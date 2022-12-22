Гиперреалистичные рисунки от 19-летнего парня из Индии

Все эти рисунки создал простой 19-летний парень — индиец Сушант Сушил Ране. По его собственному признанию, он учился рисовать самостоятельно, а 3D-артом занялся лишь в конце прошлого года. Но это не помешало ему «взорвать Instagram» и набрать более 52 тысяч человек, которым нравится его творчество. «Я начал рисовать еще ребенком, но серьезно занялся этим лишь два года назад», — говорит он. На один рисунок у него уходит целый день и он все еще пытается придумать, как ускорить процесс.

Рисует он как карандашами, так и фломастерами. Сейчас Сушант учится, чтобы получить высшее образование в области искусств.

Источник: emakar.ru

Источник: https://leprechaun.land/giperrealistichnyie-risunki-ot-19-letnego-parnya-iz-indii/?fbclid=IwAR1PdOrOmQQinAE-E8G3no9sALLFjFOL45VNK9BUYDEoU6ccWszsG7hMRGE