туристов в перуанском Куско

Фото: Lucas Aguayo Araos/Anadolu Agency via Getty Images

Птица отдыхает на ветке дерева в северо-восточном штате Ассам, Индия

Фото: Anuwar Hazarika/NurPhoto via Getty Images

Заплыв любительниц зимнего плавания в Уэльсе

Фото: Zuma/ТАСС

Активность вулкана Этна на острове Сицилия в Италии

Фото: Zuma/ТАСС

Лавиния Абате стала победительницей конкурса красоты "Мисс Италия 2022"

Фото: АР/ТАСС

Рождественская елка в парке развлечений в Токио

Фото: EPA/Vostock-photo

Цветение горчицы в индийском Гувахати

Фото: АР/ТАСС

Филиппинские католики посещают предрассветную мессу в Маниле

Фото: Ezra Acayan/Getty Images

Климатические активисты из группы "Последнее поколение" отпилили верхушку рождественской ели в Берлине напротив Бранденбургских ворот

Фото: AP/ТАСС

Американская певица Кристина Агилера во время выступления на церемонии вручения премии VinFuture Prize во вьетнамском Ханое

Фото: EPA/Vostock-photo

Процесс изготовления афганских ковров в Джаузджане

Фото: Muhammed Abdullah Kurtar/Anadolu Agency via Getty Images

Не менее двух человек погибли в результате землетрясения магнитудой 6,4 в Калифорнии

Фото: AP/ТАСС

Рождественская иллюминация в тайском Тайбэе

Фото: EPA/Vostock-photo

Папа Франциск проводит еженедельную общую аудиенцию в Ватикане

Фото: EPA/Vostock-photo

Национальная гвардия Техаса и полиция штата перебрасываются на границу США и Мексики в Эль-Пасо

Фото: John Moore/Getty Images

Саксония в преддверии Рождества

Фото: IMAGO/ТАСС

Панихида по двум полицейским, убитым в результате стрельбы в развлекательном центре австралийского Брисбена

Фото: EPA/Vostock-photo

Мэр американского города Эль-Пасо объявил чрезвычайное положение из-за наплыва мексиканских мигрантов

Фото: John Moore/Getty Images

Акция протеста в индийском Шринагаре

Фото: EPA/Vostock-photo

Обитателям зоопарка в немецком Ганновере раздали подарки в преддверии Рождества

Фото: Moritz Frankenberg/picture alliance via Getty Images

Пляж Муйзенберг в Кейптауне, Южная Африка

Фото: EPA/Vostock-photo

Мужчина в костюме Санта-Клауса устроил праздник детям из семей вынужденных переселенцев на окраинах столицы Колумбии

Фото: Juancho Torres/Anadolu Agency via Getty Images

Плотный туман окутал город Гуруграм в Индии

Фото: Parveen Kumar/Hindustan Times via Getty Images

Океанографический парк Валенсии представил свою рождественскую программу

Фото: EPA/Vostock-photo

Зима в горах на границе Германии и Чехии

Фото: DPA/ТАСС

Газопровод был поврежден во время строительных работ в Дуйсбурге, Германия

Фото: Christoph Reichwein/picture alliance via Getty Images

Птицы над водохранилищем Джунам в Южной Корее

Фото: EPA/Vostock-photo

Снегопад в Москве

Фото: Пелагия Тихонова/АГН "Москва"

Фестиваль фонарей в Сеуле

Фото: AP/ТАСС

Торжества по случаю 87-й годовщины создания Вооруженных сил Филиппин

Фото: EPA/Vostock-photo

Закат в Калифорнии

Фото: AP/ТАСС

Украшение новогодней елки в городе Иваново

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Музыкальный фестиваль Cusica Fest 2022 прошел в Каракасе. На фото: колумбийская группа Bomba Estereo.

Фото: AP/ТАСС

Иракские медицинские работники и полицейские на месте уничтожения конфискованных наркотиков недалеко от Багдада

Фото: EPA/Vostock-photo

В Брюсселе открылась выставка, приуроченная к пятой годовщине со дня смерти французского певца Джонни Холлидея

Фото: EPA/Vostock-photo

Пожарный в костюме Санта-Клауса навестил детей в больнице в испанской Бадалоне

Фото: EPA/Vostock-photo

В Нью-Йорке на Пятой авеню зажгли самую большую менору в мире

Фото: EPA/Vostock-photo

Источник: https://www.interfax.ru/photo/