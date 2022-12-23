НОВОСТИ МИРА
Лесные пожары в Чили
Фото: EPA/Vostock-photo
Северное сияние освещает небо над Фэрбенксом, Аляска
Фото: EPA/Vostock-photo
Предрождественская репетиция хора мальчиков в лондонском Соборе Святого Павла
Фото: Leon Neal/Getty Images
Дайвер в костюме Санта-Клауса кормит рыб в океанариуме Токио
Фото: EPA/Vostock-photo
Темноглазый юнко на заснеженной траве в парке Денвера, штат Колорадо
Фото: Hyoung Chang/The Denver Post/Getty Images
Прибытие Деда Мороза на опытном образце самолета МС-21 в Нижний Новгород
Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Пострадавшее от засухи озеро Пенуэлас в регионе Вальпараисо в Чили
Фото: АР/ТАСС
Заморозки на востоке Турции
Фото: Huseyin Demirci/Anadolu Agency via Getty Images
Снежный шторм обрушился на центральную часть США
Фото: АР/ТАСС
Рабочие изготавливают красные фонари для продажи в Гуйчжоу, Китай
Фото: Huang Xiaohai/VCG via Getty Images
Коала в Цюрихском зоопарке
Фото: EPA/Vostock-photo
В британском Стоунхендже встретили восход солнца в самый короткий день года в северном полушарии
Фото: EPA/Vostock-photo
Раздача одежды и продуктов питания в трущобах Калькутты в преддверии Рождества
Фото: Sankhadeep Banerjee/NurPhoto via Getty Images
Привлечение туристов в перуанском Куско
Фото: Lucas Aguayo Araos/Anadolu Agency via Getty Images
Птица отдыхает на ветке дерева в северо-восточном штате Ассам, Индия
Фото: Anuwar Hazarika/NurPhoto via Getty Images
Заплыв любительниц зимнего плавания в Уэльсе
Фото: Zuma/ТАСС
Активность вулкана Этна на острове Сицилия в Италии
Фото: Zuma/ТАСС
Лавиния Абате стала победительницей конкурса красоты "Мисс Италия 2022"
Фото: АР/ТАСС
Рождественская елка в парке развлечений в Токио
Фото: EPA/Vostock-photo
Цветение горчицы в индийском Гувахати
Фото: АР/ТАСС
Филиппинские католики посещают предрассветную мессу в Маниле
Фото: Ezra Acayan/Getty Images
Климатические активисты из группы "Последнее поколение" отпилили верхушку рождественской ели в Берлине напротив Бранденбургских ворот
Фото: AP/ТАСС
Американская певица Кристина Агилера во время выступления на церемонии вручения премии VinFuture Prize во вьетнамском Ханое
Фото: EPA/Vostock-photo
Процесс изготовления афганских ковров в Джаузджане
Фото: Muhammed Abdullah Kurtar/Anadolu Agency via Getty Images
Не менее двух человек погибли в результате землетрясения магнитудой 6,4 в Калифорнии
Фото: AP/ТАСС
Рождественская иллюминация в тайском Тайбэе
Фото: EPA/Vostock-photo
Папа Франциск проводит еженедельную общую аудиенцию в Ватикане
Фото: EPA/Vostock-photo
Национальная гвардия Техаса и полиция штата перебрасываются на границу США и Мексики в Эль-Пасо
Фото: John Moore/Getty Images
Саксония в преддверии Рождества
Фото: IMAGO/ТАСС
Панихида по двум полицейским, убитым в результате стрельбы в развлекательном центре австралийского Брисбена
Фото: EPA/Vostock-photo
Мэр американского города Эль-Пасо объявил чрезвычайное положение из-за наплыва мексиканских мигрантов
Фото: John Moore/Getty Images
Акция протеста в индийском Шринагаре
Фото: EPA/Vostock-photo
Обитателям зоопарка в немецком Ганновере раздали подарки в преддверии Рождества
Фото: Moritz Frankenberg/picture alliance via Getty Images
Пляж Муйзенберг в Кейптауне, Южная Африка
Фото: EPA/Vostock-photo
Мужчина в костюме Санта-Клауса устроил праздник детям из семей вынужденных переселенцев на окраинах столицы Колумбии
Фото: Juancho Torres/Anadolu Agency via Getty Images
Плотный туман окутал город Гуруграм в Индии
Фото: Parveen Kumar/Hindustan Times via Getty Images
Океанографический парк Валенсии представил свою рождественскую программу
Фото: EPA/Vostock-photo
Зима в горах на границе Германии и Чехии
Фото: DPA/ТАСС
Газопровод был поврежден во время строительных работ в Дуйсбурге, Германия
Фото: Christoph Reichwein/picture alliance via Getty Images
Птицы над водохранилищем Джунам в Южной Корее
Фото: EPA/Vostock-photo
Снегопад в Москве
Фото: Пелагия Тихонова/АГН "Москва"
Фестиваль фонарей в Сеуле
Фото: AP/ТАСС
Торжества по случаю 87-й годовщины создания Вооруженных сил Филиппин
Фото: EPA/Vostock-photo
Закат в Калифорнии
Фото: AP/ТАСС
Украшение новогодней елки в городе Иваново
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Музыкальный фестиваль Cusica Fest 2022 прошел в Каракасе. На фото: колумбийская группа Bomba Estereo.
Фото: AP/ТАСС
Иракские медицинские работники и полицейские на месте уничтожения конфискованных наркотиков недалеко от Багдада
Фото: EPA/Vostock-photo
В Брюсселе открылась выставка, приуроченная к пятой годовщине со дня смерти французского певца Джонни Холлидея
Фото: EPA/Vostock-photo
Пожарный в костюме Санта-Клауса навестил детей в больнице в испанской Бадалоне
Фото: EPA/Vostock-photo
В Нью-Йорке на Пятой авеню зажгли самую большую менору в мире
Фото: EPA/Vostock-photo
Источник: https://www.interfax.ru/photo/
Комментариев нет.
← Ранее |
-
Архивы
- Декабрь 2022 (106)
- Ноябрь 2022 (82)
- Октябрь 2022 (108)
- Сентябрь 2022 (117)
- Август 2022 (97)
- Июль 2022 (75)
- Июнь 2022 (81)
- Май 2022 (65)
- Апрель 2022 (109)
- Март 2022 (97)
- Февраль 2022 (98)
- Январь 2022 (106)
-
Рубрики
- 23 февраля…
- 8 марта
- А вы знали?
- Авто…
- Видео
- Гороскопы
- Дайджест
- Животные
- Знаменитости…
- Интересно знать…
- Креатив…
- Любовь… Она бывает разной…
- Немного истории…
- Новый год
- Ностальгия
- Пасха
- Пин-ап
- Поздравляем!
- Попробуем?
- Посмеёмся?
- Праздник….
- Природа…
- Путешествия…
- Спорт
- Умелые руки…
- Эротика
- Я умерЪ…
- архитектура….
- Uncategorized
-
RSSEntries RSS
Comments RSS
Добавить комментарий