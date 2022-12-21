Новогодняя иллюминация 2022

Заряжаемся праздничным настроением перед Новым годом.

Новогодняя елка в Боготе, Колумбия. (Фото Juancho Torres):

Скоро Новый год в Маниле, Филиппины. (Фото Lisa Marie David):

Рождественские иллюминации освещают центр Малаги в Андалусии, на юге Испании. (Фото Thomas Coex):

Украшенный дом в Бруклине. (Фото Fatih Aktas):

Хамовники, ХХС, Москва. (Фото Yuri Kadobnov):

Иллюминация в Нью-Йорке. (Фото Alexi Rosenfeld):

Рождественская ярмарка с каруселями во Франкфурте, Германия. (Фото Michael Probst):

Бруклинский ботанический сад Lightscape в Нью-Йорке. (Фото Angela Weiss):

Ежегодный Парад огней лодок 3 декабря 2022 года в Александрии, штат Вирджиния. (Фото Celal Gunes):

Новогодняя иллюминация в Токио. (Фото Yuichi Yamazaki):

Фейерверки в Канзас-Сити. (Фото Charlie Riedel):

Елка в Копенгагене, Дания. (Фото Sergei Gapon):

Люди на церемонии зажжения рождественской елки на площади Аристотеля в Салониках, Греция. (Фото Alexandros Avramidis):

Рождественские огни и украшения возле дома в Бруклине. (Фото Fatih Aktas):

Зажжение рождественской елки в Рокфеллер-центре на Манхэттене, Нью-Йорк. (Фото Jeenah Moon):

Скоро Новый год в штате Канзас. (Фото Charlie Riedel):

Огни в Королевском ботаническом саду в Сиднее, Австралия. (Фото Lisa Maree Williams):

Рождественские огни в Медельине, Колумбия. (Фото Freddy Builes):

Елка в парке Хрустального дворца в Лондоне. (Фото John Phillips):

Источник: https://loveopium.ru/prazdniki/novogodnyaya-illyuminaciya-2022.html