Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Новогодняя иллюминация 2022

Новогодняя иллюминация 2022

Заряжаемся праздничным настроением перед Новым годом.

Новогодняя елка в Боготе, Колумбия. (Фото Juancho Torres):

Новогодняя иллюминация 2022

Скоро Новый год в Маниле, Филиппины. (Фото Lisa Marie David):

Скоро Новый год в Маниле, Филиппины

Рождественские иллюминации освещают центр Малаги в Андалусии, на юге Испании. (Фото Thomas Coex):

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Украшенный дом в Бруклине. (Фото Fatih Aktas):

Украшенный дом в Бруклине

Хамовники, ХХС, Москва. (Фото Yuri Kadobnov):

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Иллюминация в Нью-Йорке. (Фото Alexi Rosenfeld):

Иллюминация в Нью-Йорке

Рождественская ярмарка с каруселями во Франкфурте, Германия. (Фото Michael Probst):

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Бруклинский ботанический сад Lightscape в Нью-Йорке. (Фото Angela Weiss):

Бруклинский ботанический сад Lightscape в Нью-Йорке

Ежегодный Парад огней лодок 3 декабря 2022 года в Александрии, штат Вирджиния. (Фото Celal Gunes):

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Новогодняя иллюминация в Токио. (Фото Yuichi Yamazaki):

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Фейерверки в Канзас-Сити. (Фото Charlie Riedel):

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Елка в Копенгагене, Дания. (Фото Sergei Gapon):

Елка в Копенгагене, Дания

Люди на церемонии зажжения рождественской елки на площади Аристотеля в Салониках, Греция. (Фото Alexandros Avramidis):

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Рождественские огни и украшения возле дома в Бруклине. (Фото Fatih Aktas):

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Зажжение рождественской елки в Рокфеллер-центре на Манхэттене, Нью-Йорк. (Фото Jeenah Moon):

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Скоро Новый год в штате Канзас. (Фото Charlie Riedel):

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Огни в Королевском ботаническом саду в Сиднее, Австралия. (Фото Lisa Maree Williams):

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Рождественские огни в Медельине, Колумбия. (Фото Freddy Builes):

Рождественские огни в Медельине, Колумбия

Елка в парке Хрустального дворца в Лондоне. (Фото John Phillips):

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Источник: https://loveopium.ru/prazdniki/novogodnyaya-illyuminaciya-2022.html

21.12.2022 - Posted by | Новый год

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