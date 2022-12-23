Города России — 100 лет назад и сейчас

Подборка исторических снимков и современных фотографий.

8 декабря — День путешественника во времени. Неофициальный, конечно. Тем не менее, отличный повод собрать для вас подборку фотографий, показывающих, какими были города России в прошлом — и как они изменились сейчас.

Москва, улица Никольская. 1886 год и сейчас

Санкт-Петербург, Невский проспект. 1896-1897 год и сейчас

Казань, панорама города. 1890 год и сейчас

Екатеринбург. 1895 год и сейчас

Кенигсберг/Калининград. 1920 год и сейчас

Владивосток. 1888 год и сейчас

Ростов-на-Дону, Театральная площадь. 1973 год и сейчас

Омск. Церковь пророка Илии, 1905 год и Часовня пророка Илии сейчас

Тверь, улица Миллионная (ныне Советская), Тверь. 1900 год и сейчас

Великий Новгород, главный железнодорожный вокзал, 1945 год и сейчас

Фото: Wikipedia.org; Shutterstock.com

Источник: https://moya-planeta.ru/travel/view/bylostalo