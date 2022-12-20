Как почетный караул на Красной площади справляется с 30-градусными морозами зимой

В каждой стране есть свой почетный караул, который охраняет наиболее важные государственные объекты и публичные места. Однако, далеко не в каждом государстве почетный караул обречен нести службу даже тогда, когда столбик термометра за окном опускается сильно ниже нуля. Например, одной из таких стран является Россия. Приходилось ли когда-нибудь задумываться над тем, как бойцы караульной службы умудряются часами стоять на посту даже в сильнейший снегопад и мороз?

В Москве холодно бывает редко. |Фото: gallery.ru.

В 1924 году в советской России появился так называемый Пост №1. Установлен он был рядом с мавзолеем Владимира Ленина. В 1993 году президент Борис Ельцин упразднил Пост №1. Последними караульными, охранявшими тело вождя и Вечный огонь на Красной площади, стали рядовой Роман Полетаев и ефрейтор Вадим Дедков. В течение следующего года на мавзолей было совершено более 10 попыток нападения со стороны разного рода вандалов и активистов. В 1997 году Пост №1 было решено все-таки вернуть, правда, официально солдаты теперь охраняли не мавзолей, а только Могилу неизвестного солдата.

С будкой можно нести караул часами. |Фото: livejournal.com.

Первый состав президентского полка заступил на службу 12 декабря 1997 года. Почетное место на Посту №1 первыми заняли ефрейторы А. Горбашков и Р. Чернобуров. С тех самых пор караул неустанно охраняет не только тот самый пост, но и весь остальной Кремль. Конечно же, безопасность обеспечивается далеко не только почетным караулом. Более того, на последнем в первую очередь лежит не охранная, а все-таки церемониальная функция. Впрочем, ошибкой было бы думать, что эти молодые крепкие люди не скрутят вас и не положат лицом в асфальтную плитку если вы, уважаемый гражданин, попытаетесь вытворить на Красной площади какое-то непотребство. Все-таки почетный караул хоть и «почетный», но все еще «караул». Службу эти бойцы несут в любое время суток, недели, месяца и года, вне зависимости от погоды.

А еще есть термобелье! ¦Фото: forma-odezhda.com.

При температуре в -15 С выстоять неподвижным 1 час непросто. При -20 С – крайне сложно. При -30 С простоять час не шевелясь уже физически невозможно. Как же с этим справляются караульные в Москве? На самом деле никакой «тайны за семью печатями» здесь нет. Во-первых, у почетного караула есть несколько вариантов формы для разной погоды. Зимой это шинели и теплые перчатки, а в летний зной караул и вовсе может нести службу в одних только бирюках и рубашках. Во-вторых, по церемониальной форме в зимнее время есть термобелье. В-третьих, караульные все-таки могут передвигаться между несколькими постами, что худо-бедно позволяет им согреться. В-четвертых, караульные меняются. Если на улице будет экстремальный холод, то меняться они будут чаще, чем обычно. Хотя конкретно в Москве подобная погода – большая редкость. В последние годы зимы и вовсе очень мягкие.

В будке есть пластина для согревания. Оно хорошо видна за спиной караульного внутри будки. |Фото: regnum.ru.

Наконец, стоит упомянуть про «волшебную будку» караульного. Стоят такие на постах не просто так. Во-первых, в будке караульный может спрятаться в случае мощных осадков. Например, если хлынет дождь. Во-вторых, у будки стоят электронагревательные пластины, которые активируют в случае серьезных холодов. Если станет слишком холодно, караульному достаточно прислониться спиной к такой пластине.

Источник: https://novate.ru/blogs/171222/64992/