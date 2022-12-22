Гиперреалистичные рисунки от 19-летнего парня из Индии
Все эти рисунки создал простой 19-летний парень — индиец Сушант Сушил Ране. По его собственному признанию, он учился рисовать самостоятельно, а 3D-артом занялся лишь в конце прошлого года. Но это не помешало ему «взорвать Instagram» и набрать более 52 тысяч человек, которым нравится его творчество. «Я начал рисовать еще ребенком, но серьезно занялся этим лишь два года назад», — говорит он. На один рисунок у него уходит целый день и он все еще пытается придумать, как ускорить процесс.
Рисует он как карандашами, так и фломастерами. Сейчас Сушант учится, чтобы получить высшее образование в области искусств.
Источник: emakar.ru
Источник: https://leprechaun.land/giperrealistichnyie-risunki-ot-19-letnego-parnya-iz-indii/?fbclid=IwAR1PdOrOmQQinAE-E8G3no9sALLFjFOL45VNK9BUYDEoU6ccWszsG7hMRGE
Комментариев нет.
-
Архивы
- Декабрь 2022 (98)
- Ноябрь 2022 (82)
- Октябрь 2022 (108)
- Сентябрь 2022 (117)
- Август 2022 (97)
- Июль 2022 (75)
- Июнь 2022 (81)
- Май 2022 (65)
- Апрель 2022 (109)
- Март 2022 (97)
- Февраль 2022 (98)
- Январь 2022 (106)
-
Рубрики
- 23 февраля…
- 8 марта
- А вы знали?
- Авто…
- Видео
- Гороскопы
- Дайджест
- Животные
- Знаменитости…
- Интересно знать…
- Креатив…
- Любовь… Она бывает разной…
- Немного истории…
- Новый год
- Ностальгия
- Пасха
- Пин-ап
- Поздравляем!
- Попробуем?
- Посмеёмся?
- Праздник….
- Природа…
- Путешествия…
- Спорт
- Умелые руки…
- Эротика
- Я умерЪ…
- архитектура….
- Uncategorized
-
RSSEntries RSS
Comments RSS
Добавить комментарий