Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Художник из Барселоны рисует пугающие мультяшные граффити с популярными персонажами

Испанский художник Дэвид Лозано рисует на стенах заброшенных домов граффити со зловещими мультяшными версиями популярных персонажей из мультфильмов и фильмов.

Как оказалось, заброшенное здание — это не только то место, где можно случайно сломать себе ногу или руку. Художник по имени Дэвид Лозано использует облезлые стены старых домов в качестве холста, на котором он рисует свои яркие и масштабные граффити. Герои его работ выглядят настоящими мультяшками. Только пришли они к нам не из доброго мультика, а из фильма ужасов!
Симпсоны

Джеймс Пи Салливан из «Корпорации монстров»

Королева Гримхильда

Губка Боб Квадратные Штаны

Маска

«Носферату, симфония ужаса»

Королева сердец, «Алиса в стране Чудес»

Планктон

Розовая пантера

Шрек

Коржик

Скуби-Ду

Тасманский дьявол

Халк

Йода

Миньон

Джокер

Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/35858-hudozhnik-iz-barselony-risuet-pugayuschie-multyashnye-graffiti-s-populyarnymi-personazhami-18foto.html

19.12.2022 - Posted by | Креатив...

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