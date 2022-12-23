Интересные факты о сексуальных традициях народов мира

В каждой культуре к сексу относятся совершенно по-разному. Некоторые племена или даже целые народы успели придумать себе невообразимые ритуалы!

Редакция Фактрума познакомит вас с самыми необычными, если не сказать шокирующими сексуальными обрядами.

1. Острова Тробриан

У племени, которое проживает на Тробрианских островах своеобразное представление о сексуальных ласках. Одним из наиболее возбуждающих моментов здесь считается обгрызание ресниц партнеру.

Люди из племени с Тробрианских островов

2. Микронезия

Представители племени понапе, которое проживает в Микронезии, стимулируют партнершу при помощи укусов муравьев.

Люди из племени понапе

3. Индонезия

Мужчины племени батаки на острове Суматра для лучшего удовлетвоворения своей девушки засовывают себе под крайнюю плоть мелкие камешки и ракушки.

Воины-батаки

4. Бразилия

Индейцы племени тупинамба перед половым актом отправлялись в лес дразнить своим достоинством один из видов змей. После укуса рептилии детородный орган распухал и позволял ублажать партнершу в течение нескольких часов.

Представительница племени тупинамба

5. Боливия

У племени сирионо в Восточной Боливии испокон веков существовала традиция очищать друг друга от клещей и вшей перед соитием, а также съедать выуженных из партнера насекомых. Как оказалось, в организме тамошних вшей действительно присутствуют сильные афродизиаки.

Представитель племени сирионо

6. Намибия

У мужчин племени готтентотов из Южной Африки существует странная традиция ампутировать себе одно из яичек. Предполагают, что это убережет семью от рождения двойни, появление которой считается проклятием для всего племени.

Представительница племени готтентотов

7. Камчатка

На Камчатке у аборигенов считалось за честь, если чужеземец вступал в интимную связь с женой хозяина, который впустил странника на ночлег. Если в результате этого женщина беременела, то это событие отмечали всем племенем. Впрочем, этому есть разумное объяснение. Поскольку племена Камчатки малочисленны, а их представители почти все состоят в родстве друг с другом, то им нужен был приток свежей крови со стороны.

8. Конго

В африканских племенах на территории Конго невесту перед замужеством должен был лишить девственности только вождь племени. Причем если он не мог справиться с этой обязанностью, то его свергали и выбирали нового вождя.

10. Австралия

Аборигены австралийского племени арунта в знак уважения к близкому другу предлагали ему свою супругу на несколько дней. Причем отказ от такого воспринимался как жуткая обида!

Племя арунта

Источник: https://www.factroom.ru/seks/interesnye-fakty-o-seksualnyh-tradiciyah-narodov-mira