Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Когда собаки большие, а дети маленькие: 30 фотографий детишек и их четвероногих друзей

Собака бывает кусачей, только от жизни собачей.

Собака бывает кусачей, только от жизни собачей.

В доме любящего и знающего владельца собака обязательно станет лучшим другом и отличным спутником для ребёнка. Люди, у которых в детстве была собака, знают, что забота, которую они дарили своим питомцам, и любовь, которую те отдавали им, не сравнима ни с чем в мире. В этом обзоре подборка фотографий маленьких (и не очень) детей с большими (и очень большими) собаками.

1. Всегда вместе

Верный четвероногий друг всегда готов составить вам компанию где угодно и когда угодно.

Верный четвероногий друг всегда готов составить вам компанию где угодно и когда угодно.

2. По грибы, да по ягоды

Спутники по жизни всегда и во всем.

Спутники по жизни всегда и во всем.

3. Утренняя гимнастика

Интересно, кто кому показывает как правильно делать упражнения?

Интересно, кто кому показывает как правильно делать упражнения?

4. Зимняя прогулка

Четвероногий питомец внимательно наблюдает за своим маленьким подопечным.

Четвероногий питомец внимательно наблюдает за своим маленьким подопечным.

5. Преданный друг

Сообразительный пес своим добрым и внимательным взглядом не оставит без внимания своего молодого хозяина.

Сообразительный пес своим добрым и внимательным взглядом не оставит без внимания своего молодого хозяина.

6. Счастье на троих

Веселье и смех звучат все выше и выше, распространяясь по всему побережью.

Веселье и смех звучат все выше и выше, распространяясь по всему побережью.

7. На берегу океана

Какая у меня большая и пушистая подушечка, ни у кого такой больше нет.

Какая у меня большая и пушистая подушечка, ни у кого такой больше нет.

8. Охранник и леди

Наслаждаясь морским пейзажем, медленно прогуливаются берегом девочка и немецкий дог.

Наслаждаясь морским пейзажем, медленно прогуливаются берегом девочка и немецкий дог.

9. Влюбленная парочка

Сладкая парочка гуляет по парку в сопровождении четвероногих друзей.

Сладкая парочка гуляет по парку в сопровождении четвероногих друзей.

10. Иван-Царевич на черном волке

Малыш решил прокатиться на огромном ньюфаундленде.

Малыш решил прокатиться на огромном ньюфаундленде.

11. Для гармонии души и тела

Ребенок в окружении заботливых домашних питомцев.

Ребенок в окружении заботливых домашних питомцев.

12. Глаза в глаза

Весь мир может подождать, когда заглядываешь в преданные глаза своего друга.

Весь мир может подождать, когда заглядываешь в преданные глаза своего друга.

13. Зимние игры

Ушастая няня так и прыгает от снежного удовольствия.

Ушастая няня так и прыгает от снежного удовольствия.

14. Любовь всей моей жизни

Я тебя никому не отдам.

Я тебя никому не отдам.

15. Ну давай, иди же

Маленькая хозяйка пытается за поводок сдвинуть с места своего подопечного.

Маленькая хозяйка пытается за поводок сдвинуть с места своего подопечного.

16. В один миг

Собаки, как маленькие дети, любят резвиться, шалить и играть.

Собаки, как маленькие дети, любят резвиться, шалить и играть.

17. Мохнатый друг

Дружелюбный и веселый пес со скоростью ветра мчится со своей хозяйкой.

Дружелюбный и веселый пес со скоростью ветра мчится со своей хозяйкой.

18. Спасатели, вперед

Девочка в окружении универсальных помощников.

Девочка в окружении универсальных помощников.

19. Воспитанный пес

Питомец и его подопечная загорают под лучами летнего солнца.

Питомец и его подопечная загорают под лучами летнего солнца.

20. Скажите «чиз»

Маленький папарацци фотографирует четвероногую модель.

Маленький папарацци фотографирует четвероногую модель.

21. Малышка и пес

Преданный и верный друг, хотя в несколько раз больше маленькой кнопочки.

Преданный и верный друг, хотя в несколько раз больше маленькой кнопочки.

22. Не зевай, только пришли

Девочка с удивлением взирает на своего засыпающего друга.

Девочка с удивлением взирает на своего засыпающего друга.

23. Честная компания

Юный дрессировщик отрабатывает цирковой номер.

Юный дрессировщик отрабатывает цирковой номер.

24. Домашний компаньон

Большие друзья на многие года.

Большие друзья на многие года.

25. Дурачества хватит на двоих

Домашний любимец и мальчик довольные от счастья.

Домашний любимец и мальчик довольные от счастья.

26. Маленькая компания

Только положительные эмоции вызывает такая игра со своим любимым другом.

Только положительные эмоции вызывает такая игра со своим любимым другом.

27. Ой, ухо чешется

Хозяйка, посмотри ка на мое большое ухо.

Хозяйка, посмотри ка на мое большое ухо.

28. Незаменимый друг

Мы в ответе за тех, кого приручили.

Мы в ответе за тех, кого приручили.

29. Брат мой меньший

Взаимопонимание нашли с первого взгляда.

Взаимопонимание нашли с первого взгляда.

30. Мой учитель

Лучше учителя ты не найдешь.

Лучше учителя ты не найдешь.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/221216/32665/?fbclid=IwAR0bz2nVAVYhlluLChOBmMUNp1CbpMApC6rOUlb-FvDBAY7nWk6sGdf8Q3g

22.12.2022 - Posted by | Животные, Любовь... Она бывает разной...

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