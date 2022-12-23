Города России — 100 лет назад и сейчас
Подборка исторических снимков и современных фотографий.
8 декабря — День путешественника во времени. Неофициальный, конечно. Тем не менее, отличный повод собрать для вас подборку фотографий, показывающих, какими были города России в прошлом — и как они изменились сейчас.
Москва, улица Никольская. 1886 год и сейчас
Санкт-Петербург, Невский проспект. 1896-1897 год и сейчас
Казань, панорама города. 1890 год и сейчас
Екатеринбург. 1895 год и сейчас
Кенигсберг/Калининград. 1920 год и сейчас
Владивосток. 1888 год и сейчас
Ростов-на-Дону, Театральная площадь. 1973 год и сейчас
Омск. Церковь пророка Илии, 1905 год и Часовня пророка Илии сейчас
Тверь, улица Миллионная (ныне Советская), Тверь. 1900 год и сейчас
Великий Новгород, главный железнодорожный вокзал, 1945 год и сейчас
Фото: Wikipedia.org; Shutterstock.com
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