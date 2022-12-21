Болельщики Чемпионата мира по футболу 2022
Чемпионат мира по футболу 2022 года завершен. Смотрим фотографии болельщиков.
Болельщики в Дакке, Бангладеш, 1 декабря 2022. (Фото Munir Uz Zama):
Болельщики на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро. (Фото Ricardo Moraes):
Болельщик из США. (Фото Patrick T. Fallon):
Болельщики из Сенегала. (Фото Ozan Kose):
Молодой фанат из Сенегала. (Фото Ozan Kose):
Болельщики в Берлине смотрят матч между Испанией и Германией. (Фото Lisi Niesner):
Болельщики сборной Англии. (Фото Oli Scarff):
Болельщик сборной Ганы. (Фото Claudio Villa):
Японские болельщики. (Фото Richard Heathcote):
Болельщики Марокко. (Фото Fadel Senna):
Хорватия. (Фото Ozan Kose):
Футбольные болельщики в Дакке. (Фото Munir Uz Zaman):
Болельщик из Бразилии после влета команды с турнира. (Фото Laurence Griffiths):
Копия главного трофея чемпионата мира. (Фото Adrian Dennis):
Бразильские болельщики держат баннер с изображением Пеле. (Фото Lars Baron):
Лионель Месси из Аргентины вместе с фанатами. (Фото Simon Bruty):
Перед финалом Чемпионата мира по футболу 2022:
Лионель Месси после победы с кубком:
После победы:
Источник: https://loveopium.ru/sport/bolelshhiki-chempionata-mira-po-futbolu-2022.html
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