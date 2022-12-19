Художник из Барселоны рисует пугающие мультяшные граффити с популярными персонажами

Испанский художник Дэвид Лозано рисует на стенах заброшенных домов граффити со зловещими мультяшными версиями популярных персонажей из мультфильмов и фильмов.

Как оказалось, заброшенное здание — это не только то место, где можно случайно сломать себе ногу или руку. Художник по имени Дэвид Лозано использует облезлые стены старых домов в качестве холста, на котором он рисует свои яркие и масштабные граффити. Герои его работ выглядят настоящими мультяшками. Только пришли они к нам не из доброго мультика, а из фильма ужасов!

Симпсоны



Джеймс Пи Салливан из «Корпорации монстров»



Королева Гримхильда



Губка Боб Квадратные Штаны



Маска



«Носферату, симфония ужаса»



Королева сердец, «Алиса в стране Чудес»



Планктон



Розовая пантера



Шрек



Коржик



Скуби-Ду



Тасманский дьявол



Халк



Йода



Миньон



Джокер



Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/35858-hudozhnik-iz-barselony-risuet-pugayuschie-multyashnye-graffiti-s-populyarnymi-personazhami-18foto.html