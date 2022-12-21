Болельщики Чемпионата мира по футболу 2022

Чемпионат мира по футболу 2022 года завершен. Смотрим фотографии болельщиков.

Болельщики в Дакке, Бангладеш, 1 декабря 2022. (Фото Munir Uz Zama):

Болельщики на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро. (Фото Ricardo Moraes):

Болельщик из США. (Фото Patrick T. Fallon):

Болельщики из Сенегала. (Фото Ozan Kose):

Молодой фанат из Сенегала. (Фото Ozan Kose):

Болельщики в Берлине смотрят матч между Испанией и Германией. (Фото Lisi Niesner):

Болельщики сборной Англии. (Фото Oli Scarff):

Болельщик сборной Ганы. (Фото Claudio Villa):

Японские болельщики. (Фото Richard Heathcote):

Болельщики Марокко. (Фото Fadel Senna):

Хорватия. (Фото Ozan Kose):

Футбольные болельщики в Дакке. (Фото Munir Uz Zaman):

Болельщик из Бразилии после влета команды с турнира. (Фото Laurence Griffiths):

Копия главного трофея чемпионата мира. (Фото Adrian Dennis):

Бразильские болельщики держат баннер с изображением Пеле. (Фото Lars Baron):

Лионель Месси из Аргентины вместе с фанатами. (Фото Simon Bruty):

Перед финалом Чемпионата мира по футболу 2022:

Лионель Месси после победы с кубком:

После победы:

Источник: https://loveopium.ru/sport/bolelshhiki-chempionata-mira-po-futbolu-2022.html