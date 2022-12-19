Почему в Китае закрывают знаменитые стеклянные мосты: История прозрачной архитектуры

Человек в своем стремлении к прекрасному часто пытается сочетать несочетаемое. Прозрачные конструкции, парящие в небе, дарят нам неповторимые ощущения свободы, однако при этом никто не хочет поступиться главным – безопасностью. Чуть больше 150 лет назад было построено первое крупное здание с прозрачными стенами. Около 10 лет назад в Китае создали первый стеклянный мост, и за эти годы в погоне за туристами в Поднебесной выстроили несколько тысяч таких достопримечательностей. Однако в прошлом году власти страны начали массово закрывать популярные аттракционы.

От оранжереи до небоскреба

Путь стекла в архитектуре был долгим: за несколько сотен лет от крохотных прозрачных кусочков, которые вставляли в стены ради крупиц света, мы дошли до стеклянных небоскребов, в которых кажется, что небо действительно рядом. Первой важной вехой на этом сложном пути стал «Хрустальный дворец», построенный в 1851 году в Лондоне специально для Первой всемирной промышленной выставки.

«Хрустальный дворец» в лондонском Гайд-парке, 1851 год

В принципе здание предоставляло собой огромную оранжерею – оно было построено по тем же принципам из деревянных рам, листового стекла, железных балок и чугунных опорных стоек и стоило не очень дорого. Через пару лет конструкцию разобрали и перенесли на новое место, в юго-восточный район Лондона. Дворец дал свое имя прилегающему району Южного Лондона, железнодорожной станции, комплексу телевизионных вышек и футбольному клубу «Кристал Пэлас».

Бруно Таут, Стеклянный павильон, 1914 год

Скачок от оранжерей до жилых домов стеклянная архитектура смогла совершить только в XX веке, когда с помощью науки строители получили новые материалы: многослойное, закаленное стекло и высококачественное плоское стекло. Вскоре их стали использовать в качестве материалов для несущих конструкций.

Башня Мэри-Экс 30 в Лондоне («Огурец»), построено в 2001—2004 годах

Путь над пропастью

Прозрачные мосты стали логичным апофеозом того стремления к свободе, которое дарит человеку стекло. Конструкции, передвигаясь по которым можно ощутить себя парящим над пропастью, изрядно щекочут нервы, но именно этим и привлекают. После 2005 года в мире начался настоящий бум на подобные сооружения. Мост Лугнер в Вене, «Небесная тропа» над Большим Каньоном в Аризоне и пешеходная часть над Тауэрским мостом в Лондоне показали всему миру, что строить прозрачные конструкции в воздухе можно и нужно.

Тауэрский мост, Лондон

Несомненным чемпионом по постройке стеклянных мостов стал Китай. Меньше чем за десять лет в КНР появилось 2300 мостов с прозрачным полотном, а также бесчисленное множество «пешеходных троп» и площадок. Здесь находится и несомненный рекордсмен, стеклянный мост Чжанцзяцзе — самый длинный и самый высокий в мире. В 2016 году он установил сразу десять мировых рекордов, охватывающих его дизайн и строительство. Конструкция имеет длину 430 метров и 6 метров ширину, подвешена на высоте 260 метров над землей. На нем одновременно могут находиться 800 пешеходов.

Стеклянный мост Чжанцзяцзе

А для тех, кому обычные «невидимые» мосты уже не щекочут нервы, в Китае можно найти и более экстремальные стеклянные развлечения. Например, прозрачные горки или тропы над пропастью, на которых туристов пугают спецэффектами: искусственные трещины на стекле, которые появляются прямо под ногами, способны любого храбреца довести до инфаркта.

Опасное развлечение

Однако в конце 2019 года правительство Китая пришло к неприятному решению – срочно потребовалось проверить все мосты и навести в популярном и прибыльном бизнесе хоть какой-то порядок. В китайской провинции Хэбэй закрыли все 32 стеклянные конструкции для проверки безопасности, а недостроенные проекты заморозили. Причиной экстренных мер стали несколько несчастных случаев.

«Извивающийся дракон» — стеклянная тропа на горе Тяньмэнь на юге Китая

Выяснилось, что проблемы со стеклянными мостами и площадками были всегда, но их по понятным причинам старались не афишировать. Так, 2015-м на одной из секций смотровой площадки в провинции Хэнань треснуло стекло. Это произошло примерно через две недели после ее открытия. Местное руководство тогда объяснило инцидент тем, что один из туристов уронил на панель тяжелую термокружку. В 2016-м посетители стеклянного моста Чжанцзяцзе пострадали от упавших обломков скал.

Стеклянные мосты – развлечение не для слабонервных

В июне 2019 года погиб посетитель стеклянной «горки» в провинции Гуанси. Скатываясь с 260-метровой высоты, туристы должны были тормозить руками в специальных перчатках, однако неожиданный дождь сделал поверхность слишком скользкой и экстремал улетел с трассы, набрав слишком высокую скорость. Огромная высота подобных сооружений делает любую оплошность фатальной.

В 2019-м рекорд моста Чжанцзяцзе был побит новым 500-метровым гигантом в провинции Цзянсу на востоке Китая, однако новую достопримечательность пришлось закрыть через неделю после торжественного открытия из-за несчастного случая. Мужчина поскользнулся на мокром после дождя стекле, разбил ограждение и упал с высоты. После этого случая правительство КНР озаботилось наконец безопасностью туристов на стеклянных мостах. В первые же дни проверки выяснилось, что в Китае до сих пор нет общих стандартов и требований к строительству и эксплуатации таких объектов, а многие из них вообще возводились в спешке, чтобы вовремя выполнить план и уложиться в сроки (к сожалению, слишком хорошо известная нам практика).

Стеклянный мост Huangtengxia с водопадом в провинции Гуандун

Теперь уже около года прошло с того момента, как местные власти провинций обязали проинспектировать все «воздушные достопримечательности». Однако это является непростой задачей, ведь, как считают, цифра в 2300 единиц – это только официальные данные, и существуют еще и незарегистрированные стеклянные мосты и площадки. Хочется надеяться, что КНР наведет порядок в этом вопросе, опасные конструкции модернизируют, а в стране введут новые стандарты качества. Скорее всего, те из мостов, что сейчас принимают посетителей, подобную проверку уже выдержали.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/251120/48254/