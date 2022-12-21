Посреди Дели стоит стальная колонна высотой 7 метров. Ей 1600 лет, но ржавчины нет
Чуть южнее Старого Дели высится огромная железная колонна, ставящая в тупик многих современных ученых. Способ ее изготовления до сих пор не выяснили однозначно. Столб высотой 7 метров за 1600 лет не имеет ни следа ржавчины: колонна не боится ни дождя, ни окисления, ни других атмосферных явлений.
Колонну воздвигли в честь царя Чандрагупты II еще в 415 году. Очевидно, кузнецы того времени должны были достичь больших успехов в обработке металлов. Многие современные исследователи полагают, что колонна отлита, или откована из одного цельного куска железа. Впрочем, эти версии подвергаются сомнению.
Материал колонны — очень чистое железо. В течение ряда лет в учебниках по металлургии фигурировала даже теория о неком химически чистом атомарном железе, однако затем эти главы были удалены.
Основной причиной стойкости странной колонны ученые считают явление пассивации металлов. На поверхности столба образовалась, якобы, естественным путем пленка оксида. Она и предотвращает дальнейшее развитие коррозии.
Однако явление этой пленки уникально. Ни один железный столб во всем мире больше сам по себе такой пленкой не покрывался. Более того, аналогичная по размеру и форме колонна из Конарака проржавела полностью: https://www.youtube.com/watch?v=esb9BzC0Srs
Возможно, за колонной ухаживали и люди. Она до сих пор остается объектом культового поклонения.
Читать на Trendymen: https://trendymen.ru/lifestyle/events/134839?fbclid=IwAR1daExOkAUP__qs8vP_V6PKH29Kyd8XRq4NKq4ZzkhJ7lXb5pStL4okZS0
Комментариев нет.
-
Архивы
- Декабрь 2022 (95)
- Ноябрь 2022 (82)
- Октябрь 2022 (108)
- Сентябрь 2022 (117)
- Август 2022 (97)
- Июль 2022 (75)
- Июнь 2022 (81)
- Май 2022 (65)
- Апрель 2022 (109)
- Март 2022 (97)
- Февраль 2022 (98)
- Январь 2022 (106)
-
Рубрики
- 23 февраля…
- 8 марта
- А вы знали?
- Авто…
- Видео
- Гороскопы
- Дайджест
- Животные
- Знаменитости…
- Интересно знать…
- Креатив…
- Любовь… Она бывает разной…
- Немного истории…
- Новый год
- Ностальгия
- Пасха
- Пин-ап
- Поздравляем!
- Попробуем?
- Посмеёмся?
- Праздник….
- Природа…
- Путешествия…
- Спорт
- Умелые руки…
- Эротика
- Я умерЪ…
- архитектура….
- Uncategorized
-
RSSEntries RSS
Comments RSS
Добавить комментарий