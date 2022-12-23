Как 24-летняя красавица из Иркутска весом 124 кг нашла своё призвание и личное счастье

Многие представительницы прекрасного пола всю жизнь тратят на то, чтобы сделать своё тело совершенным, а параметры – соответствующими едва ли не топ-моделям. Некоторые даже не замечают, как проходят мимо прекрасные мгновения. Но 24-летняя Мария из Иркутска ещё в школьные годы приняла решение наслаждаться каждой минутой своего пребывания в этом мире. Вес её весьма внушительный, но при этом она чувствует себя, в прямом смысле слова, самой обаятельной и привлекательной, а её 10-ому размеру груди завидуют многие дамы.

Нестандартная красота

Мария Гущина.

Мария Гущина родилась и выросла в Иркутске и всегда была очень активной. Она занималась баскетболом, позже переключилась на тяжёлую атлетику и при этом не испытывала никакого дискомфорта из-за своей необычной внешности и лишнего веса. Конечно, немаловажную роль в принятии девушкой самой себя сыграло её окружение. Мария никогда не слышала плохих слов в свой адрес, одноклассники, друзья и родные её неизменно поддерживали и ободряли. Даже когда она стала говорить о своём желании стать моделью, никто даже не подумал насмехаться над пышнотелой девушкой, напротив, Марии, находившейся в центре внимания, советовали продумывать свой образ и делать его ещё ярче.

Мария Гущина.

В 15 лет Мария завела страничку в одной из социальных сетей и стала делиться своими фотографиями. Поначалу она изредка выкладывала снимки, но при этом каждый раз находила под ними восторженные отзывы от незнакомых людей. Как и любая девушка её возраста, она, конечно, далеко не всегда была довольна своим внешним видом, но комплименты и похвалы, даже виртуальные, вдохновляли её и работать над собой, и принимать участие в съёмках.

Мария Гущина.

Параллельно она стала сниматься для модных магазинов, специализирующихся на продаже красивой одежды для дам с роскошными формами, а число её подписчиков в социальной сети постоянно росло. Сегодня число поклонников Марии исчисляется 55 с лишним тысячами, и можно сказать, что это самое начало её пути. При этом она не пользуется услугами специалистов по маркетингу или тех, кто занимается продвижением в соцсетях, каждый подписчик девушки приходит на её страницу, чтобы полюбоваться на Марию Гущину и высказать ей своё одобрение.

Сердце требует перемен

Мария Гущина.

Довольно неординарная внешность девушки всегда привлекала к ней внимание, но Мария хотела ещё больше выделиться, поэтому стала искать собственный стиль и образ. Потом она сделала свою первую в жизни татуировку, за ней появилась ещё одна и ещё. Сейчас их уже на теле девушки довольно много, и, кажется, это вовсе не предел. Выросшая в Иркутске девушка пару лет назад решила, что ей очень хочется погреться на солнце и отдохнуть от слишком долгой зимы где-нибудь поближе к югу.

Мария Гущина.

Мария перебралась в Краснодар, в надежде найти там работу и, возможно, остаться навсегда. Но в южном городе дела у неё шли не очень хорошо, по признанию Марии, не складывалось ни с работой, ни с личной жизнью. Правда, это время девушка потратила с пользой для себя, она проходила тренинги, много училась, познавала основы здорового образа жизни и умения принимать себя такой, какая есть.

Мария Гущина.

Модель полностью устраивали её параметры, но она, как и миллионы женщин в мире, хотела бы сохранить надолго свои молодость, красоту и здоровье. А ещё – избавиться от комплексов. К примеру, раньше она не носила шорты и майки, стесняясь полных ног и рук, а теперь она готова привлекать внимание к этим частям тела. Она приняла себя целиком и призывает девушек поступать точно также.

Дома и стены помогают

Мария Гущина.

Летом 2022 года Мария Гущина всё же решила вернуться в родной Иркутск. Ей казалось, что там её мечты обретут реальные очертания, и не ошиблась в этом. Девушка мечтала о самореализации в работе, а в Краснодаре у неё с этим не слишком получилось. Зато в Иркутске всё сложилось стремительно и очень удачно. Знакомая девушки отправила ссылку на профиль Марии представителю магазина модной одежды, который мгновенно заинтересовался сотрудничеством с ней.

Мария Гущина.

После опубликованных обзоров одежды с участием Марии Гущиной количество подписчиков магазина в социальной сети стало очень быстро расти. На неё стали обращать внимание и другие торговые предприятия. Прошло совсем немного времени, и число поклонников Марии взлетело с 15 до 55 тысяч. Теперь она постоянно участвует в съёмках и фотосессиях, а самый первый магазин, с которым она сотрудничала, теперь пользуется её услугами не только как модели, но ещё и как стилиста-консультанта. Кроме того, девушка проводит тренинги по продажам для сотрудников компании и довольно успешна на этом поприще тоже.

Мария Гущина.

Яркая эффектная девушка сегодня чувствует себя на своём месте. Она наслаждается жизнью и не старается подстроиться под стереотипы, навязываемые обществом в отношении фигуры, веса или параметров. Мария очень нестандартна, но при этом удивительно красива. Она не стесняется своего тела и умеет подчёркивать свои достоинства, даже грудь десятого размера не мешает Марии Гущиной, она не собирается её скрывать или прятать под балахоны. Напротив, модель любит облегающую одежду и довольно глубокое декольте.

Мария Гущина и её возлюбленный.

Мария не устаёт говорить о том, что каждая женщина красива, нужно только ухаживать за собой и поддерживать хорошую физическую форму. А молодой человек девушки считает её самой красивой в мире, называет своей маленькой принцессой (при росте Марии 172 см) и не устаёт признаваться ей в любви. Мария не торопится раскрывать имя возлюбленного, зато признаётся, что он сильный, накачанный и тоже с татуировками.

Мария Гущина.

Но самое главное – это его умение любить. Познакомились молодые люди в TikTok, причём девушка написала первой, заинтересовавшись тем, что молодой человек хотел познакомиться с пышнотелой красавицей с веснушками. Мария уже успела побывать в Москве у возлюбленного и надеется вскоре увидеть его у себя на родине. Пока же она много работает и постоянно общается с ним по телефону и видеосвязи. Мария Гущина уверена, что каждый человек может достичь успеха, если будет верить в себя и свои силы, упорно идти к собственной цели и никогда не переставать мечтать.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/141222/54988/