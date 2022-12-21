Посреди Дели стоит стальная колонна высотой 7 метров. Ей 1600 лет, но ржавчины нет

Чуть южнее Старого Дели высится огромная железная колонна, ставящая в тупик многих современных ученых. Способ ее изготовления до сих пор не выяснили однозначно. Столб высотой 7 метров за 1600 лет не имеет ни следа ржавчины: колонна не боится ни дождя, ни окисления, ни других атмосферных явлений.

Колонну воздвигли в честь царя Чандрагупты II еще в 415 году. Очевидно, кузнецы того времени должны были достичь больших успехов в обработке металлов. Многие современные исследователи полагают, что колонна отлита, или откована из одного цельного куска железа. Впрочем, эти версии подвергаются сомнению.

Материал колонны — очень чистое железо. В течение ряда лет в учебниках по металлургии фигурировала даже теория о неком химически чистом атомарном железе, однако затем эти главы были удалены.

Основной причиной стойкости странной колонны ученые считают явление пассивации металлов. На поверхности столба образовалась, якобы, естественным путем пленка оксида. Она и предотвращает дальнейшее развитие коррозии.

Однако явление этой пленки уникально. Ни один железный столб во всем мире больше сам по себе такой пленкой не покрывался. Более того, аналогичная по размеру и форме колонна из Конарака проржавела полностью: https://www.youtube.com/watch?v=esb9BzC0Srs

Возможно, за колонной ухаживали и люди. Она до сих пор остается объектом культового поклонения.

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