Прикольные тосты для веселого застолья в Новый 2023 год

Совсем скоро наступить самая волшебная ночь в году – новогодняя. Подготовка к ней уже сейчас идет полным ходом. Надо успеть так много – нарядить елку, купить подарки, продумать меню праздничного стола, подобрать красивый наряд. Ничего не упустили? Забыли один важный пункт – как же без тоста под бой курантов?

Конечно же, у каждого должна быть подготовлена заранее застольная речь для поздравлений с волшебным наступающим, а затем уже и наступивши праздником. Тосты на новый год 2023 это прекрасный способ сказать родным и близким о важном, пожелать самое главное. Мы подготовили праздничную подборку новогодних тостов, интересных, цепляющих, позитивных и заставляющих улыбнуться. Выбирайте понравившийся, удивляйте и радуйте тех, кто будет рядом в эту чудесную праздничную ночь.



Прикольные тосты

Любимые и интересные поздравления. Дело в том, что нам приятно дарить людям радость, видеть, как твои смешные слова и прикольные пожелания поднимают настроение. Искрометная речь способна зажечь даже скучную компанию.

“Пусть этот чудесный праздник принесет в ваш дом немного волшебства. Желаю, чтобы Кролик своими мягкими лапками отогнал все невзгоды и печали. Пусть в жизни станет больше волшебства, удачи, доброты и счастья!”

“С Новым годом поздравляю!

И в год Кролика желаю

И здоровья, и достатка,

И во всех делах порядка!”

“Кролик у порога,

Счастье нам несёт.

С Новым годом, люди.

Пусть вам повезёт!”

“Я желаю с годом Кролика поймать удачу, ухватить успех, обнять радость и прижаться к нежности. Пусть год станет особенным. Поздравляю!”

“С годом Кролика! Пусть весь год проходит гладко, пусть будет всё пушисто и сладко!

Пусть самые сокровенные желания исполняются, а наши жизни наполняются радостными событиями и эмоциями.

Пусть Символ этого года принесёт всем удачу и счастье в каждый дом! С Новым 2023 годом!”

“Слепил как-то дед Мороз себе помощника-снеговика и остался у него небольшой снежок. «Что тебе еще слепить, друг мой? – спросил дед Мороз. Снеговик подумал: руки есть, ноги есть, голова есть, даже нос из морковки и тот есть. Тогда он сказал: «А слепи мне счастье!».”

“Но дед Мороз, повидавший многое на своем веку, знал, что у каждого – свое счастье и сказал: «На тебе снег, слепи сам свое счастье». Так пусть в наступающем году у нас появятся возможности слепить свое счастье таким, каким каждый из нас его представляет».”

“Говорят, что лучше потерять что либо, чем никогда его не иметь. Я хочу поднять этот бокал за то, что бы мы в этом наступающем Новом году, никогда бы не теряли счастье и никогда бы не имели забот! Пусть с нами в этом году будут только счастливые мгновения жизни!”

“Почему Соломон был мудрым? Потому что у него было много жен, с которыми он советовался. Почему мы несчастны? Потому что у нас одна жена, с которой мы никогда не советуемся. Давайте не забывать в Новом году мудрость предков!”



Что вам пожелать?

Новый год — встречать,

Друзей — не забывать!

Радостям — быть!

Горести — забыть!Зарплате — расти,

Любви — цвести!

Мечтам — сбываться,

А самим — не расслабляться!

Пусть этот год только радовать будет!

Счастье лишь ждет, и добрые люди!

Чтобы бычок в праздничный срок

Щедро принес денег мешок!

Здоровья и мира, чтоб захватил,

И сувениры для нас не забыл!

Год Кролика — отличный год! Все хорошее придет!

Пусть подарит много смеха, И во всех делах успехов!

Я желаю в этот год, всем достичь больших высот!

Где бы нам ни оказаться, пожелаю удивляться!

И пусть каждое мгновенье поднимает настроение!



Новогодние тосты 2023 с шутками и юмором

Они уместны везде, нравятся каждому, без них не обходится ни одно новогоднее торжество. Прикольный тост можно отправить по смс друзьям и не сомневаться в том, что его прочтение вызвало на лице улыбку.

Желаю чтоб Кролик помог нам обрести безграничное счастье… Выпьем за то, чтобы в этом году было много хорошего и мы скакали от восторга и радости!

С Новым годом поздравляю, годом Кролика – Кота. И бокал свой выпиваю Стоя за друзей до дна!

За исход благополучный,

И за Новый год не скучный!

За пушистого кроля,

Наливай-ка коньячка!

Пусть сбудется все, о чем каждый мечтает:

Рожденный летать в небесах пусть летает,

Кто жаждет богатства — отыщет пусть клад,

Кто почестей хочет — добьется наград!

Кто хочет жениться — пусть свадьбу сыграет,

На пляже пускай отпускник загорает,

А если экстрима душа чья-то хочет,

Пускай с парашютом летит и хохочет!

Чтоб в Новом году — лишь успех, не иначе,

Чтоб стали в разы все мы с вами богаче!

Выпьем за то:

Чтобы год был суперклевым,

Чтобы каждый был здоровым,

Чтобы жить в добре, в достатке

И к мечтам чтоб — без оглядки!

В Новый год я пожелаю:

Дружбы — словно «супер-клей»,

Сил – как у слона большого,

Кому надо – тем детей.

Кому нет – предохраняйтесь.

У Мороза не стесняйтесь

Попросить себе авто,

Или из песца манто.

Если чудо не случится –

Спонсор пусть подсуетится!

Пусть Дед Мороз багровый нос

В сберкнижку сделает нам взнос,

Снегурочка весь год тайком

Хорошим поит коньяком,

А Санта Клаус из мешка

Тряхнет валютного снежка!

Слова со смыслом

Тосты со смыслом это своеобразные мудрые притчи. Они не лишены философского смысла, но при этом не являются скучными и неинтересными. И пусть порой они не всегда короткие, не бойтесь, никто не уснет, пока вы будете произносить свою речь.

Наоборот, как раз таким поздравлением можно поразить гостей. Ведь мудрость всегда в почете. А если она переплетается с шутками, то это вдвойне достойно уважения слушателей.

Многим известно, что в Италии существует традиция перед новым годом выбрасывать из окна старые и ненужные, надоевшие за год вещи.

Мы, конечно, не в Италии, но этот обычай так хорош, что мне хотелось бы предложить вам всем выбросить из памяти как ненужный хлам старые обиды, ссоры, дурные поступки, зависть, неверность, неблагодарность.

Если мы все это сделаем, то окажется, что в нашей памяти остались только теплые и приятные воспоминания о старом годе. Запомним его таким, и тогда наступивший новый год будет не хуже прошедшего!

Зашли как-то к мудрецу его ученики и спросили, глядя на подкову, подвешенную над входом: «Учитель, а вы, правда, верите, что какая-то железка может принести удачу?»

На что мудрец ответил: «Лично я в это не верю, но она приносит удачу независимо от того, верю я в это или нет».

Предлагаю выпить за удачу. Если в Новом году мы вдруг потеряем в нее веру, пусть она все равно верит в то, что обязательно должна прийти в наш дом!

Однажды шли три странника.

В пути их застала ночь. Они увидели дом, постучали. Им открыл хозяин и спросил:

«Кто вы?» — Здоровье, Любовь и Богатство. Впустите нас переночевать.

— Жаль, но у нас только одно свободное место. Пойду, посоветуюсь с семьей, кого из вас впустить.

Больная мать сказала: «Давайте впустим Здоровье». Дочь предложила впустить Любовь, а жена — Богатство.

Пока они спорили, странники исчезли. Так выпьем за то, чтобы в новом году в нашем доме всегда было место для Здоровья, Любви и Богатства!

Встречая Новый год, не сожалейте о прошедшем, что не успели что-то сделать. Не тревожьтесь о наступающем — все ли получится, хватит ли сил и средств.

Живите в ладу с собой. Со своим сердцем и душой. Сохраняйте спокойствие и уверенность. Тогда радость, счастье и успех будут сопутствовать вам всегда. С Новым 2023 годом!

Есть хорошее высказывание: «Пока ты стоишь лицом к своему прошлому, ты стоишь спиной к своему будущему». Давайте развернемся и смело будем смотреть в лицо своему будущему. Не будем его бояться и опасаться. Встретим этот год и все последующие с радостью, с новыми светлыми мечтами. Вперед в будущее, друзья! С Новым годом!



Для шумной дружеской компании

Какие слова будут уместны в компании друзей, там, где всегда шумно, весело и смешно? Конечно же, шуточные! Тост с ноткой юмора здесь всегда найдет отклик. Ведь после него хорошее настроение станет просто великолепным, а улыбки перерастут в смех.

Порадовать приятелей и заставить их веселиться это всегда очень приятно. Поэтому иметь в своей коллекции прикольные тосты просто необходимо! С ними вы всегда будете душой компании, ее негласным лидером. И возможно даже сможете завоевать сердце того, кто давно пришелся вам по душе.

Надеюсь этот Новый год придет с подарками для каждого из нас.

Тот, кто хотел купить новую машину, наконец ее купит. Кто хотел сделать какое-нибудь открытие, сделает его. Кто хотел найти любовь — отыщет ее.

Пусть каждый получит свое счастье. Так выпьем же за новое, светлое в нашей жизни!

За Новый год.

Пусть в следующем году у нас будет

столько хороших и радостных событий, столько добрых и прекрасных дел, сколько огоньков горит в нашей новогодней гирлянде!

Давайте выпьем за Деда Мороза и Снегурочку:

сколько себя помню, — не болеют, не стареют и деньги на подарки всегда есть! За то, чтобы мы тоже были такими!

В Новый год как снежинки слетелись друзья,

В этот праздник грустить и скучать нам нельзя.

Так давайте, не мешкая Новый Год наш встречать,

Чтобы его весь год вспоминать.

Пусть в году грядущем сил у нас прибавится,

А здоровья напротив ни грамма не убавится.

Что планируется, пусть, несомненно, сбудется.

А самое неприятное — забудется.

За этим столом все женщины прекрасны, как Снегурочки.

Но хочется пожелать, чтобы в отличии от них, сердца наших женщин были согреты любовью к нам, мужчинам, в Новом году.

За прекрасных и любящих Снегурочек!

Первый тост: До свидания!

Трезвыми мы с вами сегодня не увидимся!

Выпьем за то, чтобы в Новом году столы ломились от изобилия, а кровати — от любви!

Муж и жена смотрят по телевизору танцы на льду.

— Вот с этой фигуристкой я бы с удовольствием исполнил произвольную программу! — говорит муж.

Жена вспылила и решительно выключила телевизор.

— Сначала исполни обязательную программу, а потом думай о произвольной…

Давайте выпьем, мужики, за отличное исполнение обязательной и произвольной программы в Новом году!



Самые короткие поздравления

Ну, о том, что краткость всегда приветствуется, известно всем и каждому. А в праздничную ночь это становится особо актуальным. Ведь нам не терпится поднять бокалы, покушать, потанцевать. А слушать длинные речи вряд ли кому-то захочется. Именно поэтому надо подбирать так поздравления, чтоб они одновременно были маленькими, но содержательными.

И неважно прикольные они или серьезные, милые или забавные, главное произнести их четко, быстро и от души. Ведь давно проверено, что короткие тосты на новый год 2023, способны зацепить и развеселить гораздо больше, чем долгое утомительное пожелание.

Пусть будет лучшим в жизни год,

Всегда, везде, во всём везёт!

Пусть праздник волшебный

Чудесно проходит!

Достатка, успешного,

Яркого года!

Проблемы не пугают,

И кризис не побьёт!

Мы всё равно красиво

Встречаем Новый год!

Пусть в вечность канет всё плохое

С последним вздохом декабря!

И всё прекрасное, живое придёт к нам в утро января.

Пусть в жизни как по маслу все идет,

Задуманное сбудется всецело,

Желаю, чтоб удачным был весь год,

От радости и счастья сердце пело!

Давайте выпьем за единственный день в году,

когда можно и на елку сесть…

и в лесу не побывать!

За Новый год!



Тосты для уютного семейного круга

Новогодние огоньки, уютная атмосфера и теплый домашний круг — о таком празднике мечтает каждый. Но при этом многие почему-то не придают значения тому, что сказано за застольем в новогоднюю ночь в узком кругу семьи. А ведь это самые близкие и родные люди на свете.

Поэтому подобрать подходящие тосты на новый год и поздравить с их помощью родителей, братьев, сестер и детей нужно обязательно. Ведь кто, как ни они больше всего нуждаются в нашей заботе и внимании.

Новогодние семейные тосты это всегда самые добрые слова, теплые и душевные пожелания. Они просты и понятны любому. Ну а для того, чтобы в доме был слышен смех и видны улыбки, в них обязательно стоит добавить капельку юмора. Поспособствуют этому прикольные тосты, после которых всегда становится весело. Они порадуют взрослых и детей.

Любимая семья, поздравляю вас с Новым годом Кролика! Почитал тут рекомендации известного астролога. Он пишет, что тому, кто встретит год Кролика в семейном кругу, весь Новый год будет сопутствовать успех, везение и счастье. Я не астролог, но мне тоже есть что сказать. Те, у кого есть возможность встретить год не только Кролика, но и Тигра, Дракона и т.п. в окружении близких и родных – уже являются самыми успешными, везучими и счастливыми. За нашу семью!



Пусть новый год морщинок не добавит,

а старые — разгладит и сотрет!

Здоровье укрепит, от горестей избавит

и пусть счастливым будет этот год!

С годом Кролика!

Поздравляю с Новым годом!

Пусть придет он с бутербродом

С медом, сахаром, вареньем

И хорошим настроеньем.

Чтоб его мы долго ели

И ни разу не болели.

Близкий человек может забыть, что мы ему сказали. Он даже может забыть, что мы для него сделали. Но никогда не сможет забыть, что мы заставили его почувствовать. Я хочу, чтобы в новом 2023 году мы чувствовали только любовь, заботу и внимание от родных и близких!

Прошедший год был успешным и не очень. Материальные блага увеличивались и уменьшались. Но жизнь показывает, что не это главное. Самое важное в прошедшем году это те люди, которые были рядом и поддерживали нас и в радости, и в горе. Так давайте брать с собой в новый год все самое важное — наших друзей. Все они собрались сегодня за этим столом. За вас, дорогие мои!

За новогодним столом одного гостя спрашивают:

– Почему ты закрываешь глаза, когда пьешь?

– Понимаете, я пообещал жене, что в новом году не загляну в рюмку.

За добросовестное исполнение новогодних обещаний!



Красное словцо на корпоративе

Корпоратив и Новый год понятия наверняка неотделимые в любой уважающей своих сотрудников компании. И подготовка к нему всегда очень серьезная. Ведь все хотят выглядеть перед коллегами только с лучшей стороны. Если в компании друзей можно подурачиться, сказать за столом несерьезные слова, то тут нужно быть осторожнее.

К выбору тостов на корпоративе надо походить весьма тщательно. Это должна быть умная, интересная речь, не слишком длинная, но и не состоящая из двух слов. Серьезный и скучный тост не понравится никому, а смешной может вызвать осуждение. Ну и как тут быть? Нужна золотая середина. Как раз ее вы и можете найти здесь.

У нас представленные лучшие тосты, способные вызвать восхищение и порадовать даже начальство. Необычные, местами прикольные, красивые слова с акцентом на позитив – как раз то, что необходимо в этом случае.

Итак, коллеги, наступает Новый год. Желаю вам искрящегося счастья, как бокал шампанского; премий – сколько месяцев в году; планов, как у Наполеона; успехов и достижений, как звезд на небе; образа жизни, как у Деда Мороза – всегда весел, имеет деньги на подарки, в красивой шубе, на личном транспорте и с прекрасной спутницей.

Пусть резвые олени примчат к нашим домам самого щедрого деда Мороза! пускай его мешок будет полон СЧАСТЬЯ, успеха, здоровья, богатства и ЛЮБВИ!

Теперь, суммируя итоги,

Вздохнем печально о былом:

Наверно, помогали боги

Весь год справляться нам с врагом!

Сегодня, Новый Год встречая,

Давайте будем веселиться!

Друг другу счастья пожелаем,

Не любит кто — тому влюбиться.

Кто деньгам больше жизни рад —

Пусть станет в этот год богат!

Теперь и выпить нам не грех,

За нас за всех и за успех!

Мы здесь собрались вместе

Не просто так, от скуки –

Отметить на банкете

Совместные заслуги!И дух корпоративный

Сильней объединить.

Под тост мой позитивный

Всем попрошу налить!

Многие люди, поздравляя с Новым годом, желают всем начала с чистого листа, но я хочу пожелать вам чтобы в Новом году ваша жизнь продолжилась в более ярких красках, чтобы вы преодолели все неудачи и продолжили строить свою жизнь не повторяя своих ошибок.

С Новым годом и новыми успехами!

Коллектив наш небольшой,

Но с огромною душой,

Дружно встретит Новый год,

Что стучится у ворот —

Дед Мороз пусть не скупится

На подарки. И стремится

Премию всем дать за год,

Чтоб счастливым был народ.

Чтоб трудился коллектив

Летом и зимою,

И, чтоб всем хватило сил

Быть самим собою!



Аплодисменты после вашей речи и удивленные взгляды помогут понять, насколько хорошо было подобрано поздравление.

Не забывайте поздравить в новогоднюю ночь близких, сказать им радостные слова, растопить сердца ноткой юмора и порадовать веселыми тостами!

Источник: https://mirpozitiva.ru/articles/1392-tosty-na-novyj-god.html?yrwinfo=1671539466740219-9199958433031562756-vla1-1849-vla-l7-balancer-8080-BAL-9233