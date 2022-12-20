Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Кулинарные шедевры от Елены Гнут


Эта девушка очень талантлива, зовут её Елена Гнут, она из России (г. Калининград). В торты и десерты, которые она создаёт, просто невозможно не влюбиться!

Мы ранее уже писали о её творчестве в этой статье, а сегодня хотим показать порцию новых идей и шедевров от Елены.

То, что вы видите на фото — всё съедобно! В это порой невозможно поверить, но это действительно так!

Источник:  https://mirpozitiva.ru/photo/2499-kulinarnye-shedevry-ot-eleny-gnut-25-foto.html

20.12.2022 - Posted by | Попробуем?

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