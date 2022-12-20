История мужчины, который прожил 82 года и так и не узнал, как выглядит женщина

Почти у каждого человека есть целый список того, чего он никогда в жизни не делал. С течением времени кто-то вычёркивает свои «никогда», а кто-то только копит… История греческого православного монаха с Афона, Михаила Толотоса, похожа на какую-то байку. Его невероятное «никогда» заключалось в том, что он ушёл из жизни в 82 года так и не узнав даже как выглядит женщина! Как мужчина прожил на этой Земле почти столетие и при этом никогда не видел лица особы противоположного пола?

Странная жизнь Михаила Толотоса

Святая гора Афон.

Об этом человеке редко говорят и пишут, о нём практически никто ничего не знает. Сведения столь редки, что их нужно складывать как паззл. Михаил Толотос появился на свет в 1856 году в Греции. Всего спустя четыре часа после рождения, он стал сиротой — мать скончалась, а кто отец никто не знал. Мальчика просто бросили на ступенях православного монастыря на вершине Святой горы. Монахи подобрали его, дали ему имя, вырастили и воспитали.

В монастыре мальчика приняли и воспитали, дав имя Михаил Толотос.

Детство Михаила, как впрочем и вся его жизнь, прошли в афонском монастыре. В обители были очень строгие правила, которым обязаны были следовать все, кто там проживал. Мальчик вырос, боясь даже приблизиться к воротам монастыря, который стал его родным домом. На Афоне с 1060 года действует строгий закон: сюда запрещён вход женщинам и животным. Этот закон действует по сей день. Введён он был для того, чтобы уберечь монахов от любого искушения, которое могло помешать им блюсти пожизненное целомудрие и сохранить данный обет безбрачия до самой своей смерти.

Женщинам сюда запрещено приходить, чтобы не сбить монахов с пути соблюдения пожизненного обета безбрачия.

Михаил Толотос не просто никогда не видел женщин, он даже не знал об их существовании до того момента, как научился читать. В монастырь пускают только туристов-мужчин, а монахам не разрешается бриться, мыться, драться, спорить и спрашивать, что находится за стенами монастыря. Поскольку у Толотоса никогда не было контакта с внешним миром и ни одной женщине не разрешалось посещать монастырь, он умер в 1938 году, в возрасте 82 лет, так и не узнав, как выглядит особа противоположного пола. После его кончины, все монахи, жившие на Афоне, воздали ему особые почести. Похоронен Михаил был отдельно, в специальном месте, ибо монахи считали, что он был единственным мужчиной в мире, который умер, не зная, как выглядит женщина.

Михаил Толотос.

Самая большая территория в мире, где запрещены женщины

Территория вокруг горы Афон издавна пропитана чистым духом православных верований. Вокруг Святой горы расположены два десятка монастырей, в каждом из которых есть своя община монахов-аскетов. Они воздерживаются ото всех жизненных удовольствий, ведя скромную, тихую жизнь. Монахи, которые здесь живут, происходят из совершенно разных слоёв общества и культур. Русские православные монахи живут на Афоне уже более 1000 лет, а сербские, болгарские и румынские появились тут чуть позже.

Монахи едят в трапезной монастыря Пантократор на Афоне, Греция, в окружении византийского искусства.

В 1060 году была обнародована хартия, запрещавшая присутствие всех женщин, в том числе самок животных, на Афоне. Этот закон до сих пор действует на всём полуострове площадью 335 квадратных километров, что делает его самой большой территорией в мире, куда запрещено ступать женским стопам. Им даже запрещено подходить ближе 500 метров к береговой линии. Афон уникален тем, что вся территория полуострова считается одним огромным монастырём.

Монах зажигает свечи во время полуночного бдения в церкви монастыря Пантократор на Святой Горе Афон.

Также отсутствие самок животных означает, что на Святой горе нельзя производить яйца или молоко. Поэтому сыр и другие продукты животного происхождения приходится привозить из «внешнего» мира. Афон — это не единственное место в мире, куда запрещено приходить женщинам. Такие святые места есть, например, в Японии — гора Оминэ и в Мумбаи — мечеть Хаджи Али.

Вид на православный монастырь Осиу Григориу на полуострове Афон.

Редкие счастливицы, которые побывали на Афоне и строгое наказание за это

В отличие от Михаила, который вырос в монастыре Святой Горы Афон, другие монахи, до прихода в монашеский орден, видели женщин. Толотос же видел лишь лик Девы Марии на иконах. Этот вековой запрет нарушали лишь два раза в истории. Однажды во время гражданской войны в Греции (1946-1949 гг.) гора Афон стала убежищем для крестьянских стад. Женщины потом приходили на Афон угонять своих животных обратно.

Михаил Толотос был единственным монахом в своей обители, который никогда не видел женщин.

Другой раз был, когда одна гречанка по имени Мария Поймениду переоделась мужчиной и провела три дня на Афоне. Её вторжение вызвало такое возмущение среди монахов, что греческое правительство приняло официальный закон, поддерживающий 1000-летнюю хартию. Теперь женщинам на уровне государства запрещено въезжать на Афон. Любого, кто осмелится нарушить запрет, ждёт наказание в виде тюремного заключения сроком до 12 месяцев.

За нарушение женщиной запрета ей будет грозить до года тюрьмы.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/101222/54956/