Новогодняя иллюминация 2022
Заряжаемся праздничным настроением перед Новым годом.
Новогодняя елка в Боготе, Колумбия. (Фото Juancho Torres):
Скоро Новый год в Маниле, Филиппины. (Фото Lisa Marie David):
Рождественские иллюминации освещают центр Малаги в Андалусии, на юге Испании. (Фото Thomas Coex):
Украшенный дом в Бруклине. (Фото Fatih Aktas):
Хамовники, ХХС, Москва. (Фото Yuri Kadobnov):
Иллюминация в Нью-Йорке. (Фото Alexi Rosenfeld):
Рождественская ярмарка с каруселями во Франкфурте, Германия. (Фото Michael Probst):
Бруклинский ботанический сад Lightscape в Нью-Йорке. (Фото Angela Weiss):
Ежегодный Парад огней лодок 3 декабря 2022 года в Александрии, штат Вирджиния. (Фото Celal Gunes):
Новогодняя иллюминация в Токио. (Фото Yuichi Yamazaki):
Фейерверки в Канзас-Сити. (Фото Charlie Riedel):
Елка в Копенгагене, Дания. (Фото Sergei Gapon):
Люди на церемонии зажжения рождественской елки на площади Аристотеля в Салониках, Греция. (Фото Alexandros Avramidis):
Рождественские огни и украшения возле дома в Бруклине. (Фото Fatih Aktas):
Зажжение рождественской елки в Рокфеллер-центре на Манхэттене, Нью-Йорк. (Фото Jeenah Moon):
Скоро Новый год в штате Канзас. (Фото Charlie Riedel):
Огни в Королевском ботаническом саду в Сиднее, Австралия. (Фото Lisa Maree Williams):
Рождественские огни в Медельине, Колумбия. (Фото Freddy Builes):
Елка в парке Хрустального дворца в Лондоне. (Фото John Phillips):
Источник: https://loveopium.ru/prazdniki/novogodnyaya-illyuminaciya-2022.html
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