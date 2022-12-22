15 примеров, когда архитектура заставляет застыть с открытым ртом прямо посреди улицы
Древние мега-постройки все еще вызывают у нас восторг. Особенно, когда мы видим их вживую. Но, по большей части потому, что мы понимаем: в давние времена не было современной строительной техники, глубоких знаний и компьютеров для проектирования, а строительными материалами служили камень и дерево. Сейчас все иначе, за последние 50 лет строительство (как впрочем и все остальное), сделало огромный скачок вперед. Люди воплощают в жизнь такие невероятные проекты, что наши предки сравнили бы нас с богами, если бы увидели современные города. И дело тут даже не в масштабе зданий, а в том, что человек сейчас способен реализовать самые невероятные свои задумки.
1. В таком доме вполне мог бы жить злодей из фильмов про Джеймса Бонда
2. Жилой комплекс One Central Park в Сиднее с большим общественным парком и зеленью на фасаде. Кстати, власти Сиднея к 2030-му году планируют сделать город самым «зеленым» на Планете и этот комплекс также является частью этой программы.
3. Еще один представитель «зеленой» архитектуры — здание под названием Vertical Forest в Турине, создатели которого вдохновлялись домиками на деревьях
4. «Зеленый» жилой дом из Сингапура, правда содержание такого сооружения влетает в копеечку. Чего только стоит борьба с насекомыми.
5. Микрорайон Барбикан в самом центре Лондона построен на месте старого форта. С улицы можно не сразу сообразить как туда попасть. Кроме жилых зданий, тут есть центр искусств, музыкальная школа, кинотеатр и концертная площадка.
6. Знаменитое здание гостиницы Hyatt в Сан-Франциско построено еще в 1974 году
7. В европейских городах, современную архитектуру органично вписывают среди старинных зданий. Например, как этот комплекс Axel Towers в Копенгагене.
8. В скандинавских странах серую и дождливую погоду компенсируют интересной и яркой архитектурой
9. Вы еще больше удивитесь, когда узнаете, что это футуристическое здание библиотека Гейзеля в Сан-Диега построили в 1970-м году
10. А вот здание центральной библиотеки Мехико покрыто фресками, которые рассказывают про разные периоды в истории страны. Согласитесь, очень необычный дизайн.
11. Перед архитектором Даниелем Либескинду стояло сразу несколько сложных задач. Сохранить старое здание Королевского музея Онтарио, сделать это место современным и удивить всех. Считаем, что он справился со всем на отлично!
12. Эта башня в Ванкувере поражает своей формой
13. Кадетская часовня Академии ВВС США построена в 1962-м году, но до сих пор приковывает к себе взгляды своей модернистской архитектурой
14. Новый жилой комплекс от нидерландского архитектурного бюро MVRDV несомненно станет еще одной достопримечательностью Амстердама
15. Жилой дом в Париже, который называется Les Arenes de Picasso. Местные жители называют этот дом будильником.
Источник: https://etointeresno.net/15-primerov-kogda-arhitektura-zastavlyaet-zastyt-s-otkrytym-rtom-pryamo-posredi-uliczy?fbclid=IwAR19p5v1cAg4GHssfud3qn9h0yK9sxkHm2i_DPrapeXv_Dx8o-ITrlhHN10
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