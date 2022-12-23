Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

НОВОСТИ МИРА

Лесные пожары в Чили

Лесные пожары в Чили

Фото: EPA/Vostock-photo

Северное сияние освещает небо над Фэрбенксом, Аляска

Северное сияние освещает небо над Фэрбенксом, Аляска

Фото: EPA/Vostock-photo

Предрождественская репетиция хора мальчиков в лондонском Соборе Святого Павла

Предрождественская репетиция хора мальчиков в лондонском Соборе Святого Павла

Фото: Leon Neal/Getty Images

Дайвер в костюме Санта-Клауса кормит рыб в океанариуме Токио

Дайвер в костюме Санта-Клауса кормит рыб в океанариуме Токио

Фото: EPA/Vostock-photo

Темноглазый юнко на заснеженной траве в парке Денвера, штат Колорадо

Темноглазый юнко на заснеженной траве в парке Денвера, штат Колорадо

Фото: Hyoung Chang/The Denver Post/Getty Images

Прибытие Деда Мороза на опытном образце самолета МС-21 в Нижний Новгород

Прибытие Деда Мороза на опытном образце самолета МС-21 в Нижний Новгород

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Пострадавшее от засухи озеро Пенуэлас в регионе Вальпараисо в Чили

Пострадавшее от засухи озеро Пенуэлас в регионе Вальпараисо в Чили

Фото: АР/ТАСС

Заморозки на востоке Турции

Заморозки на востоке Турции

Фото: Huseyin Demirci/Anadolu Agency via Getty Images

Снежный шторм обрушился на центральную часть США

Снежный шторм обрушился на центральную часть США

Фото: АР/ТАСС

Рабочие изготавливают красные фонари для продажи в Гуйчжоу, Китай

Рабочие изготавливают красные фонари для продажи в Гуйчжоу, Китай

Фото: Huang Xiaohai/VCG via Getty Images

Коала в Цюрихском зоопарке

Коала в Цюрихском зоопарке

Фото: EPA/Vostock-photo

В британском Стоунхендже встретили восход солнца в самый короткий день года в северном полушарии

В британском Стоунхендже встретили восход солнца в самый короткий день года в северном полушарии

Фото: EPA/Vostock-photo

Раздача одежды и продуктов питания в трущобах Калькутты в преддверии Рождества

Раздача одежды и продуктов питания в трущобах Калькутты в преддверии Рождества

Фото: Sankhadeep Banerjee/NurPhoto via Getty Images

Привлечение туристов в перуанском Куско

Привлечение туристов в перуанском Куско

Фото: Lucas Aguayo Araos/Anadolu Agency via Getty Images

Птица отдыхает на ветке дерева в северо-восточном штате Ассам, Индия

Птица отдыхает на ветке дерева в северо-восточном штате Ассам, Индия

Фото: Anuwar Hazarika/NurPhoto via Getty Images

Заплыв любительниц зимнего плавания в Уэльсе

Заплыв любительниц зимнего плавания в Уэльсе

Фото: Zuma/ТАСС

Активность вулкана Этна на острове Сицилия в Италии

Активность вулкана Этна на острове Сицилия в Италии

Фото: Zuma/ТАСС

Лавиния Абате стала победительницей конкурса красоты "Мисс Италия 2022"

Лавиния Абате стала победительницей конкурса красоты "Мисс Италия 2022"

Фото: АР/ТАСС

Рождественская елка в парке развлечений в Токио

Рождественская елка в парке развлечений в Токио

Фото: EPA/Vostock-photo

Цветение горчицы в индийском Гувахати

Цветение горчицы в индийском Гувахати

Фото: АР/ТАСС

Филиппинские католики посещают предрассветную мессу в Маниле

Филиппинские католики посещают предрассветную мессу в Маниле

Фото: Ezra Acayan/Getty Images

Климатические активисты из группы "Последнее поколение" отпилили верхушку рождественской ели в Берлине напротив Бранденбургских ворот

Климатические активисты из группы "Последнее поколение" отпилили верхушку рождественской ели в Берлине напротив Бранденбургских ворот

Фото: AP/ТАСС

Американская певица Кристина Агилера во время выступления на церемонии вручения премии VinFuture Prize во вьетнамском Ханое

Американская певица Кристина Агилера во время выступления на церемонии вручения премии VinFuture Prize во вьетнамском Ханое

Фото: EPA/Vostock-photo

Процесс изготовления афганских ковров в Джаузджане

Процесс изготовления афганских ковров в Джаузджане

Фото: Muhammed Abdullah Kurtar/Anadolu Agency via Getty Images

Не менее двух человек погибли в результате землетрясения магнитудой 6,4 в Калифорнии

Не менее двух человек погибли в результате землетрясения магнитудой 6,4 в Калифорнии

Фото: AP/ТАСС

Рождественская иллюминация в тайском Тайбэе

Рождественская иллюминация в тайском Тайбэе

Фото: EPA/Vostock-photo

Папа Франциск проводит еженедельную общую аудиенцию в Ватикане

Папа Франциск проводит еженедельную общую аудиенцию в Ватикане

Фото: EPA/Vostock-photo

Национальная гвардия Техаса и полиция штата перебрасываются на границу США и Мексики в Эль-Пасо

Национальная гвардия Техаса и полиция штата перебрасываются на границу США и Мексики в Эль-Пасо

Фото: John Moore/Getty Images

Саксония в преддверии Рождества

Саксония в преддверии Рождества

Фото: IMAGO/ТАСС

Панихида по двум полицейским, убитым в результате стрельбы в развлекательном центре австралийского Брисбена

Панихида по двум полицейским, убитым в результате стрельбы в развлекательном центре австралийского Брисбена

Фото: EPA/Vostock-photo

Мэр американского города Эль-Пасо объявил чрезвычайное положение из-за наплыва мексиканских мигрантов

Мэр американского города Эль-Пасо объявил чрезвычайное положение из-за наплыва мексиканских мигрантов

Фото: John Moore/Getty Images

Акция протеста в индийском Шринагаре

Акция протеста в индийском Шринагаре

Фото: EPA/Vostock-photo

Обитателям зоопарка в немецком Ганновере раздали подарки в преддверии Рождества

Обитателям зоопарка в немецком Ганновере раздали подарки в преддверии Рождества

Фото: Moritz Frankenberg/picture alliance via Getty Images

Пляж Муйзенберг в Кейптауне, Южная Африка

Пляж Муйзенберг в Кейптауне, Южная Африка

Фото: EPA/Vostock-photo

Мужчина в костюме Санта-Клауса устроил праздник детям из семей вынужденных переселенцев на окраинах столицы Колумбии

Мужчина в костюме Санта-Клауса устроил праздник детям из семей вынужденных переселенцев на окраинах столицы Колумбии

Фото: Juancho Torres/Anadolu Agency via Getty Images

Плотный туман окутал город Гуруграм в Индии

Плотный туман окутал город Гуруграм в Индии

Фото: Parveen Kumar/Hindustan Times via Getty Images

Океанографический парк Валенсии представил свою рождественскую программу

Океанографический парк Валенсии представил свою рождественскую программу

Фото: EPA/Vostock-photo

Зима в горах на границе Германии и Чехии

Зима в горах на границе Германии и Чехии

Фото: DPA/ТАСС

Газопровод был поврежден во время строительных работ в Дуйсбурге, Германия

Газопровод был поврежден во время строительных работ в Дуйсбурге, Германия

Фото: Christoph Reichwein/picture alliance via Getty Images

Птицы над водохранилищем Джунам в Южной Корее

Птицы над водохранилищем Джунам в Южной Корее

Фото: EPA/Vostock-photo

Снегопад в Москве

Снегопад в Москве

Фото: Пелагия Тихонова/АГН "Москва"

Фестиваль фонарей в Сеуле

Фестиваль фонарей в Сеуле

Фото: AP/ТАСС

Торжества по случаю 87-й годовщины создания Вооруженных сил Филиппин

Торжества по случаю 87-й годовщины создания Вооруженных сил Филиппин

Фото: EPA/Vostock-photo

Закат в Калифорнии

Закат в Калифорнии

Фото: AP/ТАСС

Украшение новогодней елки в городе Иваново

Украшение новогодней елки в городе Иваново

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Музыкальный фестиваль Cusica Fest 2022 прошел в Каракасе. На фото: колумбийская группа Bomba Estereo.

Музыкальный фестиваль Cusica Fest 2022 прошел в Каракасе. На фото: колумбийская группа Bomba Estereo.

Фото: AP/ТАСС

Иракские медицинские работники и полицейские на месте уничтожения конфискованных наркотиков недалеко от Багдада

Иракские медицинские работники и полицейские на месте уничтожения конфискованных наркотиков недалеко от Багдада

Фото: EPA/Vostock-photo

В Брюсселе открылась выставка, приуроченная к пятой годовщине со дня смерти французского певца Джонни Холлидея

В Брюсселе открылась выставка, приуроченная к пятой годовщине со дня смерти французского певца Джонни Холлидея

Фото: EPA/Vostock-photo

Пожарный в костюме Санта-Клауса навестил детей в больнице в испанской Бадалоне

Пожарный в костюме Санта-Клауса навестил детей в больнице в испанской Бадалоне

Фото: EPA/Vostock-photo

В Нью-Йорке на Пятой авеню зажгли самую большую менору в мире

В Нью-Йорке на Пятой авеню зажгли самую большую менору в мире

Фото: EPA/Vostock-photo

Источник: https://www.interfax.ru/photo/

23.12.2022 - Posted by | Дайджест

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