О чём рассказывают абстрактные шедевры первой британской женщины-скульптора Барбары Хепворт

Барбара Хепворт была одной из первых женщин-скульпторов в Англии, создавших огромную коллекцию абстрактных скульптур, отличающихся драматическими формами и изгибами, которые по-прежнему актуальны и сегодня. Она часто комментировала свою работу, процесс создания скульптур и то, что вдохновляло её на творчество. Её тексты, цитаты и высказывания являются ценным продолжением работы и способствуют пониманию её жизни, опыта и искусства.

Краткая биография

Барбара Хепворт со своими работами.

Барбара родилась в 1903 году в Уэйкфилде, Йоркшир. Она была старшим ребёнком своей матери Гертруды и отца Герберта, который был инженером-строителем. С 1920 по 1921 год Барбара училась в Лидской Школе искусств. Там она познакомилась с Генри Муром, что также стал известным британским скульптором. Позже она продолжила обучаться в Королевском колледже искусств в Лондоне в течение последующих трёх лет.

Одна из первых английских женщин-скульпторов, создавших огромную коллекцию абстрактных скульптур. \ Фото: tate.org.uk.

Хепворт получила стипендию для путешествий в Вест-Райдинг, когда её учеба была закончена, в 1924 году, и прожила следующие два в Италии, славном городе Флоренция. Там девушка сочеталась браком с коллегой-художником Джоном Скипингом. Они оба вернулись в Великобританию два года спустя, занимаясь демонстрацией работ в собственной квартире в столице. В скором времени у Барбары и Джона появился наследник, но они расстались через три года после его рождения и аннулировали брак в 1933 году.

На фото Эдна Гинеси, Генри Мур и Барбара Хепворт в Париже, 1920 год. \ Фото: picuki.com.

В 1932 году девушка начала жить с мастером изобразительного искусства Беном Николсоном. Вместе они путешествовали по Европе, и Барбаре выпала уникальная возможность встретиться с влиятельными деятелями искусства, такими как Пабло Пикассо, Бранкузи, Жорж Брак, Пит Мондриан и Василий Кандинский. Через пару лет она родила Бену тройню, а в 1938 они официально поженились. Они переехали в приморский городок Сент-Айвз в Корнуолле, незадолго до начала Второй мировой войны. В 1949 году девушка купила помещение в Сент-Айвсе, где она жила и работала до своей смерти.

Творческий путь

Работы Барбары в выставочной галерее. \ Фото: google.com.

С детства она была заинтригована текстурами и формами, встречающимися в природе. В фильме о её искусстве 1961 года Барбара сказала, что все её ранние воспоминания были связаны с формами и текстурами. Позже окружающие пейзажи стали важным источником вдохновения для её творчества.

Слева направо: Монолит-Эмпирея, Барбара Хепворт, 1953 год. \ Фигура для пейзажа, Барбара Хепворт, 1960 год, Музей Хиршхорна, Вашингтон, округ Колумбия.

В 1943 году она написала: «Вся моя скульптура исходит из пейзажа. Меня тошнит от скульптур в галереях и фотографий с плоским фоном… ни одна скульптура по-настоящему не живёт, пока не вернётся к пейзажу, деревьям, воздуху и облакам». Интерес Барбары к природе повлиял на её скульптуры и их документирование. Она фотографировала свои работы в естественной среде, и именно так её творчество часто демонстрировалось в средствах массовой информации.

Сфера с внутренней формой, Барбара Хепворт, 1963 год, Оттерло, Нидерланды. \ Фото: wordpress.com.

Пейзаж Сент-Айвса оказал особенно значительное влияние на творчество Барбары. В годы войны, которые она провела в естественной обстановке Сент-Айвса, местные пейзажи стали важной частью её работы. Барбара сказала, что именно в это время она постепенно открыла для себя замечательный языческий пейзаж, который долгое время оказывал на неё глубокое влияние, развивая все её представления о взаимосвязи человеческой фигуры в пейзаже. Переехав в приморский город в 1939 году, она начала создавать произведения со струнами. Её пейзажная скульптура является примером таких струнных произведений искусства. Барбара описала, как струны были напряжением, которое она чувствовала между собой и морем.

Вдохновение, техника и стиль

Пейзажная скульптура, Барбара Хепворт, 1944 год, отлита в 1961 году. \ Фото: kooness.com.

Учитывая плавно изогнутые формы и ровные поверхности скульптур Барбары, неудивительно, что ощущение прикосновения было важной частью её искусства. По мнению Барбары, чувственное восприятие трёхмерных произведений искусства не должно ограничиваться зрением. Она считала, что прямой и тактильный контакт с объектом одинаково важен для восприятия скульптуры перед вами. Хепворт также знала о желании зрителя испытать её скульптуры на ощупь.

Слева направо: Двойная форма в Гилдхолле Сент-Айвса, Барбара Хепворт. \ Скальная форма (Порткурно), Барбара Хепворт, 1964 год, Франклин-Паркуэй, Филадельфия, Пенсильвания.

Создавая свои абстрактные скульптуры, Барбара также заботилась об изображении сложных отношений и напряжённости в своей работе. Это изображение включало социальные и индивидуальные отношения, а также отношения между людьми и природой. Для неё основные источники вдохновения были найдены в человеческой фигуре и пейзажах. Она также была обеспокоена отношениями и напряжённостью, которые могли возникнуть при работе с материалами для её скульптур. Это увлечение напряжённостью между различными цветами, текстурами, весом и формами привело к появлению её завораживающих работ. Скульптуры Барбары, кажется, соединяют ощущение тёмного и яркого, тяжёлого и лёгкого, сложного и упрощённого.

Слева направо: Барбара Хепворт, работающая в студии Palais, 1963 год. \ Мать и дитя, Барбара Хепворт, 1927 год.

Барбара прославилась тем, что создавала дыры в своих абстрактных произведениях, что в свою очередь было совсем нетипичным для британской скульптуры. Использование негативного пространства путём создания отверстий в скульптурах стало характерной чертой её творчества. Через два года после рождения первого ребёнка Барбара в 1929 году создала первое отверстие в одной из своих скульптур. Уникальность её работ дала ей возможность создать больше баланса в скульптурах, таких как баланс между массой и пространством или между материалом и его отсутствием.

Две формы, Барбара Хепворт, 1969 год, Сент-Айвз. \ Фото: hy.wikipedia.org.

Барбара использовала метод прямой резьбы для создания своих скульптур. Это был необычный подход к созданию, поскольку скульпторы того времени традиционно готовили модели своих работ из глины, которые позже были изготовлены из более прочного материала опытным мастером.

Сооружение (Распятие): Дань уважения Мондриану, Барбара Хепворт, 1966 год, возле Винчестерского собора. \ Фото: google.com.

Таким образом, связь между скульптором и готовым произведением искусства может быть истолкована как более близкая, чем к произведению, изготовленному по модели. Барбара писала процесс вырезания, сказав: «Скульптор вырезает, потому что он должен. Ему нужна конкретная форма камня и дерева для выражения его идеи и опыта, и когда идея формируется, материал сразу же преобразуется».

Слева направо: Проколотое полушарие II, Барбара Хепворт, 1937-8 гг. \ Квадраты с двумя кругами, Барбара Хепворт, 1963 год. \ Фото: yandex.ru.

Отношения между матерью и ребёнком — повторяющаяся тема в творчестве Барбары. Скульптура «Мать и дитя» 1927 года стала наиболее ранней работой Барбары. Она создала это произведение всего за несколько месяцев до рождения своего первого ребёнка. Скульптура изображает единую связь между матерью и её ребёнком более реалистично, в отличие от её более поздних работ, которые стали гораздо абстрактнее после 1934 года.

Барбара создала ещё одну скульптуру под названием «Мать и дитя» в 1934 году, в том же году, когда родились её тройняшки. Эта работа демонстрирует более простые формы и абстрактное изображение предмета. Скульптуры не только показывают, как стиль эволюционировал в более абстрактный подход, но они также иллюстрируют, как тема материнства долгое время оставалась актуальной в её творчестве.

Коринф (скульптура из дерева гуарея), Барбара Хепворт, 1954-55 гг. \ Фото: google.com.

Скульптура «Pelagos» была вдохновлена морским побережьем в Сент-Айвсе и названа в честь греческого слова, обозначающего море. Благодаря своим острым и угловатым линиям «Скульптурные квадраты с двумя кругами» отличаются от других произведений Барбары, которые характеризуются органичными формами и мягкими изгибами. Монументальная скульптура предназначена для размещения снаружи, чтобы она взаимодействовала с окружающим ландшафтом.

Наследие

Фотография с выставки Большая свобода: Хепворт 1965-1975 гг., 2015 год. \ Фото: niki-jones.co.uk.

Барбара умерла в 1975 году в возрасте семидесяти двух лет, но её наследие продолжает жить. Два музея были названы в её честь и посвящены ей, а также её творчеству. Хепворт Уэйкфилд — художественная галерея в Йоркшире, где выставлено современное искусство. В музее представлены коллекции работ Барбары, а также выставлены работы её друзей-единомышленников и современников, в том числе Бена Николсона и Генри Мура.

Фотография Музея и сада скульптур Барбары Хепворт. \ Фото: pinterest.com.

Дом и студия Барбары в Сент-Айвсе, где она жила с 1950 года до конца своих дней, сегодня функционирует как Музей и Сад скульптур. Её семья открыла музей в 1976 году по желанию художницы. Барбара хотела, чтобы её работы выставлялись в том же месте, где она жила и создавала своё искусство, и её воля была исполнена.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/310122/52280/