Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Болельщики Чемпионата мира по футболу 2022

Болельщики Чемпионата мира по футболу 2022

Чемпионат мира по футболу 2022 года завершен. Смотрим фотографии болельщиков.

Болельщики в Дакке, Бангладеш, 1 декабря 2022. (Фото Munir Uz Zama):

Football fans watch the Qatar 2022 World Cup Group C football match between Poland and Argentina on a big screen, in Dhaka, on December 1, 2022. (Photo by Munir uz zaman / AFP) (Photo by MUNIR UZ ZAMAN/AFP via Getty Images)

Болельщики на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро. (Фото Ricardo Moraes):

Болельщики на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро

Болельщик из США. (Фото Patrick T. Fallon):

Болельщик из США

Болельщики из Сенегала. (Фото Ozan Kose):

Болельщики из Сенегала

Молодой фанат из Сенегала. (Фото Ozan Kose):

Молодой фанат из Сенегала

Болельщики в Берлине смотрят матч между Испанией и Германией. (Фото Lisi Niesner):

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Болельщики сборной Англии. (Фото Oli Scarff):

Болельщики сборной Англии

Болельщик сборной Ганы. (Фото Claudio Villa):

Болельщик сборной Ганы

Японские болельщики. (Фото Richard Heathcote):

Японские болельщики

Болельщики Марокко. (Фото Fadel Senna):

Болельщики Марокко

Хорватия. (Фото Ozan Kose):

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Футбольные болельщики в Дакке. (Фото Munir Uz Zaman):

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Болельщик из Бразилии после влета команды с турнира. (Фото Laurence Griffiths):

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Копия главного трофея чемпионата мира. (Фото Adrian Dennis):

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Бразильские болельщики держат баннер с изображением Пеле. (Фото Lars Baron):

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Лионель Месси из Аргентины вместе с фанатами. (Фото Simon Bruty):

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Болельщики Чемпионата мира по футболу 2022

Перед финалом Чемпионата мира по футболу 2022:

Болельщики Чемпионата мира по футболу 2022

Лионель Месси после победы с кубком:

Болельщики Чемпионата мира по футболу 2022

После победы:

Болельщики Чемпионата мира по футболу 2022

Источник: https://loveopium.ru/sport/bolelshhiki-chempionata-mira-po-futbolu-2022.html

21.12.2022 - Posted by | Спорт

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