10 самых высоких и пугающих мостов в мире: для чего их строили и где их искать

Разве мог человек представить каких-нибудь сто или даже 50 лет назад, что на Земле будут существовать мосты высотой в полкилометра и что по ним будут мчаться автомобили, преодолевая расстояние более полутора километров? Это словно лететь над бездной! Предлагаем вам познакомиться с десяткой самых высоких мостов мира и посмотреть на те головокружительные, жутковато-красивые виды, которые с них открываются.

1. Дюгэ

Дюгэ (другое название – Бэйпаньцзян) включен в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий мост в мире. Он расположен на границе двух китайских провинций, над рекой Бэйпань, на высоте 565 метров от Земли.

Мост Дюгэ

Дюгэ – часть скоростной магистрали (включает четыре автомобильные полосы). Протяженность этой высочайшей в мире подвесной дороги – почти полтора километра. Строительство обошлось в 7,79 млрд. юаней, впрочем, это стоило того: благодаря головокружительному мосту, местные автомобилисты экономят четыре часа пути, ведь иначе им пришлось бы делать огромный крюк.

2. Мост над Сиду

Мост через Сиду тоже расположен в Китае. Он пересекает 500-метровую долину реки и также является частью магистрали. До 2016 года он считался самым высоким в мире. Высота от моста до дна ущелья в разных точках составляет 496, 500 и 550 метров.

Мост через Сиду.

Кстати, установку первой части подвесного троса моста производили с помощью ракеты, и это был первый подобный случай в мире. Дело в том, что условия, в которых расположен мост, не позволяли использовать при установке ни плавсредства, ни вертолеты. В итоге пилотные кабели перебросили ракеты, что позволило сэкономить много времени и денег.

3. Мост Пули

Этот мост построили в 2016 году. Его длина – больше километра, а высота – 480 метров (по другим данным – 500 м). Пули пересекает небольшой ручей неподалеку возле ущелья реки Гексян. И снова речь идет о Поднебесной – стране-рекордсмене по высоченным мостам.

Мост Пули.

На строительство Пули ушло более 70 миллионов долларов США, но это также оказалось рентабельно, поскольку теперь, пользуясь мегамостом, автомобилисты тратят меньше времени на дорогу.

4. Мост через Ячи

Четвертым по высоте в мире признан вантовый мост через реку Ячи (яхтенный мост), который тоже расположен в Китае. Кстати, это еще и один из самых длинных в мире вантовых мостов.

Мост над Ячи.

Высота объекта – 440 метров, но если учесть, что мост-магистраль частично проходит над водохранилищем плотины Дунфэн, высоту его замеряли и относительно уровня воды. В этом случае она составила 306 метров, что, впрочем, тоже впечатляет. Мост представляет собой двухполосную автодорогу с твердыми обочинами. Кстати, узкими проходами пешеходы пользоваться не могут – они предусмотрены только для работников, обслуживающих мост.

5. Мост Балуарте

Балуарте расположен в Мексике. Он был построен в 2011 году над одноименной рекой («балуарте» переводится как «бастион»). Этот вантовый мост возвышается над землей на расстоянии 403 метров.

Балуарте на стадии строительства.

Благодаря Балуарте автомобилисты могут преодолеть путь от Тихоокеанского побережья до центральной части Мексики на шесть часов быстрее, чем раньше.

6. Мост через реку Циншуй

Этот подвесной мост в Гуйчжоу расположен на высоте 406 метров над китайской рекой Циншуйхэ. Он был признан третьим по высоте из всех подвесных мостов на Земле. И, конечно же, он очень длинный – пролет тянется более чем на километр в длину.

Мост над Циншуй.

7. Мост в Эджиджио

Мост, перекинутый через ущелье и реку Эджиджио на высоте около 400 метров, считается самым высоким из трубопроводных мостов в мире. Правда, расположен он не в Китае, а в Папуа-Новой Гвинее. Этот объект предназначен для транспортировки нефти с месторождения Юго-Восточная Мананда.

Мост в Эджиджио.

Кстати, из всех мостов мира (не только трубопроводных, но и предназначенных для передвижения автомобилей и людей), мост в Эджиджио долгое время считался самым высоким. Правда «чемпионом» он был только в течение первых четырех лет своего существования и в 2009 году уступил пальму первенства мосту через Сиду.

8. Мост Люгуанхэ

Люгуанхэ Сицянь так же, как и многие его «товарщи», является частью важной автомагистрали на территории Китая. Длина моста – 1280 метров.

Мост Люгуанхэ.

9. Балинхэ

Подвесной мост Балинхэ соединяет берега одноименной реки Балин в китайской провинции Гуйчжоу. Он был построен относительно недавно – в 2009 году – как часть скоростной автодороги, соединяющей мегаполисы Шанхай и Куньмин. Протяженность моста – 2237 метра. Едешь – а под тобой 375 метров.

Мост Балинхэ.

Кстати, на этом головокружительном мосту проводили международные соревнования по одному из опаснейших видов экстремального спорта – бейсджампингу (прыжки с парашютом с высоких объектов).

10. Мост над Бэйпань

Подвесной мост высотой 366 метров, расположенный над рекой Бэйпань (шоссе Гуаньсин), недалеко от китайского города Синбэй, был построен еще 20 лет назад.

Мост через Бэйпань.

На момент открытия бесконечно длинный мост, словно парящий в небесах, считался самым высоким в мире. Теперь же он занимает только десятое место по высоте, однако от этого не перестает оставаться головокружительно-жутким для тех, кто боится высоты. Но виды с него, конечно, открываются красивые.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/161222/55000/